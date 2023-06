Verkehrsunfallflucht am Bahnhof Neuhof

Neuhof

Am 24.06.2023 ereignete sich am Bahnhof in Neuhof eine Verkehrsunfallflucht.

Ein weißer BMW parkte zwischen 14:00 Uhr und 18:20 Uhr direkt gegenüber den Bushaltestellen in der äußerst linken Parkbucht.

Ein bisher unbekanntes Fahrzeug beschädigte am BMW den rechten vorderen Kotflügel und die Stoßstange und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle.

Die Polizei in Neuhof bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 06655/96880.

Verkehrsunfall in Bad Hersfeld

Hersfeld-Rotenburg

Bad Hersfeld – Am Freitag, dem 23.06.2023, gegen 23:50 Uhr befuhren ein PKW Fahrer aus Bad Hersfeld mit seinem Opel und eine PKW Fahrerin aus Niederaula mit ihrem BMW nebeneinander die Bahnhofstraße in Richtung Dippelstraße. Auf Höhe der Hausnummer 8 wechselte der PKW Fahrer aus Bad Hersfeld von der rechten auf die linke Fahrspur und kollidierte mit dem dort befindlichen BMW der Frau aus Niederaula. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im Gesamtwert von 4750 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Hersfeld-Rotenburg

Heimboldshausen – Im Zeitraum vom 22.06.2023, 18:00 Uhr bis 23.06.2023, 07:00 Uhr wurde ein in der Straße „Am Borgrain“ abgestellter PKW, Lada, Farbe grün, von einem Verkehrsteilnehmer im Bereich der C-Säule hinten rechts beschädigt. Der Verkehrsteilnehmer entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 500 Euro zu kümmern. Hinweise an die Polizeistation Bad Hersfeld, Tel. 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkehrsunfall auf Grund Vorfahrtsverletzung

Am Freitag, 23. Juni 2023, ereignete sich gegen 10:50 Uhr in der Kohlhäuser Straße ein Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverletzung. Ein 60-jähriger Opel-Fahrer aus Fulda befuhr die Kohlhäuser Str. in Fahrtrichtung Innenstadt. Beim Einfahren in den fließenden Verkehr der Kohlhäuser Str. übersah eine 58-jährige Frau aus Petersberg den Opel und kollidierte mit dessen Fahrzeugfront.

Es entstand ein Gesamtsachschaden von 7100,-EUR. Sowohl der VW der Unfallverursacherin als auch der Opel waren durch den Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Vorfahrtsverstoß

Am Freitag, 23. Juni 2023, kam es gegen 12:30 Uhr in Fulda an der Einmündung Frankfurter Str./Johannesberger Str. zu einem Verkehrsunfall nach Vorfahrtsverstoß. Eine 23-jährige Fahrerin eines Pkw Seat aus Schlammersdorf (Landkreis Neustadt an der Waldnaab) befuhr die Johannesberger Str. und wollte an der Einmündung zur Frankfurter Straße in diese einbiegen. Zunächst wartete sie auf eine Lücke im Verkehr auf der vorfahrtsberechtigten Straße. Hier erschien neben ihrem Pkw ein Fußgänger, der die junge Frau durch das Beifahrerfenster ansprechen wollte. Die Fahrerin bekam dadurch Angst und fuhr, ohne auf den durchgehenden Verkehr auf der Frankfurter Str. zu achten, in den Einmündungsbereich ein. Der Sattelzug eines 65-jährigen Alsfelders konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und kollidierte mit dem Seat. Beim Seat entstand ein größerer Schaden vorne links, so dass er nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Bei dem Sattelzug wurde der Unterfahrschutz auf der Beifahrerseite beschädigt, dieser konnte aber seine Fahrt fortsetzen.

Glücklicherweise wurde niemand bei dem Verkehrsunfall verletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in einer Höhe von 8000,-EUR.

Verkehrsunfall beim Ausweichen

Am Freitag, 23. Juni 2023, befuhr eine 25-jährige Frau aus dem unterfränkischen Wildflecken gg. 07:50 Uhr die Kreisstraße 45 von der Ruine Ebersburg kommend in Fahrtrichtung Tannenhof. Circa 200 Meter vor dem Waldeingang kreuzte laut Angaben der VW-Fahrerin eine Katze die Fahrbahn, worauf ihr Fahrzeug durch einen Ausweichversuch ins Rutschen geriet. Die Fahrerin kam nach links von der Fahrbahn ab und rollte circa 200m hinunter auf eine Wiese. Dort prallte sie zunächst gegen einen Telefonmast, rutschte weiter in den Wald und kam letztendlich an einer Fichte zum Stehen.

Die Fahrzeugführerin wurde leicht verletzt und ein umliegendes Krankenhaus verbracht.

An ihrem VW entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Höhe von ca. 5000,-EUR.