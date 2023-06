Mann versucht Spielothek zu überfallen, Hadamar, Neugasse, 23.06.2023, 00.10 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Freitag versuchte ein mit einem Messer bewaffneter Mann eine Spielothek in der Neugasse in Hadamar zu überfallen. Der Unbekannte betrat um kurz nach Mitternacht die Spielhalle, bedrohte die Angestellte mit einem Messer und forderte die Herausgabe von Bargeld. Als der Aufforderung nicht nachgekommen wurde, ergriff der Täter ohne Diebesgut in Richtung Siegener Straße die Flucht. Der Räuber soll etwa 20 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß sowie dünn gewesen sein und helle Augen gehabt haben. Er habe akzentfreies Deutsch gesprochen und eine grauweiße Kapuzenjacke, eine schwarze Hose mit hellen Streifen, weiße Sneakers sowie schwarze Handschuhe getragen. Über Mund und Nase hatte er einen hellen Schal gezogen. Hinweise zur Tat und zum Täter oder zu verdächtigen Beobachtungen nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Runkel, Steeden, Auf der Rahmschauer, 22.06.2023, 02.30 Uhr bis 03.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag machten sich unbekannte Täter zwischen 02.30 Uhr und 03.00 Uhr im Bereich der Tennisplätze in Runkel-Steeden an einem Zigarettenautomaten zu schaffen. Sie öffneten diesen gewaltsam und entwendeten die darin befindlichen Zigarettenpackungen sowie das Bargeld. Hinweise nimmt die Limburger Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Mit dem Auto überschlagen,

Hadamar, Bundesstraße 54, Donnerstag, 22.06.2023, 16:40 Uhr,

(my)Aquaplaning führte am Donnerstagnachmittag auf der B54 zwischen Ahlbach und Oberzeuzheim zu einem Alleinunfall. Gegen 16:40 Uhr verlor ein 33 Jahre alter Fahrer eines Ford Focus auf der nassen Straße die Kontrolle über das Fahrzeug und kollidierte mit der rechten Schutzplanke. Anschließend schleuderte der PKW nach links über die Gegenfahrbahn in den Graben und überschlug sich, ehe er zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Den Schaden an dem erheblich beschädigten Fahrzeug beziffert die Polizei auf circa 15.000 Euro. Die Polizei appelliert in diesem Zusammenhang an Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer bei starkem Regen und eingesetztem Aquaplaning besonders vorsichtig und vorausschauend zu fahren und sich unbedingt an die gültigen Geschwindigkeitsbegrenzungen zu halten.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: Bereich Selters, Bundesstraße 8

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.