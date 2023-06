Unwettereinsätze in Mittelhessen

Dillenburg (ots)

In der vergangenen Nacht erhielt die Polizei etwa 15 Meldungen zu Unwetterfolgen in Mittelhessen, die bisherigen Erkenntnissen zufolge aber allesamt glimpflich abliefen. Zwei auf der Straße liegende Bäume meldete ein Zeuge gegen 18 Uhr in Bad Endbach- Bottenhorn. Nachdem zunächst die Feuerwehr vor Ort war, kam auch die Straßenmeisterei hinzu und sorgte dafür, dass die Fahrbahn gegen 21.40 Uhr wieder frei war. Gegen 18.30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer in Wetzlar einen Baum auf der L3053 zwischen der Autobahnbrücke und Blasbach. Die Feuerwehr übernahm die Beseitigung. Auf der L3052 zwischen Ehringshausen und Leun kam die Straßenmeisterei zur gleichen Zeit zum Einsatz, um einen Baum von der Straße zu entfernen. Starker Wind und die Nähe einer alten Eiche zu einem Haus in der Mühltorstraße in Büdingen führten offenbar dazu, dass sich wohl durch die Astbewegungen mehrere Dachziegel lösten und gegen 19 Uhr hinunterfielen. Zur gleichen Zeit meldeten Zeugen eine durch einen umgefallenen Baum blockierte Fahrbahn zwischen Gedern und Merkenfritz, die Feuerwehr übernahm den Einsatz. In der Wittgensteiner Straße in Biedenkopf meldeten Zeugen gegen 19.40 Uhr einen hohen Wasserstand und eine damit verbundene Aquaplaning-Gefahr. Zur Überprüfung fuhr eine Streife los und meldete wenig später einen regelrechten „Teich“ auf der Fahrbahn. Die Feuerwehr übernahm die Arbeiten vor Ort. In Lich knickte gegen 19.55 Uhr ein Baum auf einem Privatgrundstück ab. Obwohl dabei wohl kein Schaden entstand, war eine Polizeistreife zum Schlichten des dadurch wieder aufflammenden Streits unter Nachbarn nötig. Gegen 5.10 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen abgeknickten Ast, der auf der Strecke nach Friedberg kurz vor dem Ortseingang so auf die Fahrbahn der K12/ Ockstädter Straße ragen würde, dass ein Ausweichen auf die Gegenfahrbahn nötig sei. Die Polizei informierte die Feuerwehr. Auch in Heuchelheim übernahm die Feuerwehr die Beseitigung eines Baums auf der L3359, den Zeugen gegen 4.40 Uhr gemeldet hatten.