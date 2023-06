Landau: Die Polizei-News

Unfallflucht durch Mercedes-Fahrer in der Godramsteiner Straße

Landau (ots) – Zwischen 02:45-09.30 Uhr, wurde am Donnerstag 22.06.2023 ein ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkter schwarzer Seat in der Godramsteiner Straße beschädigt. Der Verursacher setzte seine Fahrt fort, ohne die notwendigen Feststellungen zu ermöglichen.

Aufgrund einer verlorenen Spiegelverkleidung konnte ermittelt werden, dass der Flüchtige ein Fahrzeug der Marke Mercedes genutzt haben dürfte. Wer Hinweise zum Unfallhergang bzw. zum Verursacher geben kann, meldet sich bitte bei der Polizeiinspektion Landau.

Pkws in der Jakobstraße angegangen

Offenbach/Queich (ots) – In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag wurden in Offenbach in der Jakobstraße zwei PKW´s durchwühlt und verschiedene Gegenstände entwendet. Eines der Fahrzeuge war aufgebrochen worden, das andere vermutlich unverschlossen gewesen.

Die Polizei Landau empfiehlt, Fahrzeuge nicht offen stehen und keine Wertgegenstände im Fahrzeug liegen zu lassen. Hinweise bezüglich verdächtiger Wahrnehmungen mit Bezug zu zu den Diebstählen in der Jakobstraße bitte an die Polizei Landau unter 06341-287-2003 oder pilandau@polizei.rlp.de.