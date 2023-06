Ladendieb füllt seine Tasche

Speyer (ots) – Am 22.06.2023 gegen 18:33 Uhr betrat ein 22-jähriger Mann mit einer Tüte die Verkaufsräume eines Bekleidungsgeschäftes in der Maximilianstraße. Er steckte in die mitgeführte Tüte insgesamt drei Badehosen, drei Shorts, zwei Hemden, drei T-Shirts und acht Jeanshosen in einem Gesamtwert von 450 Euro. Anschließend verließ er das Geschäft ohne die Waren zu bezahlen. Der Mann wurde durch eine Mitarbeiterin beobachtete.

Diese sprach den 22-Jährigen auf den Diebstahl an und verständigte die Polizei. Der Mann händigte die die gestohlenen Kleider aus und lief in Richtung Wormser Straße. Im Rahmen der Nahbereichsfahndung konnte der 22-Jährige am St-Guido-Stift-Platz festgestellt und aufgrund Personenbeschreibung eindeutig als Tatverdächtiger identifiziert werden.

Er gab zu, den Diebstahl begangen zu haben. Bei einer Durchsuchung fanden die Beamten zugriffsbereit ein Pfefferspray in der rechten Hosentasche. Nebst Strafanzeige wurde seitens des Geschäftes auch ein Hausverbot ausgesprochen.

Kontrollen der Polizei

Speyer (ots) – Am 22.06.2023 zwischen 09:50 Uhr und 11:30 Uhr führten Polizeibeamte im Erlich eine Geschwindigkeitsmessung mit einem Lasergerät durch. Bei 86 gemessenen Fahrzeugen registrierten die Beamten sechs Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit (max. 46km/h). Außerdem beanstandeten sie jeweils eine Ladungs- und Kindersicherung.

Anschließend verlagerten die Beamten ihre Kontrollörtlichkeit in den Bereich Fußgängerweg Eseldamm. Hier wurden zwischen 11:45 Uhr -12:45 Uhr 35 Radfahrer kontrolliert, die verbotswidrig den Fußweg befuhren. Hierbei wurden nicht nur verkehrserzieherische Gespräche mit den Betroffenen geführt, sondern es wurden auch Verwarnungen ausgesprochen.

Zwischen 13:30 Uhr und 17:20 Uhr wurden im Dienstgebiet mehrere Fahrzeugführer kontrolliert. Hierbei konnten in Dudenhofen im Bereich der Neustadter Straße mehrere Schüler auf dem falschen Fahrradweg angehalten und auf ihr Fehlverhalten hingewiesen werden. Des Weiteren stellten die Beamten folgende Verstöße fest: 4x Handyverstoß, 2x Sicherheitsgurt nicht angelegt und 3x Nichtmitführen von Papieren.

Bei einer Fußstreife im Park bei der Stadthalle Speyer gegen 15:53 Uhr konnte ein 17-Jähriger festgestellt werden, der einen Joint rauchte. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten weitere Betäubungsmittel. Nach einer erkennungsdienstlichen Behandlung wurde er den Eltern überstellt. Den Jugendlichen erwartet nun eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Gegen 21:55 Uhr stellten die Beamten nach Meldung einer Ruhestörung in der Heinrich-Heine-Straße zwei junge Männer fest. Im Rahmen der Personenkontrolle begann, der auf der Bank sitzende 17- Jährige, mit beiden Händen hinter seinem Rücken zu hantieren. Er wurde durch die Beamten aufgefordert die Hände nach vorne zu führen. Dabei fiel eine Schreckschusswaffe zu Boden. Der 17-Jährige wurde aus Eigensicherungsgründen gefesselt und durchsucht. Die Waffe wurde sichergestellt. Ein Erziehungsberechtigter wurde über den Sachverhalt in Kenntnis gesetzt. Eine Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz wurde aufgenommen.

Auffahrunfall auf der B9

Speyer (ots) – Am 22.06.2023 gegen 08:12 Uhr befuhr ein 59-jähriger LKW-Fahrer die B9 in Fahrtrichtung Germersheim. Dieser wurde kurz vor der Abfahrt B39 durch ein Fahrzeug überholt, welches vor dem LKW einscherte und abbremste. Der LKW passte seine Geschwindigkeit daraufhin an.

Ein 34-Jähriger PKW Fahrer bemerkte die Geschwindigkeitsanpassung nicht und fuhr auf dem LKW auf. Die Fahrzeugfront wurde stark eingedrückt und der PKW war nicht mehr fahrbereit.

Aufgrund starker Schmerzen wurde der 34-Jährige durch einen hinzugerufenen Rettungsdienst in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht.