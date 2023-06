Zuzenhausen/ Rhein-Neckar-Kreis: 32-Jähriger wegen des Verdachts des versuchten Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung in Untersuchungshaft

Der Tatverdächtige hielt sich am 22.06.2023 zusammen mit seiner Ehefrau in der

gemeinsamen Wohnung in Zuzenhausen auf. Der Beschuldigte verdächtigte seine

Frau, fremden Personen von innerfamiliären Vorfällen berichtet zu haben und

versetze dieser daraufhin zunächst mehrere kräftige Faustschläge ins Gesicht,

wodurch die Geschädigte zu Boden fiel. Spätestens jetzt fasste der 32-Jährige

den Entschluss, seine Ehefrau zu töten. Er setzte sich auf sie und würgte sie so

stark, dass sie bewusstlos wurde, erhebliche Verletzungen am Hals erlitt und

sich in konkreter Lebensgefahr befand. Als die Geschädigte kurzzeitig wieder zu

Bewusstsein kam, gelang es ihr, ihren Ehemann von sich zu stoßen und aus der

Wohnung zu flüchten, so dass der Beschuldigte sein Vorhaben nicht vollenden

konnte.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Heidelberg erließ die Ermittlungsrichterin des

Amtsgerichts Heidelberg am 23.06.2023 wegen des Verdachts des versuchten

Totschlags in Tateinheit mit gefährlicher Körperverletzung einen

Untersuchungshaftbefehl und setzte diesen in Vollzug. Der Beschuldigte befindet

sich seither in einer Justizvollzugsanstalt.

Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Heidelberg und der

Kriminalpolizeidirektion Heidelberg des Polizeipräsidiums Mannheim dauern weiter

an.

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannter beschädigt Wegkreuz – Zeugenaufruf!

Hirschberg an der Bergstraße/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Bereits am Mittwoch, den

31.05.2023 wurde in der Großsachsener /verlängerte Galgenstraße durch eine

bisher unbekannte Täterschaft ein metallenes Wegkreuz derart beschädigt, dass an

diesem ein Sachschaden von ca. 1.200 Euro entstanden ist. Der Polizeiposten

Schriesheim ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und nimmt

Zeugenhinweise unter der Telefonnummer: 06203/61301 entgegen.

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis: Nach Unfall geflüchtet. Polizei sucht Zeugen

Eberbach/ Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Ein 74-jähriger Mann parkte am Donnerstag

seinen VW um kurz nach 14 Uhr auf dem Friedhofsparkplatz an der Friedrichsdorfer

Landstraße. Als er gegen 16 zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er

feststellen, dass der hintere Kotflügel und die Stoßstange am Heck auf der

linken Seite zerkratzt waren. Nach ersten Erkenntnissen wurde der Schaden durch

ein anderes Auto beim Ein- oder Ausparken verursacht. Der oder die

Verantwortliche meldete denn Unfall aber nicht, weshalb das Polizeirevier

Eberbach die Ermittlungen wegen Unfallflucht eingeleitet hat.

Am VW entstand ein Schaden von knapp 1500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim

Polizeirevier Eberbach, unter der Telefonnummer 06271/ 9210-0, zu melden.

Ladenburg. L 597/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerverletzter Fahrer nach Frontalzusammenstoß mit Lkw

Ladenburg. L 597/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam

am Donnerstag gegen 15.15 Uhr ein 66-jähriger Seat-Fahrer auf der L 597 zwischen

der „Heddesheimer Spinne“ und der Ausfahrt Ladenburg-West in Richtung

Schriesheim von der Fahrbahn ab und stieß hierbei mit einem entgegenkommenden

Lkw frontal zusammen. Durch die Kollision wurde der 66-Jährige schwer, jedoch

nicht lebensgefährlich, verletzt. Der 43-jährige Lkw-Fahrer zog sich leichte

Verletzungen zu. Die Unfallbeteiligten wurden in ein umliegendes Krankenhaus

transportiert. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten

abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird nach derzeitigen Unfallermittlungen

auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Der Verkehrsdienst Mannheim

hat die Ermittlungen aufgenommen. Die L 597 war bis ca. 18.20 Uhr ab der

„Heddesheimer Spinne“ in Fahrtrichtung Ladenburg gesperrt.

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis: Unbekannte Täter entwenden alle vier Reifen eines Pkw – Zeugen gesucht!

Ketsch/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Am Donnerstagmorgen traute ein 63-jähriger

Mann seinen Augen nicht, als er am frühen Morgen um kurz nach 6 Uhr seinen in

der Hockenheimer Straße geparkten Pkw aufsuchte und hierbei das Fehlen aller

vier Reifen samt Felgen feststellte. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 17

Uhr und Donnerstagmorgen 6 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft

alle vier Fahrzeugreifen und flüchtete in unbekannte Richtung. Die Höhe des

Diebstahlschadens ist noch nicht geklärt. Zeugen, die den Tathergang beobachten

konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schwetzingen, Tel.:

06202/288-0, in Verbindung zu setzen.

Rhein-Neckar-Kreis: Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen

Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft

Mannheim und des Polizeipräsidiums Mannheim

Das Dezernat 9.2 der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Mannheim und die

Staatsanwaltschaft Mannheim ermitteln nach dem Hinweis eines Zeugens aktuell

gegen einen 45-jährigen Mann wegen des Verdachts des schweren sexuellen

Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen. Über einen Zeitraum von mehreren

Jahren soll es immer wieder zu Taten zum Nachteil mehrerer Geschädigter gekommen

sein. Der Tatverdächtige dokumentierte sein Vorgehen u.a. durch Bild- und

Videoaufnahmen. Derzeit liegen keine Erkenntnisse vor, dass diese Aufnahmen

verbreitet wurden. Der Tatverdächtige kam unter anderem über seine

Vereinstätigkeit mit den Geschädigten in Kontakt. Der Tatverdächtige wurde

festgenommen und befindet sich seit Dezember 2022 in Untersuchungshaft.

Bei der Durchsuchung der Wohnung des Tatverdächtigen wurden umfangreiche

Beweismittel sichergestellt. Hinweise auf eine Tatbeteiligung weiterer Personen

ergaben sich bislang nicht. Für das Verfahren wurden ca. 550.000 Bild- und

28.000 Videodateien auf mehr als 100 digitalen Speichermedien ausgewertet.

Alle Betroffenen konnten mittlerweile identifiziert und vernommen werden. Die

insgesamt 18, ausschließlich männlichen Geschädigten, waren zum jeweiligen

Tatzeitpunkt zwischen 11 und 17 Jahren alt.

Die Ermittlungen ergaben, dass der Tatverdächtige im Zeitraum 1993 bis 2022 in

über 100 Fällen den Tatbestand des sexuellen Missbrauchs von Kindern und in über

zehn Fällen des schweren sexuellen Missbrauchs von Kindern verwirklicht haben

könnte. Darüber hinaus steht der Tatverdächtige im Verdacht, sich des sexuellen

Missbrauchs von Jugendlichen, des Herstellens und Besitzes von Kinder- und

Jugendpornografie sowie der Verletzung des höchstpersönlichen Lebensbereiches

durch Bildaufnahmen strafbar gemacht zu haben. Aufgrund der Sichtung und

Auswertung der Masse an Beweismitteln für das weitere Ermittlungsverfahren, der

Ermittlung weiterer Geschädigter und aus Gründen des Opferschutzes wurde

zunächst von einer Information der Öffentlichkeit abgesehen.

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis: 19-jährige vermisst, Rücknahme der Öffentlichkeitsfahndung

Edingen-Neckarhausen/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Die als vermisst gemeldete

19-Jährige aus Edingen-Neckarhausen, nach der auch mit einem Lichtbild gefahndet

wurde, wurde zwischenzeitlich wohlbehalten aufgefunden. Pressevertreter werden

gebeten, das veröffentlichte Lichtbild aus dem jeweiligen (Online-) Bestand zu

entfernen und nicht weiter zu verbreiten.

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis: Schwerer Unfall auf Firmengelände

Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Auf einem Firmengelände im Industriegebiet

Hockenheim Talhaus kam es in den späten Nachmittagsstunden zu einem

folgenschweren Unfall. Nach bisherigen Ermittlungen touchierte ein LKW im

Bereich der Ausfahrt das Gebäude, wodurch sich eine mehrere Tonnen schwere

Betonplatte löste und auf das Fahrerhaus fiel. Für den 55-jährigen

Fahrzeugführer kam jede Hilfe zu spät, er konnte nur noch tot geborgen werden.

Zur Bergung wurde die Freiwillige Feuerwehr Hockenheim und ein Kran der

Berufsfeuerwehr Mannheim eingesetzt. Die Ermittlungen zum Unfallhergang haben

die Spezialisten vom Verkehrsdienst Mannheim übernommen. Über die Schadenshöhe

liegen noch keine Erkenntnisse vor.