Der Internethandel wird immer stärker und wichtiger, aber auch für Unternehmen, die keine Ware online verkaufen, ist die Präsenz im Netz unerlässlich.

Fast jeder hat heutzutage ein Smartphone, welches der erste „Ansprechpartner“ ist, wenn es darum geht, Informationen über Dienstleistungen oder Angebote zu finden. Das Stichwort lautet Sichtbarkeit.

Dienstleistungen online präsentieren

Wer Dienstleistungen anbietet, ist auf Kundschaft angewiesen, weshalb gute Auffindbarkeit für diese Unternehmen unerlässlich ist. Flyer und Mundpropaganda sind hervorragende Mittel, jedoch ist eine konkurrenzfähige Website oft das Nonplusultra.

Ein gutes Beispiel dafür ist der Schlüsseldienst. Hat sich jemand versehentlich ausgesperrt, wird die erste Reaktion oft sein, in einer Suchmaschine nach einem Schlüsseldienst zu suchen. Je besser die Website, desto weiter oben wird sie in den Suchergebnissen angezeigt und desto eher wird der Kunde den Auftrag erteilen.

Wer sich ausgesperrt hat, weiß in der Regel, dass es ein teures Vergnügen sein kann und viele unseriöse Unternehmen ihre Hilfe anbieten. Die Website muss also schnell alle wichtigen Informationen liefern, die die Fragen des Kunden beantworten und ihm ein Gefühl von Sicherheit verleihen.

Wird dies beachtet, kann es dem Unternehmen zahlreiche neue Kunden bescheren.

Sichtbarkeit für Künstler

Doch nicht nur Dienstleister ist Sichtbarkeit wichtig. Auch Künstler wollen gesehen werden, egal ob sie ihre Kunst verkaufen möchten oder nicht. Ausstellungen sind zwar in der Regel die beste Lösung in diesem Fall, dennoch gibt es viele Menschen, die Künstler gerne online folgen.

Wahrend soziale Medien hier oft alles bieten, was es braucht, ist es oftmals eine gute Idee zusätzlich eine Website zu haben. Künstler können dieser ihren ganz persönlichen Touch verleihen und sind unabhängig von den Algorithmen von Facebook & Co. Wer seine Werke verkaufen möchte, kann der Website ohne weiteres einen Onlineshop hinzufügen.

Was bei der Website-Erstellung zu beachten ist

Wer mit dem Gedanken spielt, eine Website zu erstellen, sollte sich zunächst gut informieren, und überlegen, was die Seite können und welche Informationen sie enthalten soll.

Die Website

Bei der Website kommt es in erster Linie auf Schnelligkeit und modernes Aussehen an. Wer auf eine leistungsstarke und konkurrenzfähige Website angewiesen ist, sollte in jedem Fall mit einem Experten zusammenarbeiten. Gerade in Bereichen mit vielen Mitbewerbern kann sie diese Investition schnell lohnen, denn es zwar relativ einfach eine Website zu erstellen, aber eine wirklich gute Website zu erstellen ist eine andere Geschichte.

Die Texte

Ähnlich verhält es sich mit den Texten. Einen Text schreiben kann fast jeder, allerdings wird dieser nicht immer alle Anforderungen der Suchmaschinen erfüllen, denn diese sind mittlerweile recht hoch.

Wer wirklich gute Texte haben möchte, die dafür sorgen, dass die Website ein gutes Ranking hat, sollte eine SEO Agentur beauftragen, die die Keyword-Recherche in die Hand nimmt und entsprechend erfolgreiche Texte sorgt.

Fotos und Grafiken

Menschen lieben das Visuelle. Dies sollte man bei der Erstellung einer Website bedenken. Fotos und Grafiken sind unabdingbar, allerdings sollten diese ansprechend aussehen.

Während Anbieter wie Canva bereits sehr viel auch für Laien möglich machen, ist es dennoch ratsam, auch hier mit Experten zusammenzuarbeiten, insbesondere wenn die Konkurrenz hoch ist.