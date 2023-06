Hohes Aufkommen an Verkehrsunfällen

Bad Kreuznach (ots) – Am 22.06.2023 zwischen 14-18:00 Uhr, kam es im Zuständigkeitsbereich der Polizeiinspektion Bad Kreuznach zu insgesamt 11 Verkehrsunfällen. Hierbei kam es bei neun Unfällen glücklicherweise nur zu Blechschäden. Der Gesamtsachschaden aller Unfälle dürfte im mittleren fünfstelligen Bereich liegen. Bei 2 Unfällen kam es zu schweren Personenschäden.

Der erste Unfall ereignete sich im Bereich der Wöllsteiner Straße von Bad Kreuznach. Hierbei beachtete ein 15-jähriger Radfahrer, beim Einfahren in den fließenden Verkehr, nicht die Vorfahrt eines von links kommenden Renault-Fahrers. Infolgedessen wurde der Radfahrer auf die Motorhaube aufgenommen und über das Fahrzeug geschleudert. Der Fahrradfahrer erlitt durch den Zusammenstoß und Sturz mehrere Schürfwunden, Hämatome und stärkere Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule. Die unmittelbar anwesenden Retter übernahmen die Erstversorgung, wonach der Verletzte in ein Mainzer Krankenhaus verlegt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist der 15-Jährige schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt.

Der zweite Unfall mit Personenschaden ereignete sich im Bereich der Rüdesheimer Straße von Bad Kreuznach. Hierbei wollte ein 79-jähriger Fußgänger die Straße in Höhe der dortigen Tankstelle queren. Er achtete allerdings nicht auf den fließenden Verkehr und wurde so von dem Kotflügel und dem Seitenspiegel eines Mitsubishi-Fahrers erfasst. Hierdurch wurde der Fußgänger zu Boden geschleudert und brach sich den Unterarm. Ferner klagte er nach dem Sturz über Schmerzen im Bereich der Wirbelsäule. Auch er wurde zur weiteren Behandlung in ein Mainzer Krankenhaus verbracht. Sein Zustand ist ebenfalls nicht lebensbedrohlich.

Polizei sucht Unfallflüchtigen

Bad Kreuznach (ots) – Am Montag 19.06.2023, 16.35 Uhr, fuhr ein PKW (weißer SUV) die Salinenstraße in Bad Kreuznach stadteinwärts und wollte in Höhe der Volksbank nach links in die Tiefgarage abbiegen. Eine entgegenkommende PKW-Fahrerin ließ sie abbiegen. Nachdem der SUV abgebogen war, fuhr er rückwärts gegen den anderen PKW.

Anschließend fuhr die SUV-Fahrerin weiter, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Vorgang dürfte von einem hinter dem geschädigten PKW fahrenden Fahrer eines grünen VW-Busses beobachtet worden sein. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Telefonnummer 0671-8811100 zu melden.