PKW-Brand (Foto)

Altdorf (ots) – Ein technischer Defekt war vermutlich die Ursache für einen PKW-Brand am Donnerstag 22.06.2023 gegen 09.50 Uhr, in der Hauptstraße. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte den PKW, der völlig ausbrannte, löschen.

Verkehrsunfall mit Linienbus

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Am Donnerstag 22.06.2023 gegen 14.25 Uhr, fuhr ein 57jähriger PKW-Fahrer aus dem Kreis Südliche Weinstraße, mit seinem PKW rückwärts auf die Weinstraße in Pleisweiler-Oberhofen. Dabei schätze er die Länge eines Linienbusses falsch ein und streifte diesen. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.