BAB6/Mannheim/Schwetzingen: Schwerer Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen-Vollsperrung

BAB6/Mannheim/Schwetzingen (ots) – Nach dem Verkehrsunfall auf der BAB 6 mit

mehreren Fahrzeugen zwischen dem Kreuz Mannheim und Mannheim/Schwetzingen ist

die Fahrbahn wieder freigegeben, der Stau hat sich aufgelöst. Es waren drei

Fahrzeuge mit sechs Insassen beteiligt, von denen jedoch glücklicherweise

niemand verletzt wurde. Zum Unfallhergang ist bekannt, dass ein

Verkehrsteilnehmer verkehrsbedingt abbremsen musste und ein anderer nicht mehr

rechtzeitig reagieren konnte und dadurch die beiden anderen Fahrzeuge

aufeinandergeschoben wurden. Die Höhe des Sachschadens ist noch nicht bekannt.

Gefährlicher Leichtsinn – Jugendliche sitzen an der Bahnsteigkante

Mannheim (ots) – Kurz nach Mitternacht (23. Juni) wurde die Bundespolizei von

der Deutschen Bahn über mehrere Jugendliche auf einem Bahnsteig informiert. Die

Personen befanden sich am Haltepunkt Mannheim-Waldhof, saßen an der

Bahnsteigkante und ließen ihre Beine ins Gleis hängen.

Eine Streife der Bundespolizei begab sich vor Ort. Beim Erkennen der

Polizeibeamten überquerten die Jugendlichen mehrere Gleise und versuchten sich

der Kontrolle zu entziehen. Auf dem Parkplatz des Haltepunktes konnten sie

jedoch angehalten und ihre Personalien festgestellt werden. Nach einem

belehrenden Gespräch und der Darstellung der Gefahren, die der Aufenthalt im

Gleisbereich mit sich bringen kann, wurden die Jugendlichen aus der Kontrolle

entlassen.

Auch wenn in diesem Fall glücklicherweise niemand verletzt wurde, stellen

Personen im Gleisbereich immer eine hohe psychische Belastung für den

Triebfahrzeugführer dar. Nicht nur, dass der Aufenthalt im Gleisbereich verboten

und gefährlich ist. Ein Zug kann nicht ausweichen und hat einen enorm langen

Bremsweg, so dass der Triebfahrzeugführer kaum Einfluss nehmen kann.

Die Bundespolizei appelliert daher an Kinder, Jugendliche und Erwachsene: „Der

Gleisbereich ist weder ein Spielplatz noch ein sinnvoller Aufenthaltsort. Eltern

sollten die Präventionsprogramme der Bundespolizei und der Deutschen Bahn

nutzen, die auch jederzeit online abrufbar sind“.

Weitere Informationen zum richtigen Verhalten auf Bahnanlagen gibt es unter

www.bundespolizei.de. Für persönliche Beratungen und Schulungen steht die

Kriminalprävention der Bundespolizeiinspektion Karlsruhe zur Verfügung.

Mannheim: Rücksichtslos und mit überhöhter Geschwindigkeit überholt – Zeugen gesucht!

Mannheim (ots) – Am Mittwochnachmittag, gegen 17:45 Uhr wurde ein 58-jähriger

Mann im Strandbadweg im Stadtteil Neckarau mit über 100 km/h überholt und im

späteren Verlauf körperlich angegangen. Nachdem der bisher unbekannte

Mercedes-Fahrer mit einem zu geringen Abstand und deutlich überhöhter

Geschwindigkeit an dem 58-Jährigen vorbeifuhr, stellte der 58-Jährigen den

Unbekannten kurz darauf zur Rede. Der Unbekannte zeigte jedoch keinerlei

Einsicht und packte den 58-Jährigen unvermittelt am Hals. Als sich der

58-Jährige aus dem Haltegriff lösen konnte, flüchtete der Unbekannte mit seinem

Fahrzeug in Richtung Rheingoldhalle. Zuvor riss der Unbekannte noch seine beiden

Kennzeichenschilder ab. Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

-männlich, ca. 45 Jahre alt, ca. 170 cm groß, mittelbraune, glatte

Haare mit Seitenscheitel, rundliches Gesicht, kräftige Statur, blaue

Augenfarbe.

Bei dem Fahrzeug soll es sich um ein Mercedes Cabrio mit Heidelberger

Kennzeichen gehandelt haben.

Zeugen der Auseinandersetzung oder Zeugen, denen der Fahrer oder das Fahrzeug

aufgefallen ist, werden gebeten, sich an das Polizeirevier Mannheim-Neckarau

unter der 0621 83397-0 zu wenden.