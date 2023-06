Friedberg-Wetteraukreis: Die Polizei-News

Scheibe eingeschlagen – Kleingeld aus Auto gestohlen

Bad Nauheim: 20 Euro Kleingeld entwendeten Autoknacker aus einem BMW am Elvis-Presley-Platz. Das graue Fahrzeug parkte dort zwischen Mittwochmittag 821.6.) und Freitagmorgen (23.6.) Während dieser Zeit schlugen die Täter die Scheibe der Beifahrertür ein, gelangten so ins Auto und entwendeten das Geld das in der Mittelkonsole lag. Am Fahrzeug entstand Sachschaden in Höhe von ca. 300 Euro. Die Polizei Friedberg, Tel.: 06031/601-0 sucht Zeugen des Vorfalls und bittet um Hinweise.

Mit Alkohol in den Gegenverkehr

Kefenrod: Zwei Leichtverletzter und erheblicher Sachschaden an zwei PKW ist die Bilanz eines Unfalls am Donnerstagnachmittag (22.6.) in Kefenrod-Bindsachsen. In einer Kurve in der Lindenstraße geriet eine 46-jährige mit ihrem Suzuki auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte der PKW mit einem entgegenkommenden Opel eines 26-Jährigen. Der Airbag des Opel öffnete sich durch den Aufprall. Der Opelfahrer erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt über 7000 Euro. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Aufgrund der Bergungsarbeiten musste die Straße bis 18.10 Uhr gesperrt bleiben. Da die Suzukifahrerin offenbar unter Alkoholeinfluss stand, führten die Polizisten einen Atemalkoholtest mit ihr durch. Dieser ergab einen Wert mehr als 1,2 Promille. Es folgte eine Blutentnahme auf der Polizeidienststelle und die Sicherstellung ihres Führerscheins. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Büdingen, Tel.: 06042/9648-0 in Verbindung zu setzen.

Rechte Parolen gebrüllt

Bad Vilbel: Vor der Polizeistation Bad Vilbel machte am Donnerstagabend (22.6.) ein Mann auf sich aufmerksam. Gegen 21 Uhr schrie er im Riedweg mehrfach rechte Parolen. Die Polizisten nahmen den 34-Jährigen, der sich selbst als „Berufstrinker“ bezeichnete, vorläufig fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,18 Promille. Deswegen blieb der Bad Vilbeler auch zur Ausnüchterung in der Gewahrsamszelle. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Volksverhetzung und Verwenden von Kennzeichen von verfassungswidrigen Organisationen eingeleitet. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Vilbel, Tel.: 06101/5460-0 in Verbindung zu setzen.

Vorsicht! Gauner verschicken Mails im Namen der Bundespolizei

Wetteraukreis: Vermehrte Hinweise auf betrügerische Mailsendungen erhielt das Kommissariat für Betrugsdelikte in Friedberg. Die Ermittler weisen darauf hin dass die E-Post-Mitteillungen nicht wie ausgewiesen von der Bundespolizei stammen. Vielmehr versuchen Betrüger auch hier den Bürgerinnen und Bürgern das Geld aus der Tasche zu ziehen. In den Schreiben wird mit einem Strafverfahren und einer hohen Geldstrafe gedroht. Sie enthalten einen Link, den der Empfänger anklicken soll. Löschen Sie solche Mails sofort bei Erhalt – ohne Anklicken der Links! Antworten Sie nicht auf solche Mails und zahlen Sie auf keinen Fall einen möglicherweise geforderten Betrag. Weitere Hinweise finden Sie auf der Homepage der Bundespolizei zur Warnung vor Betrugs-Mails.

Unwettereinsätze in Mittelhessen

Friedberg (ots)

In der vergangenen Nacht erhielt die Polizei etwa 15 Meldungen zu Unwetterfolgen in Mittelhessen, die bisherigen Erkenntnissen zufolge aber allesamt glimpflich abliefen. Zwei auf der Straße liegende Bäume meldete ein Zeuge gegen 18 Uhr in Bad Endbach- Bottenhorn. Nachdem zunächst die Feuerwehr vor Ort war, kam auch die Straßenmeisterei hinzu und sorgte dafür, dass die Fahrbahn gegen 21.40 Uhr wieder frei war. Gegen 18.30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer in Wetzlar einen Baum auf der L3053 zwischen der Autobahnbrücke und Blasbach. Die Feuerwehr übernahm die Beseitigung. Auf der L3052 zwischen Ehringshausen und Leun kam die Straßenmeisterei zur gleichen Zeit zum Einsatz, um einen Baum von der Straße zu entfernen. Starker Wind und die Nähe einer alten Eiche zu einem Haus in der Mühltorstraße in Büdingen führten offenbar dazu, dass sich wohl durch die Astbewegungen mehrere Dachziegel lösten und gegen 19 Uhr hinunterfielen. Zur gleichen Zeit meldeten Zeugen eine durch einen umgefallenen Baum blockierte Fahrbahn zwischen Gedern und Merkenfritz, die Feuerwehr übernahm den Einsatz. In der Wittgensteiner Straße in Biedenkopf meldeten Zeugen gegen 19.40 Uhr einen hohen Wasserstand und eine damit verbundene Aquaplaning-Gefahr. Zur Überprüfung fuhr eine Streife los und meldete wenig später einen regelrechten „Teich“ auf der Fahrbahn. Die Feuerwehr übernahm die Arbeiten vor Ort. In Lich knickte gegen 19.55 Uhr ein Baum auf einem Privatgrundstück ab. Obwohl dabei wohl kein Schaden entstand, war eine Polizeistreife zum Schlichten des dadurch wieder aufflammenden Streits unter Nachbarn nötig. Gegen 5.10 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen abgeknickten Ast, der auf der Strecke nach Friedberg kurz vor dem Ortseingang so auf die Fahrbahn der K12/ Ockstädter Straße ragen würde, dass ein Ausweichen auf die Gegenfahrbahn nötig sei. Die Polizei informierte die Feuerwehr. Auch in Heuchelheim übernahm die Feuerwehr die Beseitigung eines Baums auf der L3359, den Zeugen gegen 4.40 Uhr gemeldet hatten.