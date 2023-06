Streitigkeiten im Friedenspark

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Zu verbalen Streitigkeiten kam es am 22.06.2023, gegen 19:45 Uhr, im Friedenspark. Hierbei beleidigte und bedrohte ein 33-Jährigen einen ebenfalls 33-Jährigen wiederholt. Die Auseinandersetzung verlagerte sich kurz darauf in der Bgm-Grünzweig-Straße. Hier wurden abermals Drohungen ausgesprochen. Zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam es nicht.

Dem 33-Jährigen sowie dessen Begleiter wurden ein Platzverweis erteilt. Diesem kamen sie unverzüglich nach. Der Einsatz und die Sachverhaltsaufnahme wurden durch zahlreiche Schaulustige erschwert.

Wir appellieren: Wenn Sie einen Vorfall beobachtet haben, verhalten Sie sich zurückhaltend und behindern sie die Polizeikräfte vor Ort nicht. Wir werden Sie ansprechen, um ihre Zeugenaussage aufzunehmen.

Handtasche gestohlen – Hinweise erbeten

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Am 22.06.2023 gegen 10:30 Uhr, wurde die Handtasche einer 73-Jähirgen gestohlen. Sie hatte sich zu dieser Zeit in einem Supermarkt in der Oderstraße befunden. Ihre Tasche stand dabei ihm Einkaufswagen. Als sie sich in der Gemüseabteilung für einen kurzen Moment vom Wagen abwandte, schlug die unbekannte Person zu. In der Handtasche befanden sich neben einem Geldbeutel auch ein Handy und Schlüssel.

Da es bislang keine Hinweise auf die unbekannte Person gibt, bittet die Polizeiwache Oggersheim um Ihre Mithilfe. Wer hat zur fraglichen Zeit in dem Supermarkt etwas beobachtet? Hinweise werden unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de erbeten.

Hinweise erbeten

Ludwigshafen-Oggersheim (ots) – Ein bislang Unbekannter versuchte am 22.06.2023 gegen 18:45 Uhr, in einem Lebensmitteldiscounter in der Mannheimer Straße mehrere Textilien zu stehlen. Dies fiel jedoch auf und er wurde im Kassenbereich aufgehalten. Nachdem er zunächst einen Teil der Waren eigenständig zurücklegte und sich auf ein Gespräch mit einem 24-Jährigen einließ, stieß er letzteren plötzlich von sich und flüchtete.

Der Mann konnte wie folgt beschrieben werden: Zwischen 30 und 45 Jahre alt, 1,80m-1,85m groß, hagere Erscheinung, kurze schwarze Haare, 3-Tage-Bart. Zur Tatzeit war er oberkörperfrei. Er trug eine Goldkette und eine kurze dunkle Hose. Er hatte zudem ein weiß-blaues Shirt in der Hand. Auf seiner Flucht dürfte er barfuß gewesen sein.

Sie haben den Vorfall beobachtet oder können Hinweise zu dem Unbekannten geben?

Bitte melden Sie sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 – 2403 oder per

E-Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

Brennende Zeitung

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Ein Rußschaden in Höhe von etwa 500 Euro entstand am 22.06.2023, gegen 21:35 Uhr, durch eine brennende Zeitung im Eingangsbereich eines Mehrparteienhauses in der Mottstraße. Hinweise auf den Verursacher oder die Verursacherin liegen bislang nicht vor.

Sie haben zur fraglichen Zeit etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

In Kellerabteile eingebrochen

Ludwigshafen-Oppau/Süd (ots) – Als ein Anwohner am Donnertag 22.06.2023, gegen 18 Uhr, zu seinem Kellerabteil in einem Mehrfamilienhaus in der Breitscheidstraße ging, stellte er nicht nur den Diebstahl mehrere Flaschen Wein fest, sondern auch einen ihm unbekannten Mann, der gerade den Keller verließ. Sofort folgte er diesem und konnte ihn am Nordring stellen.

Tatsächlich hatte der Mann, ein 36-Jähriger, die Flaschen bei sich. Die verständigte Polizei konnte bei einer Durchsuchung seiner Tasche neben dem Diebesgut unter anderem auch Werkzeug und technische Geräte feststellen. Der 36-Jährige wurde zur Polizeidienststelle mitgenommen. Dort wurde ihm zur Feststellung der Schuldfähigkeit eine Blutprobe entnommen.

Auch ein E-Roller wurde zwischen dem 20.06.2023, 19 Uhr und dem 21.06.2023, 9 Uhr, aus einem Kellerabteil eines Mehrparteienhauses in der Georg-Herwegh-Straße gestohlen.

Der Schaden wird auf etwa 450 Euro geschätzt.

Sie haben etwas beobachtet? Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Katalysatoren gestohlen

Ludwigshafen-Hemshof (ots) – Aus einem Opel wurde zwischen dem 21.06.2023, 17 Uhr, und dem 22.06.2023, 06:10 Uhr, der Kataysator gestohlen. Das Auto stand zur Tatzeit im 1. Gartenweg.

Auch in der Lenaustraße wurde ein Kataysator aus einem VW gestohlen. Die Tatzeit dürfte in diesem Fall zwischen dem 17.06.2023, 05:30 Uhr, und dem 22.06.2023, 15 Uhr, liegen.

Der genaue Sachschaden durch beide Diebstähle wird derzeit ermittelt. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2, Telefonnummer 0621 963-2222 oder per

E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de .

Wieder Betrugsversuche

Ludwigshafen (ots) – Am Donnerstag (22.06.2023) registrierte die Polizei vier Betrugsversuche im Stadtgebiet Ludwigshafen. Ein 36-Jähriger, eine 64-Jährige und eine 67-Jähirge erhielten Anrufe zu einem falschen Gewinnversprechen bzw. von einem falschen Enkel. Eine 64-Jährige erhielt indes eine betrügerische „WhatsApp“-Nachricht in der angeblich ihr Sohn um Geld bat. In allen vier Fällen ließen sich die Betroffenen nicht auf den Betrugsversuch ein.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei, um sich vor Betrug am Telefon zu schützen:

Legen Sie den Hörer auf, wenn Ihnen ein Gespräch verdächtig vorkommt! Das ist nicht unhöflich.

Geben Sie keine persönlichen Daten über das Telefon preis.

Übergeben Sie nie Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Nutzen Sie nicht die Rückwahltaste! Geben Sie bei Rückfragen an die Polizei die Telefonnummer der örtlichen Dienststelle selbst über die Tasten ein.

Erstatten Sie Anzeige, falls Sie Opfer geworden sind!

Im Notfall wählen Sie die 110, Notruf Polizei!

Wenn Sie von Ihnen bekannten Personen unter einer unbekannten Nummer kontaktiert werden, speichern Sie die Nummer nicht automatisch ab.

Fragen Sie bei der Ihnen bekannten Person unter der alten Nummer nach.

Geldüberweisungen über WhatsApp und andere Messenger sollten immer misstrauisch machen und überprüft werden.

Achten Sie auf die Sicherheitseinstellungen Ihres verwendeten Nachrichtendienstes.

Sollten Sie eine solche Nachricht erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache:

www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621 963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann. Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen zu diesem Thema.