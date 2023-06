Stadtallendorf: Bargeld und Tresor entwendet

Aus Büroräumen einer Spedition in der Egerländer Straße entwendeten Unbekannte Bargeld und einen Würfeltresor mit enthaltenen Fahrzeugpapieren im Gesamtwert von mehreren hundert Euro. Hierzu hebelten sie zunächst zwischen Mittwoch, 21. Juni, 17 Uhr, und Donnerstag 7.45 Uhr, ein Fenster auf und verschafften sich damit Zutritt zum Gebäude. Die Kripo in Marburg bittet um Zeugenhinweise (Telefonnummer 06421/4060).

Weimar- Niederweimar: Diebe gestört?

Pflanzenschutzmittel im Wert von mehreren tausend Euro stellten Diebe in der Haddamshäuser Straße offenbar schon für den Abtransport bereit, als sie in der Nacht auf Donnerstag, 22. Juni, bei der Tat vermutlich gestört wurden. Zuvor hatten sie sich gewaltsam Zutritt zum Hauptgebäude und den Lagerräumen des Geschäfts verschafft und dabei einen 500 Euro hohen Schaden verursacht. Die Marburger Kripo sucht Zeugen: Wem sind in der Haddamshäuser Straße zwischen Mittwoch, 16.45 Uhr, und Donnerstag, 7.30 Uhr, verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer könnte die Diebe gestört haben? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Cölbe: Diebe in Tankstelle

Innerhalb weniger Minuten brachen Diebe am Freitagmorgen, 23. Juni, die Eingangstür einer Tankstelle in der Kasseler Straße auf, entwendeten Tabakwaren und flüchteten. Dabei verursachten sie gegen 4.20 Uhr einen Schaden von etwa 4.000 Euro, der Wert des Diebesguts liegt bisherigen Erkenntnissen zufolge noch deutlich darüber. Die zwei mit Sturmhauben maskierten Personen waren etwa 180 cm groß, beide mit einer blauen Jeans bekleidet, eine trug dazu ein helles- die andere Person ein dunkles Oberteil. Ein Täter hatte eine Plastiktasche dabei. Nähere Beschreibungsmerkmale ergab die Auswertung der Videoüberwachung bislang nicht. Vermutlich flüchteten die Diebe in Richtung Wehrda-Kaufpark. Die Kriminalpolizei in Marburg sucht Zeugen: Wer hat zur Tatzeit Personen oder Fahrzeuge an der Tankstelle gesehen? Wer hat zwei Personen wegrennen und womöglich in ein in der Nähe stehendes Fahrzeug steigen sehen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Kirchhain- Kleinseelheim: Einbrüche

In der Straße Schöne Aussicht hebelten Diebe zwischen Mittwoch, 21. Juni, 23 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, eine Terrassentür auf und verschafften sich damit Zutritt zum Einfamilienhaus. Die Unbekannten entwendete Bargeld und Schmuck im Gesamtwert von etwa 800 Euro, der entstandene Schaden an der Tür dürfte ähnlich hoch sein. Im etwa gleichen Zeitraum versuchten es die vermutlich gleichen Kriminellen noch ein paar Häuser weiter, ließen aber aus unbekannter Ursache von dem Einbruchversuch ab. Möglicherweise flüchteten sie, nachdem die Bewohner gegen 3 Uhr ein verdächtiges Geräusch gehört und das Licht eingeschaltet hatten. Die Marburger Kripo sucht Zeugen: Wer hat in diesem Zusammenhang etwas Verdächtiges bemerkt? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Gladenbach: Zeugensuche nach Verdacht der Vergewaltigung

Die Kriminalpolizei in Marburg ermittelt wegen des Verdachts der Vergewaltigung und sucht Zeugen. Die Tat soll sich am Freitag, 16. Juni, zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf einer Wiese an der Ringstraße/ Ecke Burgstraße ereignet haben.

Zuvor habe der bislang unbekannte Mann die 21-jährige Frau aus Gladenbach am Marktplatz angesprochen. Sie seien dann zusammen über die Straße Zum Spritzenplatz zu der Wiese gegangen, wobei sie dabei ihr Fahrrad geschoben habe. Auf der Wiese habe der Unbekannte gegen ihren Willen sexuelle Handlungen durchgeführt.

Ihr gegenüber habe er angegeben, 17 Jahre alt zu sein, wobei er vom Aussehen auch älter sein könnte. Zudem habe er geäußert, aus Gladenbach-Weidenhausen zu kommen. Er habe ein asiatisches Erscheinungsbild, schwarze, etwas längere nach oben gestylte Haare, die eventuell etwas gelockt sind, einen Bart und trage zwei auffällige, silberne Ohrstecker.

Die Kriminalpolizei sucht Zeugen: Wer hat die beiden Personen gesehen? Wer kennt den beschriebenen Mann und kann Hinweise zu seiner Identität oder seinem Aufenthaltsort geben und die Beschreibung ergänzen? Hinweise bitte an die Telefonnummer 06421/4060.

Unwettereinsätze in Mittelhessen

In der vergangenen Nacht erhielt die Polizei etwa 15 Meldungen zu Unwetterfolgen in Mittelhessen, die bisherigen Erkenntnissen zufolge aber allesamt glimpflich abliefen. Zwei auf der Straße liegende Bäume meldete ein Zeuge gegen 18 Uhr in Bad Endbach- Bottenhorn. Nachdem zunächst die Feuerwehr vor Ort war, kam auch die Straßenmeisterei hinzu und sorgte dafür, dass die Fahrbahn gegen 21.40 Uhr wieder frei war. Gegen 18.30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer in Wetzlar einen Baum auf der L3053 zwischen der Autobahnbrücke und Blasbach. Die Feuerwehr übernahm die Beseitigung. Auf der L3052 zwischen Ehringshausen und Leun kam die Straßenmeisterei zur gleichen Zeit zum Einsatz, um einen Baum von der Straße zu entfernen. Starker Wind und die Nähe einer alten Eiche zu einem Haus in der Mühltorstraße in Büdingen führten offenbar dazu, dass sich wohl durch die Astbewegungen mehrere Dachziegel lösten und gegen 19 Uhr hinunterfielen. Zur gleichen Zeit meldeten Zeugen eine durch einen umgefallenen Baum blockierte Fahrbahn zwischen Gedern und Merkenfritz, die Feuerwehr übernahm den Einsatz. In der Wittgensteiner Straße in Biedenkopf meldeten Zeugen gegen 19.40 Uhr einen hohen Wasserstand und eine damit verbundene Aquaplaning-Gefahr. Zur Überprüfung fuhr eine Streife los und meldete wenig später einen regelrechten „Teich“ auf der Fahrbahn. Die Feuerwehr übernahm die Arbeiten vor Ort. In Lich knickte gegen 19.55 Uhr ein Baum auf einem Privatgrundstück ab. Obwohl dabei wohl kein Schaden entstand, war eine Polizeistreife zum Schlichten des dadurch wieder aufflammenden Streits unter Nachbarn nötig. Gegen 5.10 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen abgeknickten Ast, der auf der Strecke nach Friedberg kurz vor dem Ortseingang so auf die Fahrbahn der K12/ Ockstädter Straße ragen würde, dass ein Ausweichen auf die Gegenfahrbahn nötig sei. Die Polizei informierte die Feuerwehr. Auch in Heuchelheim übernahm die Feuerwehr die Beseitigung eines Baums auf der L3359, den Zeugen gegen 4.40 Uhr gemeldet hatten.