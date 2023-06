Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 25.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Kirchheim, Laumersheim: Mehrere Trunkenheitsfahrten

Kirchheim an der Weinstraße / Laumersheim (ots) – Am Samstag, 24.06.2023, gegen 22:30 Uhr kontrollierten Beamte der Polizeiinspektion Grünstadt in Kirchheim einen 63-jährigen Pkw-Fahrer aus dem Raum Alzey. Während der Kontrolle nahmen die Beamten Atemalkoholgeruch bei dem Mann wahr. Ein anschließender Test ergab einen Wert von über 0,6 Promille. Gegen 00:45 Uhr wurde dann ein 57-jähriger Pkw-Fahrer in Laumersheim im Hinblick auf seine Fahrtüchtigkeit überprüft. Auch hier wurde ein mit 0,7 Promille zu hoher Wert festgestellt. In beiden Fällen wurde den Betroffenen die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Bußgeldverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Beide erwartet ein Bußgeld in Höhe von mindestens 500 Euro, 1 Monat Fahrverbot sowie eine Eintragung von 2 Punkten Fahreignungsregister.

