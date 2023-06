Karlsruhe – 84-Jährige in der Karlstraße ausgeraubt – Kriminalpolizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Eine 84-jährige Frau wurde am Donnerstagmittag in der

Karlsruher Innenstadt Opfer eines Raubes.

Derzeitigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei zufolge lief die Seniorin zwischen

11:45 und 12:00 Uhr von der Haltestelle Europaplatz kommend zu Fuß der

Karlstraße in Richtung einer nahegelegenen Apotheke. Auf Höhe einer Bäckerei

fiel ihr ein bislang unbekannter Mann auf dem Gehweg auf. Als die ältere Dame

den Unbekannten gerade passiert hatte, trat dieser unvermittelt an sie heran und

schlug ihr unvermittelt mit seiner Hand auf die Hände. Durch die Wucht des

Schlages fiel der Geldbeutel der 84-Jährigen, den sie zuvor in der Hand gehalten

hatte, zu Boden. Der Täter nahm daraufhin die Geldbörse an sich, entnahm das

darin befindliche Scheingeld und flüchtete in unbekannte Richtung.

Bei dem Räuber soll es sich laut Angaben der Geschädigten um einen ca. 160 bis

170 cm großen Mann im Alter von circa 40 Jahren handeln. Er sei von

südländischer Erscheinung und schlanker Statur gewesen und habe schwarze kurze

Haare und einen leichten Kinn-und Backenbart gehabt. Zur Tatzeit habe er ein

helles kurzärmliges Hemd getragen, das er in seine helle Stoffhose gesteckt

hatte. Laut der 84-Jährigen habe der Mann ein auffällig gepflegtes Äußeres

gehabt.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen sich unter

der Telefonnummer 0721 666-5555 mit dem Kriminaldauerdienst in Verbindung zu

setzen. Insbesondere sucht die Polizei nach einer Frau, die die Bäckerei

offenbar kurz nach der Tat mit einem Rollator verließ und die Geschädigte auf

den Diebstahl ansprach.

Karlsruhe – Polizei sucht Zeugen nach Körperverletzung

Karlsruhe (ots) – Nicht unerhebliche Verletzungen erlitt ein 32-jähriger Mann,

nachdem er am vergangenen Samstag in Knielingen von einem noch Unbekannten

angegriffen wurde.

Nach den derzeitigen polizeilichen Ermittlungen gerieten gegen 01.15 Uhr der

32-Jährige und ein noch unbekannter Mann in Streit. In diesem Verlauf trat der

Verdächtige dem 32-Jährigen in den Bauch und schlug ihm anschließend gegen den

Kopf.

Im Anschluss entfernte sich der Gesuchte offenbar mit einem großen Hund in

Richtung der Sängerhalle. Vor der Auseinandersetzung war der mutmaßliche Täter

wohl in Begleitung einer Frau mit einem kleinen Hund.

Der Geschädigte kam in ein Krankenhaus.

Zu der Personenbeschreibung existieren bislang nur wenige Erkenntnisse, weshalb

die Polizei nun weitere Zeugen dieser Tat sucht. Der Kriminaldauerdienst nimmt

sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0721/666-5555 entgegen.

Marxzell – Zwei Verletzte bei Frontalzusammenstoß auf der Albtalstraße

Karlsruhe (ots) – Bei einem Frontalzusammenstoß zwischen einem Kleintransporter

und einem Pkw auf der Landesstraße L 564 bei Marxzell wurden zwei Personen

verletzt.

Ersten Erkenntnissen der Verkehrspolizei zufolge war der Fahrer eines Mercedes

Sprinter gegen 11:05 Uhr auf der L 564 in Richtung Bad Herrenalb unterwegs. Etwa

auf Höhe des Getrudenhofs kam er aus bislang unbekannter Ursache nach links von

der Fahrbahn ab und kollidierte frontal mit einem entgegenkommenden Dacia. Durch

die Wucht des Aufpralls wurde der Pkw abgewiesen und kam an einem Hang neben der

Fahrbahn zum Stehen. Der Transporter kippte auf der Fahrbahn zur Seite. Der

Fahrer des Dacia erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und wurde von einem

Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Der Kastenwagen-Fahrer wurde

ebenfalls verletzt und kam mit einem Rettungswagen in eine Klinik.

Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Beide

Unfallfahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgesperrt werden.

Die Albtalstraße ist derzeit für die Unfallaufnahme sowie Bergungs-und

Reinigungsarbeiten zwischen den Abzweigungen zur Kreisstraße 3555 und zur

Poststraße in beiden Richtungen gesperrt.

Eggenstein-Leopoldshafen – Fahrgastkabinenschiff kollidiert mit Tankmotorschiff auf dem Rhein

Karlsruhe (ots) – Weitergeleitete Pressemitteilung des Polizeipräsidiums

Einsatz:

Am gestrigen Donnerstag, den 22.06.2023, kam es in den späten Abendstunden, um

23:58 Uhr, bei Rhein-Kilometer 369, nahe der Ortschaft Eggenstein-Leopoldshafen,

zu einem Schiffsunfall. Ein Fahrgastkabinenschiff und ein Tankmotorschiff

kollidierten im Begegnungsverkehr seitlich miteinander. Personen wurden

glücklicherweise keine verletzt. Allerdings ist ein nicht unerheblicher

Sachschaden im sechsstelligen Bereich entstanden. Am Tankmotorschiff wurde ein

Positionslicht beschädigt, das Fahrgastkabinenschiff hingegen trug einen ca. 4 –

5 Meter langen Riss in der Außenhaut davon. Dieser verlief jedoch oberhalb der

sog. Wasserlinie, weshalb es zu keinem Wassereintritt kam. Die Ermittlungen zum

Unfallhergang durch die Wasserschutzpolizeistation Karlsruhe dauern noch an.

Nach jetzigem Sachstand ist jedoch von Unachtsamkeit auszugehen. Für das

Fahrgastkabinenschiff, welches sich auf der Reise von den Niederlanden nach

Straßburg befand, wurde ein behördliches Weiterfahrtverbot verhängt. Das

deutsche Tankmotorschiff war vom Karlsruher Ölhafen nach Ludwigshafen unterwegs

und konnte seine Fahrt fortsetzen. Eine Umweltgefahr bestand nicht. Der

Schiffsverkehr auf der Rhein-Hauptstrecke war nicht beeinträchtigt.

Karlsruhe – Zeugen nach möglicher körperlicher Auseinandersetzung gesucht

Karlsruhe (ots) – Opfer eines Angriffs wurde offenbar ein 38-jähriger Mann in

der Nacht von Donnerstag auf Freitag in der Karlsruher Oststadt.

Den bisherigen Erkenntnissen zufolge sei der 38-Jährige am Freitag gegen 00.20

Uhr im Bereich der Ostendstraße von mehreren Männern angegriffen und verletzt

worden. Als die Rettungskräfte sowie die Polizei eintrafen waren weder die

mutmaßlichen Täter noch Zeugen anwesend. Ob zwischen dem Verletzten und den noch

unbekannten Verdächtigen eine Verbindung besteht und ob ein weißer Kastenwagen,

der wohl unmittelbar nach der Tat davonfuhr, eine Rolle spielt, ist derzeit

Gegenstand polizeilicher Ermittlungen. Der verletzte Mann kam mit einem

Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Durlach unter der Rufnummer

0721-49070 in Verbindung zu setzen.