Suche nach Geschädigter eines versuchten Taschendiebstahls

Schifferstadt (ots) – Eine bisher unbekannte Frau versuchte am Donnerstag 22.06.2023 in einem Einkaufsmarkt in Schifferstadt einer älteren Dame den Geldbeutel aus der Tasche zu entwenden. Nur weil die Dame durch einen Zeugen gewarnt wurde, konnte der Diebstahl wohl verhindert werden. Nachdem durch den Zeugen die Polizei verständigt worden war, befand sich die ältere Dame nicht mehr vor Ort. Auch von den beiden vermeintlichen Täterinnen fehlte jede Spur.

Täterbeschreibung:

Eine Frau war zwischen 18-23 Jahre, schwarzes langes Haar, Ohrstecker links, trug ein grünes T-Shirt mit der Aufschrift „Calvin Klein Jeans“, trug Bluejeans und weiße Sneaker. Zudem hatte sie eine schwarze Umhängetasche dabei.

Bei der zweiten Frau, die offensichtlich „Schmiere“ stand handelte es sich um eine ca. 35-40 Jahre alte Frau mit schwarzem Haar, bekleidet mit einer weißen Bluse mit grünen Stickereien, weißer Hose und schwarzen Schuhen. Auch diese hatte eine schwarze Umhängetasche dabei.

Die Polizeiinspektion Schifferstadt sucht nun nach der Geschädigten. Diese und auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 / 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) bei der Polizeiinspektion Schifferstadt zu melden.

Hausfassade beschädigt und geflüchtet

Dannstadt-Schauernheim (ots) – Vermutlich beim Abbiegen von der Raiffeisenstraße in die Kirchenstraße beschädigte ein Fahrzeug in der Zeit zwischen Sonntag und Dienstag die Fassade eines dortigen Einfamilienhauses.

Aufgrund der Höhe des Schadens an der Fassade muss davon ausgegangen werden, dass es sich bei dem flüchtigen Fahrzeug um einen LKW gehandelt hat. Die Höhe des finanziellen Sachschadens ist bisher noch nicht bekannt.

Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizeiinspektion Schifferstadt telefonisch unter der Nummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) entgegen.