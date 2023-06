Zugbegleiter wird bei Fahrscheinkontrolle körperlich angegangen – Zeugen gesucht!

Gießen (ots) – Opfer einer Körperverletzung wurde ein Zugbegleiter Dienstagabend

(20.6./20 Uhr) im Regionalexpress 4164 auf der Fahrt von Frankfurt a.M. in

Richtung Gießen. Ein 23-jähriger Mann konnte bei der Fahrscheinkontrolle keinen

gültigen Fahrausweis vorzeigen, weshalb es zunächst zu einer verbalen

Auseinandersetzung kam. Anschließend traf der 23-jährige Wohnsitzlose den

Zugbegleiter mit dem Ellenbogen an der Schulter. Eine Streife des

Bundespolizeireviers Gießen übernahm den 23-Jährigen schließlich im Bahnhof

Gießen. Für weitere polizeiliche Maßnahmen musste er die Beamten ins Revier

begleiten. Nach Abschluss der Maßnahmen kam der Mann wieder frei.

Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat die Ermittlungen aufgenommen und ein

Strafverfahren u.a. wegen Körperverletzung eingeleitet.

Zeugen gesucht! Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter

der Telefon-Nr. 0561/81616-0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Gießen: Müll in fremden Müllcontainern entsorgt und beleidigt – Polizei sucht Zeugen

Im Schwalbachacker fiel Anwohnern am Montagnachmittag (19.6.) ein Fremder auf, der offenbar unberechtigt größere Mengen Müll in den dortigen Müllcontainern entsorgte. Darauf angesprochen reagierte dieser aggressiv und es kam zu Beleidigungen. Einer Frau habe der Mann auch Schläge angedroht. Die Polizei leitete ein Strafverfahren unter anderem wegen Beleidigung ein und konnte einen 50-Jährigen ermitteln. Für die genaue Klärung des Sachverhalts suchen die Ermittler Zeugen der Tat. Insbesondere die Aussage eines Mannes, der sich in die verbale Auseinandersetzung einmischte ist für das Verfahren von Bedeutung. Ebenso soll das Geschehen von einer Anwohnerin gefilmt worden sein. Auch diese Zeugin wird gebeten sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord, Tel.: 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Führerschein weg nach Drogenfahrt

Als der Fahrer eines Kleinwagens Donnerstagnacht (22.6.) in Klein-Linden eine Kontrollstelle der Polizei entdeckte, versuchte er noch rasch, sich aus dem Staub zu machen. Den Fahndern fiel das Brems- und Ausweichmanöver des Fiats in der Straße „An den Birken“ jedoch auf. Sie setzten ihm nach und konnten ihn kurz darauf stoppen. Der Fahrer, ein 24-jähriger Gießener, schien unter Drogeneinfluss zu stehen. Ein Drogentest bestätigte den Verdacht. Im Handschuhfach fanden die Polizisten geringe Mengen Haschisch und Marihuana. Nach einer Blutentnahme auf der Wache und der Sicherstellung seines Führerscheins konnte der Mann wieder seiner Wege gehen – zu Fuß. Ihn erwarten Strafverfahren wegen Fahren unter Drogeneinfluss und wegen des Besitzes und Erwerbs von Betäubungsmitteln.

Gießen: Außenspiegel beim Vorbeifahren touchiert

Offenbar beim Vorbeifahren touchierte ein Unbekannter am Donnerstag (22.Juni) gegen 14.40 Uhr in der Löberstraße den Außenspiegel eines geparkten LKW. Anschließend fuhr der Unbekannte davon, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 250 Euro zu kümmern. Bei dem Unbekannten Fahrzeug handelt es sich vermutlich um einen grauen VW Bus. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zur Identität des Fahrers machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Süd unter Tel. 0641/7006-3555 entgegen.

Gießen: Unfall bei Spurwechsel

Am Freitag (16.Juni) gegen 14.00 Uhr befuhr ein bislang unbekannter Motorradfahrer die Udersbergstraße in Richtung Bundesstraße 49 und hielt an einer roten Ampel. Als die Ampel grün zeigte, wechselte der Kradfahrer auf die rechte Fahrspur und touchierte dabei den Seat eines vorausfahrenden 49-Jährigen. Im Anschluss entfernte sich der Kradfahrer in Richtung B49, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von 800 Euro zu kümmern. Wer hat das Unfallgeschehen beobachtet und kann Angaben zu dem Unbekannten machen? Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Linden: Feuer erlöscht selbständig – keine Verletzten nach versuchter Brandstiftung

Spuren eines Feuers und Scherben entdeckte ein Bewohner eines Mehrfamilienhauses Am Festplatz am Freitag (23.6.) auf seinem Balkon. Offenbar warf ein bislang unbekannter Täter gegen 2.30 Uhr einen Molotowcocktail. Das Feuer erlosch selbständig. Verletzte gab es nicht zu beklagen, jedoch entstand Sachschaden von ca. 1000 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen versuchter schwerer Brandstiftung aufgenommen. Sie sucht Zeugen, die Hinweise auf Tat und Täter geben können. Hinweise an die Kriminalpolizei Gießen, Tel.: 0641/7006-6555.

Langgöns: Nicht versichert – nicht zugelassen – ohne Lizenz

Den richtigen Riecher hatten Polizisten am Mittwochmorgen (21.6.), als sie sich zu einer Fahrzeugkontrolle entschlossen. In der Breitgasse hielten sie gegen 9.20 Uhr einen Opel Corsa an. Der Fahrer, ein 55-jähriger Georgier mit Wohnsitz in Gießen gab ohne Umschweife zu, nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Das war aber noch nicht alles. Bei genauerer Inaugenscheinnahme des PKW fielen die amtlichen Kennzeichen des Wagens auf. Es stellte sich heraus, dass die Zulassungsstelle diese aktuell nicht ausgegeben hat. Die auf den Nummernschildern angebrachten Siegel aus Nordrhein-Westfalen wurden als Gestohlene identifiziert. Der Opel wurde bereits im Sommer 2022 außer Betrieb gesetzt und seither nicht mehr offiziell zugelassen. Gegen den Mann wurden Verfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und ein Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. Gegen ihn besteht auch der Verdacht, die nordrhein-westfälischen Zulassungssiegel gestohlen zu haben. Die Autoschlüssel des Wagens und die angebrachten und gefälschten Kennzeichen stellte die Polizei sicher. Der 55-Jährige muss nun dafür sorgen, dass das am Kontrollort abgestellte Fahrzeug ohne Zulassung und Versicherung ordnungsgemäß dort entfernt wird.

Buseck: Von der Fahrbahn abgekommen

Mittwochmorgen (21.Juni) gegen 7.30 Uhr befuhr ein 32-jähriger Mann aus Buseck in einem BMW die Landstraße 3126 von Beuern in Richtung Großen-Buseck. Dabei kam der BMW-Fahrer von der Fahrbahn ab und durchfuhr den Straßengraben. Es entstand Sachschaden in Höhe von 500 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Gießen Nord unter Tel. 0641/7006-3755 entgegen.

Reiskirchen: Auf Parkplatz Ford beschädigt

1.000 Euro Schaden beklagt die Besitzerin eines Ford nach einer Unfallflucht von Donnerstag (22.Juni) auf einem Parkplatz in der Grünberger Straße. Offenbar beschädigte ein Unbekannter zwischen 8.00 Uhr und 18.00 Uhr den blauen Fiesta an der hinteren Stoßstange und fuhr anschließend davon. Hinweise nimmt die Polizeistation Grünberg unter Tel. 06401/91430 entgegen.

Unwettereinsätze in Mittelhessen

In der vergangenen Nacht erhielt die Polizei etwa 15 Meldungen zu Unwetterfolgen in Mittelhessen, die bisherigen Erkenntnissen zufolge aber allesamt glimpflich abliefen. Zwei auf der Straße liegende Bäume meldete ein Zeuge gegen 18 Uhr in Bad Endbach- Bottenhorn. Nachdem zunächst die Feuerwehr vor Ort war, kam auch die Straßenmeisterei hinzu und sorgte dafür, dass die Fahrbahn gegen 21.40 Uhr wieder frei war. Gegen 18.30 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer in Wetzlar einen Baum auf der L3053 zwischen der Autobahnbrücke und Blasbach. Die Feuerwehr übernahm die Beseitigung. Auf der L3052 zwischen Ehringshausen und Leun kam die Straßenmeisterei zur gleichen Zeit zum Einsatz, um einen Baum von der Straße zu entfernen. Starker Wind und die Nähe einer alten Eiche zu einem Haus in der Mühltorstraße in Büdingen führten offenbar dazu, dass sich wohl durch die Astbewegungen mehrere Dachziegel lösten und gegen 19 Uhr hinunterfielen. Zur gleichen Zeit meldeten Zeugen eine durch einen umgefallenen Baum blockierte Fahrbahn zwischen Gedern und Merkenfritz, die Feuerwehr übernahm den Einsatz. In der Wittgensteiner Straße in Biedenkopf meldeten Zeugen gegen 19.40 Uhr einen hohen Wasserstand und eine damit verbundene Aquaplaning-Gefahr. Zur Überprüfung fuhr eine Streife los und meldete wenig später einen regelrechten „Teich“ auf der Fahrbahn. Die Feuerwehr übernahm die Arbeiten vor Ort. In Lich knickte gegen 19.55 Uhr ein Baum auf einem Privatgrundstück ab. Obwohl dabei wohl kein Schaden entstand, war eine Polizeistreife zum Schlichten des dadurch wieder aufflammenden Streits unter Nachbarn nötig. Gegen 5.10 Uhr meldeten Verkehrsteilnehmer einen abgeknickten Ast, der auf der Strecke nach Friedberg kurz vor dem Ortseingang so auf die Fahrbahn der K12/ Ockstädter Straße ragen würde, dass ein Ausweichen auf die Gegenfahrbahn nötig sei. Die Polizei informierte die Feuerwehr. Auch in Heuchelheim übernahm die Feuerwehr die Beseitigung eines Baums auf der L3359, den Zeugen gegen 4.40 Uhr gemeldet hatten.