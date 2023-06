Mehrere Reifen plattgestochen

Heute Morgen wurden mehrere Anzeigen bei der Polizei in Witzenhausen erstattet, nachdem in der vergangenen Nacht bei drei Fahrzeugen in die Reifen eingestochen wurde. In der Walburger Straße wurden drei der vier Reifen eines Mercedes A- Klasse beschädigt. In der Straße „In der Aue“ wurde in alle vier Reifen eines Opel Corsa eingestochen. Aus der Straße „Am Schwiemelgraben“ wurde die beiden Reifen auf der linken Fahrzeugseite eines Opel Omega durch Einstiche beschädigt. Eine vierte Sachbeschädigung wurde heute Mittag noch aus der Straße „Am Stieg“ angezeigt. Dort wurde der linke Vorderreifen eines Mercedes in gleicher Art und Weise beschädigt. Der Schaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Kind angefahren

Um 17:24 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 38-Jähriger aus Bebra mit seinem Pkw die Landstraße in Niederhone. Zwischendurch hielt ein Linienbus auf der Landstraße an. Aus dem Bus stieg ein Kind, das dann – hinter dem Bus herkommend – beabsichtigte die Straße zu überqueren. Der 38-Jährige bemerkte das Kind zu spät und erfasste dieses mit dem Auto. Dadurch wurde das Kind am Fuß verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Klinikum Werra-Meißner gebracht.

Auffahrunfall

Um 16:15 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 18-Jährige aus der Gemeinde Ringgau die Straße „Am Himmelreich“ in Richtung der B 452. An der Einmündung zur Bundesstraße musste die 18-Jährige verkehrsbedingt anhalten, was der nachfolgende 53-Jährige aus Waldkappel zu spät bemerkte und mit seinem Pkw auffuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht ereignete sich zwischen dem 21.06.23, 19:30 Uhr und dem 22.06.23, 10:00 Uhr in der Goldbachstraße in Eschwege. In diesem Zeitraum wurde ein in Höhe Haus-Nr. 2 in einer Parkbucht geparkter Pkw Ford angefahren und beschädigt. Dadurch entstand ein Sachschaden von ca. 1000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Körperverletzung

Im Schlosspark in Eschwege ereignete sich am gestrigen Abend, gegen 22:00 Uhr, eine Körperverletzung bei der ein 29-jähriger aus Eschwege verletzt wurde. Nach Angaben des Geschädigten geriet er mit einem ihm unbekannten Mann in eine verbale Auseinandersetzung, nachdem dieser ungefragt seine Flasche Wodka an sich nahm. Der Unbekannte wurde dabei immer aggressiver und schlug die Böden zweier Flaschen Bier ab. Mit den Flaschen bedrohte er zunächst den 29-Jährigen, der ihn aufforderte die Flaschen abzulegen. Der Unbekannte schlug daraufhin mit einer Flasche zu und verletzt den 29-Jährigen durch eine Schnittwunde am Kopf (Ohr). Zur weiteren Behandlung wurde dieser in das Krankenhaus gebracht. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: afrikanischer Phänotyp, ca. 20 Jahre alt. Bekleidet mit schwarzen Kleidungsstücken der Marke „adidas“ und schwarzer Basecap der Marke „Fila“. Er hatte ein rot-silbernes Fahrrad bei sich. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Von eigenem Auto eingeklemmt

Eine 31-Jährige aus der Gemeinde Ringgau stellte gestern Nachmittag, um 14:38 Uhr, ihren Pkw vor einem Grundstück auf einer abschüssigen Straße in Lüderbach ab und stieg aus, ohne das Auto gegen Wegrollen zu sichern. Dieses setzte sich dadurch in Bewegung und rollte bergab in Richtung der Altefelder Straße gegen eine Mauer. Die 31-Jährige lief zuvor hinterher und versuchte noch durch Betätigen der Bremse das Fahrzeug zu stoppen, wurde jedoch bereits beim Hinterherlaufen zwischen Fahrzeug und Mauer eingeklemmt, wodurch sie sich verletzte und durch den Rettungsdienst in das Krankenhaus gebracht wurde. Es entstand Sachschaden am Fahrzeug und an der Mauer.

Wildunfall

Um 04:53 Uhr befuhr heute früh ein 44-Jähriger aus Gerstungen mit seinem Pkw die K 17 in Richtung Lüderbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Fahrzeug entstand ein Sachschaden von ca. 800 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von Fahrbahn abgekommen; Fahrer leicht verletzt

Um 17:45 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 73-Jähriger aus Großalmerode mit seinem Pkw die die B 487 aus Retterode kommend in Richtung Hessisch Lichtenau. Dabei geriet er in Höhe eines Baumarktes mit dem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, überfuhr einen Leitpfosten, kollidierte seitlich mit einem Maschendrahtzaun und überschlug sich in der Folge einmal über die Fahrzeugfront. Der Fahrer wurde leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in die Orthopädische Klinik verbracht. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Polizei Witzenhausen

Fahrradfahrer verletzt

Um 08:51 Uhr befuhr am gestrigen Morgen ein 41-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Fahrrad die Walburger Straße in Witzenhausen stadteinwärts. Zwischen der Bushaltestelle „Ritzmühle“ und der dortigen Aral-Tankstelle überholte ein 67-Jähriger aus Kirchhain den Radfahrer mit seinem Pkw. Beim Überholvorgang touchierte der Pkw mit dem rechten Außenspiegel und der rechten hinteren Fahrzeugseite den Radfahrer, wodurch dieser mit dem Rad stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog. Der 41-Jährige Radfahrer selbst soll wiederum durch eine unsichere Fahrweise aufgefallen sein, zudem roch er nach Alkohol. Ein durchgeführter Test ergab bei dem Radfahrer einen Wert von ca. 2,1 Promille, worauf eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt wurde. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden, das Fahrrad war nicht mehr fahrbereit. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich mit der Polizei in Witzenhausen unter der Telefonnummer 05542/93040 in Verbindung zu setzen.

Gestriges Unwetter

Aus polizeilicher Sicht kam es am gestrigen Abend im Werra-Meißner-Kreis zu keinen größeren Schadensereignissen durch das durchziehende Gewitter/ Sturmböen. Verletzte Personen wurde ebenfalls nicht gemeldet.

Betroffen war in erster Linie der Bereich Hessisch Lichtenau, wo mehrere vollgelaufene Keller gemeldet wurden. Auch wurde die Friedenstraße überflutet, so dass kein Straßenbahnverkehr mehr möglich war. Die L 3147 zwischen Günsterode und Hessisch Lichten musste für ca. zwei Stunden wegen umgestürzter Bäume gesperrt werden. Ein Pkw wurde durch ein herabgefallenes Schild beschädigt.

Sontra:

Aus Herleshausen wird Hagelschaden an Dach des dortigen Männerwohnheims gemeldet.

Eschwege:

umgestürzter Baum zwischen Bad Sooden-Allendorf und Kammerbach sowie hochgespülte Kanaldeckel im Hoyweg in Niederhone.

Aus dem Zuständigkeitsbereich der Polizeistation Witzenhausen wurden der Polizei keine Ereignisse/ Schäden gemeldet.