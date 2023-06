Frankfurt – Gutleutviertel: Einbrecher in Wohnung

Frankfurt (ots) – (lo) In den frühen Morgenstunden (22. Juli 2023) meldete sich

eine 38-jährige Frau bei der Polizei und teilte mit, dass in ihre Wohnung

eingebrochen worden sei. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde die Geschädigte

durch verdächtige Geräusche geweckt und fand einen unbekannten Mann in ihrem

Schlafzimmer vor, der daraufhin die Flucht ergriff.

Der Vorfall ereignete sich gegen 04:30 Uhr, als der Einbrecher die Geschädigte

in ihrem Schlafzimmer überraschte. Vor Schreck schrie sie auf, woraufhin der

Täter mit dem Diebesgut durch die Wohnungstür flüchtete. Die Geschädigte

verständigte die Polizei, die umgehend am Tatort eintraf. Trotz einer sofort

eingeleiteten Fahndung konnte der Täter nicht gefasst werden. Der entstandene

Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Betrag. Wie sich der

Einbrecher Zugang zu der im dritten Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses

gelegenen Wohnung verschaffe, bedarf weiterer Ermittlungen.

Der Täter kann wie folgt beschrieben werden:

Männlich, etwa 40 Jahre alt, ca. 175 cm groß, muskulöse Körperstatur,

schleppender Gang, trug ein dunkles T-Shirt und eine beige kurze Hose.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder den Tätern geben

können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer

069/755-10400 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Höchst: Festnahme nach Brandstiftung

Frankfurt (ots) – (th) Am Freitag (23. Juni 2023) meldete eine Zeugin um kurz

nach Mitternacht einen Brand auf einer Baustelle im Bereich der Königsteiner

Straße. Sie hatte beobachtet, wie sich ein Mann Zugang zu der Baustelle

verschaffte, ein Rohrstück mit Zweigen füllte, und dieses anzündete. Im

Anschluss entfernte er sich. Die alarmierte Streife konnte vor Ort den Brand

mittels Feuerlöscher löschen, und im Zuge der Fahndung auf Grund der

Personenbeschreibung im Bereich der Königsteiner Straße / Wasgaustraße einen

35-jährigen Tatverdächtigen festnehmen. Nach derzeitigen Erkenntnissen ist

dieser auch für einen kurz zuvor gelegten Brand an einem Wohn- / Geschäftshaus

in der Königsteiner Straße verantwortlich. Hier hatte der Tatverdächtige am

Eingang zu dem im Erdgeschoss befindlichen Geschäft Zeitungspapier entzündet.

Ein Nachbar konnte den Brand jedoch rechtzeitig löschen, bevor dieser größere

Schaden anrichtete.

Der wohnsitzlose 35-jährige wurde zur richterlichen Vorführung in das zentrale

Polizeigewahrsam gebracht.

Gewitterfront über Frankfurt

(tg) Das vom Deutschen Wetterdienst im Vorfeld angekündigte Unwetter traf Frankfurt am Donnerstagabend gegen 18:20 Uhr.

In der Folge wurden insbesondere in den westliche Stadtteilen aufgrund der Sturmböen Bäume entwurzelt und Äste abgerissen. Dadurch wurden mehrere Autos zum Teil schwer beschädigt, Stromleitungen getroffen und auch die Oberleitung der Deutschen Bahn beschädigt. Weiter wurden einige Gebäude zum Teil erheblich beschädigt.

Erwähnenswert sind die Verkehrseinschränkungen auf der BAB A66 in beiden Fahrtrichtungen. Ebenfalls umgestürzte Bäume im Bereich Zeilsheim und Sindlingen welche in der Oberleitung der Deutschen Bahn hingen und sich durch den Strom entzündeten. Ein Blitzeinschlag im Westend zerstörte einen Schornstein, welcher nach Abzug des Gewitters durch die Höhenrettung abgetragen wurde.

Insgesamt waren unter anderem 19 Freiwillige Feuerwehren mit 32 Fahrzeugen und 8 HLF der Berufsfeuerwehr sowie 5 Drehleitern im Einsatz. Es wurden in zwei Stunden über 75 Einsatzstellen abgearbeitet, die Maßnahmen werden sich bis weit in die Abendstunden hinziehen.