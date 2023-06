Heidelberg: Fahrzeuge aufgebrochen und Wertgegenstände entwendet

Heidelberg (ots) – In der Zeit zwischen Mittwochabend, 18:10 Uhr und

Donnerstagmorgen, 07:50 Uhr entwendete eine bisher unbekannte Täterschaft aus

einem verschlossenen Pkw Wertgegenstände und flüchtete im Anschluss. Mit einem

unbekannten Gegenstand schlug die Täterschaft die hintere rechte Seitenscheibe

eines in der Fehrentzstraße geparkten VW ein und entwendeten hieraus einen

zweistelligen Bargeldbetrag sowie ein Ausweisdokument.

Bei einem im Margot-Becke-Ring geparkten Dacia wurde am Donnerstag, zwischen 19

Uhr und 20 Uhr, durch eine ebenfalls unbekannte Täterschaft die Fensterscheibe

der Beifahrerseite mit einem Stein eingeschlagen und ein Geldbeutel entwendet.

In beiden Fällen flüchteten die Täter oder Täterinnen in unbekannte Richtung.

Die Höhe des Diebstahlschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Das Polizeirevier Heidelberg-Süd ermittelt nun wegen des besonders schweren

Falls des Diebstahls. Ebenso wird ein Zusammenhang beider Taten geprüft.

Zeugenhinweise werden unter der Tel.: 06221/3418-0 entgegengenommen.

Heidelberg: Automat beschädigt und Ware gestohlen – Täter flüchtig – Weitere Zeugen gesucht!

Heidelberg (ots) – Nachdem eine Zeugin einen lauten Knall von der Bergheimer

Straße ausgehend wahrnehmen konnte, alarmierte diese den Notruf der Polizei. Die

Frau konnte beobachten, wie ein Mann einen Warenautomaten zum Schwanken brachte,

sodass dieser gegen eine Hauswand schlug. Die anschließend herausfallenden Waren

nahm der Täter an sich und flüchtete in Richtung Wieblingen. Bei dem Diebesgut

handelte es sich um Zigaretten sowie Longpapers. Die Höhe des Diebstahlschadens

ist noch Teil der derzeitigen Ermittlungen. Der Mann kann wie folgt beschrieben

werden: stämmig, bekleidet mit einem blauen Pullover, grauer Jeans und weißen

FILA-Badeschlappen.

Die gesicherten Videoaufzeichnungen werden derzeit durch die Ermittler und

Ermittlerinnen geprüft. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben könnten, werden

gebeten, sich an das Polizeirevier Heidelberg-Mitte, Tel.: 06221/1857-0, zu

wenden.

Heidelberg/ A 5: Auffahrunfall mit 3 Fahrzeugen und 2 Verletzten

Heidelberg/ A 5 (ots) – Am Donnerstag ereignete sich um kurz vor 16:30 Uhr auf

der A 5 auf der Höhe von Heidelberg-Neurott ein schwerer Verkehrsunfall mit zwei

Verletzten.

Der 51-jährige Fahrer eines Volvos war auf der linken Spur in Richtung Karlsruhe

unterwegs, als er verkehrsbedingt stark abbremsen musste. Der hinter ihm

fahrende Fiat konnte noch rechtzeitig abbremsen, nicht jedoch ein Hyundai, der

sich mit stark überhöhter Geschwindigkeit näherte. Die 28-Jährige Fiat-Fahrerin

bemerkte dies und versuchte noch auf die rechte Spur zu wechseln, um einen

Zusammenstoß zu vermeiden. Allerdings schoss der Hyundai zu schnell heran,

sodass er noch die linke Heckseite des Fiat streifte. Durch diesen Impuls geriet

der Hyundai ins Schleudern und kippte dann auf die rechte Seite. Mehrfach

kollidierte er mit der Leitplanke und prallte dann mit dem Volvo zusammen.

Letztlich kam der Wagen noch vor dem Volvo auf der linken Spur zum Stillstand.

Der 22-jährige Fahrer des Hyundais wurde ebenso wie der 51-jährige Volvo-Fahrer

leicht verletzt. Sie wurden zur weiteren medizinischen Abklärung in ein

Krankenhaus gebracht. Ihre Fahrzeuge wurden durch den Unfall so stark

beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten. Der Gesamtschaden wird auf

40.000 Euro geschätzt.

Es kam zu einer Sperrung beider Fahrspuren. Der Verkehr wurde über den

Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet. Es entstand ein Rückstau von

bis zu 12 km. Auf Grund von Gaffern staute es sich auf 3 km Länge in der

Gegenrichtung.

Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.