Mainz (ots) – Ein dreister Taschendieb passte gegen 13.30 Uhr am Donnerstag, einen älteren Lerchenberger ab, der im Begriff war die Haustür eines Wohnhauses, Nähe der Hindemithstraße, aufzuschließen. Während er mit dem Schließvorgang beschäftigt war, griff der Dieb diesem in die Brusttasche, stahl ein Ausweismäppchen. Kurz darauf kehrte der Dieb zurück, beschwerte sich das in dem Mäppchen kein Geld war und gab es seinem Opfer zurück.

Offensichtlich unter dem Eindruck der Tat stehend, übergab der ältere Mann dem Dieb 50 € Bargeld. Der Dieb nahm das Geld und lief fort. Erst später stellt der Geschädigte fest, dass die Bankkarte aus seinem Ausweismäppchen fehlt und lässt diese sperren.

Der Täter wird als ca. 25-35 Jahre alt und 1,70 m groß, mit normaler Statur beschrieben. Er sprach akzentfreies Deutsch und war mit einem T-Shirt unbekannter Farbe begleitet.

Beim ersten Aufeinander treffen, versuchte der ältere Mann dem Dieb zu folgen, stürzte und erlitt dabei Verletzungen an einem Arm.

Die Kriminalpolizei Mainz sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben können oder von ähnlichen Taten bereits gehört haben. Diese werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Mainz unter der Rufnummer 06131/65-3633 in Verbindung zu setzen.