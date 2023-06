Eigentümer gesucht (Foto)

Hagenbach (ots) – Donnerstagnacht wurde ein Radfahrer auf dem Fahrradweg zwischen Hagenbach und Wörth einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass das mitgeführte Fahrrad entwendet wurde. Gegen den 19-jährigen Radfahrer wurden entsprechende Strafverfahren eingeleitet.

Das weiße Fahrrad der Marke „Cube“ wurde sichergestellt. Der Eigentümer ist bislang nicht bekannt. Geschädigte eines entsprechenden Fahrraddiebstahls werden gebeten mit der Polizeiinspektion Wörth Kontakt aufzunehmen.

Für einen zweifelsfreien Abgleich ist zwingend ein Eigentumsnachweis mitzuführen.

Geschwindigkeitskontrolle

Germersheim (ots) – Am Donnerstag führten Beamte der Polizeiinspektion Germersheim Verkehrskontrollen in Germersheim durch. Am Alten Hafen waren insgesamt 12 Autofahrer zu schnell unterwegs. Der „Spitzenreiter“ war bei erlaubten 30 mit 60 km/h unterwegs.