Mehrere Autos mutwillig beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich absichtlich haben Unbekannte in der

Ebertstraße drei Autos beschädigt. Die Fahrzeuge parkten zwischen

Donnerstagmittag und Freitagmittag hintereinander am Straßenrand. Bei den Wagen

handelt es sich um einen grauen Opel Astra, einen braunen VW Golf Plus und einen

grauen Mercedes GLA. Die Täter hinterließen an den Autos tiefe Kratzer im Lack

der Beifahrerseite. Die Polizei nahm die Ermittlungen auf und bittet um

Hinweise: Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Wem sind Personen aufgefallen?

Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369-2150

entgegen. |erf

Sprinkleranlage setzt Einkaufszentrum unter Wasser

Kaiserslautern (ots) – Wegen eines Brandmeldealarms ist am Freitagvormittag ein

Einkaufszentrum in der Fackelstraße geräumt worden. Eine Sprinkleranlage im

dritten Obergeschoss hatte ausgelöst und Teile des Gebäudes unter Wasser

gesetzt. Grund für den Vorfall war nach dem aktuellen Stand der Ermittlungen

eine Stichflamme, die beim Grillen in einem Imbiss entstand. Menschen wurden

nicht verletzt. Nach und nach wurde bis zum Mittag die Sperrung des

Einkaufszentrums teilweise aufgehoben. |erf

Riskantes Überholmanöver – Motorradfahrer schwer verletzt

Katzweiler (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein 36-Jähriger ist am Donnerstag bei

einem Motorradunfall zwischen Katzweiler und Hirschhorn schwer verletzt worden.

Der Mann überholte am Nachmittag auf der Bundesstraße 270 das Auto einer

61-Jährigen. Beim Wiedereinscheren schnitt der Biker den Pkw der Frau. Mit

seinem Motorrad touchierte der 36-Jährigen den Wagen. Er kam nach rechts von der

Fahrbahn ab und stürzte. Der Fahrer zog sich hierbei schwere, aber nicht

lebensbedrohliche Verletzungen zu. Er wurde von Rettungskräften medizinisch

versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand

wirtschaftlicher Totalschaden. Die Polizei schätzt ihn auf mindestens 15.000

Euro. Die Autofahrerin blieb unverletzt, auch ihr Fahrzeug wurde beschädigt.

Wegen auslaufender Betriebsflüssigkeit war die Feuerwehr im Einsatz. Die Polizei

nahm den Unfall auf. |erf

Kennzeichen gestohlen und Bus beschädigt

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Donnerstag haben zwei Unbekannte im

St.-Quentin-Ring einen Reisebus beschädigt und die Kennzeichen des Fahrzeugs

gestohlen. Nach den aktuellen Ermittlungen machten sich Täter kurz nach

Mitternacht an dem Bus zu schaffen. Sie montierten die Kennzeichen ab und

schlugen eine Seitenscheibe des Fahrzeugs ein. Die Nummernschilder mit Leipziger

Zulassung nahmen sie mit. Die Unbekannten waren komplett in Rot gekleidet. Nach

Zeugenangaben könnte sie blonde und braune Haare haben. Die Polizei sicherte

Spuren und nahm die Ermittlungen auf. Zeugen, die Hinweise geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Smartphone-Diebstahl im Naturerlebnisbad

Rockenhausen (Donnersbergkreis) (ots) – Wie der Polizei erst nachträglich

bekannt wurde, wurde einer jungen Frau am Dienstagnachmittag im Naturerlebnisbad

das Smartphone gestohlen. Sie hatte dieses unbeaufsichtigt auf ihrem Platz

liegen lassen und bei ihrer Rückkehr den Verlust festgestellt, obwohl sie sich

nur wenige Meter entfernt aufgehalten hatte. Der Sachschaden liegt bei rund 800

Euro. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Die Polizei rät ins Schwimmbad möglichst wenig Bargeld und Wertsachen

mitzunehmen. Badefans sollten ihre Wertgegenstände auf jeden Fall im Auge

behalten oder in Schließfächern aufbewahren. Wertsachen sollten auch nicht im

Fahrzeug – vor allem nicht offen – liegengelassen werden. |pirok