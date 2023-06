Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 24.06.2023 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Verkehrsunfallflucht

Bad Dürkheim (ots) – Am 23.06.2023 gegen 08:00 Uhr kam es in der Mannheimer Straße in Bad Dürkheim zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bislang unbekannter Fahrer eines Hyundai befuhr die Mannheimer Straße von der Stadtmitte kommend in Fahrtrichtung A650. Auf Höhe des Nettomarktes fuhr er geradeaus auf eine Verkehrsinsel auf. Dabei prallte er frontal gegen ein Verkehrszeichen. Er setzte zurück und fuhr rechts an der Verkehrsinsel vorbei weiter in Richtung A650. Gesucht werden Zeugen die sich während des Verkehrsunfalls direkt hinter dem Verursacher befunden haben. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Es liegen keinerlei Hinweise auf den Unfallverursacher vor. Gegen den unbekannten Fahrer wird nun wegen Verkehrsunfallflucht ermittelt. Die Polizei Bad Dürkheim bittet um Hinweise unter 06322 963-0 oder per E-Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Großkarlbach: Verkehrsunfall mit verletztem Leichtkraftradfahrer

Großkarlbach (ots) – Am Samstag, 24.06.2023 gegen 11:40 Uhr wurde die Polizei Grünstadt über einen Verkehrsunfall mit einem verletzten Rollerfahrer in Kenntnis gesetzt. Beim Eintreffen der Beamten wurde der 40-Jährige aus Frankenthal bereits von Rettungskräften medizinisch versorgt und konnte nicht mehr zum Unfallhergang befragt werden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr der Mann mit seinem 125er Roller die Hauptstraße in Großkarlbach in Richtung Gerolsheim. In Höhe zur Einmündung Laumersheimer Straße kam der Zweiradfahrer aus bislang ungeklärter Ursache zu Fall. Zeugen wurden nach dem Sturz auf den Unfall aufmerksam, konnten den Unfallhergang bzw. das Sturzgeschehen allerdings nicht wahrnehmen. Der Mann erlitt Prellungen im Thorax und wurde in ein Krankenhaus verbracht. Am Leichtkraftrad entstand lediglich geringer Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Hinweise auf einen weiteren Unfallbeteiligten liegen derzeit nicht vor. Mögliche weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt unter der Telefonnummer: 06359-93120 oder Email: pigruenstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Dirmstein: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss und ohne Fahrerlaubnis

Dirmstein (ots) – Am Freitag, 23.06.2023 gegen 19:05 Uhr wurde ein 33-jähriger Fahrer eines Opel Corsa in Dirmstein einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bereits zu Beginn der Kontrolle gab der Mann zu, nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis zu sein. Im Lauf der Kontrolle stellten die Beamten zudem Hinweise auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum des Mannes fest. Ein entsprechender Vortest verlief positiv auf THC. Dem Mann wurde folglich die Weiterfahrt untersagt und ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Trunkenheit im Verkehr und Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz wurden eröffnet.

Grünstadt: Unter Drogeneinfluss PKW geführt

Grünstadt (ots) – Am 22.06.2023 gegen 23:25 Uhr wurde ein 23-jähriger Ford-Fahrer in Grünstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen. Während der Kontrolle ergaben sich Hinweise auf einen vorangegangenen Betäubungsmittelkonsum seitens des Fahrzeugführers. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf THC. Dem Fahrer wurde die Weiterfahrt untersagt und durch einen Arzt eine Blutprobe entnommen. Es wurden Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Zudem wird die zuständige Führerscheinstelle über den Vorfall in Kenntnis gesetzt.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):