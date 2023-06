Main-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Kellerabteil,

Hattersheim, Friedrich-Ebert-Straße, Mittwoch, 14.06.2023, 19:00 Uhr bis Donnerstag, 22.06.2023, 17:25 Uhr

(da)In den letzten Tagen wurde in Hattersheim in ein Kellerabteil eingebrochen und ein E-Bike samt Zubehör entwendet. Unbekannte Täter verschafften sich in der Zeit vom 14.06.2023 bis zum Abend des 22.06.2023 gewaltsam Zutritt zu den Kellerräumlichkeiten in der Friedrich-Ebert-Straße. Hier entwendeten sie aus einem Abteil Zubehör für ein E-Bike. Anschließend begaben sie sich in den Fahrradkeller des Mehrparteienhauses und stahlen das dazugehörige Fahrrad, bevor sie unerkannt flüchteten. Die Polizeistation Hofheim hat nun die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06192 / 2079-0 Hinweise entgegen.

Weiterer Trickdiebstahl durch Anrempeln, Kriftel, Hattersheimer Straße, Donnerstag, 22.06.2023, 13:00 Uhr

(da)Erst gestern berichtete die Polizei von einem Fall, bei dem Unbekannte ihr Opfer anrempelten, um durch diese Ablenkung geschickt an dessen Portemonnaie zu gelangen. Nun traf es eine 84-jährige Dame in Kriftel. Diese befand sich gegen 13:00 Uhr in einem Supermarkt in der Hattersheimer Straße, als sie von einer Frau vermeintlich unabsichtlich angerempelt wurde. Kurze Zeit später bemerkte die 84-Jährige den Verlust ihres Portemonnaies. Ersten Ermittlungen zu Folge war die Taschendiebin in Begleitung eines Mannes, der während des Anrempelns „Schmiere“ stand. Eine Personenbeschreibung des Mannes war nicht möglich. Die Frau soll einen gebräunten Teint und dunkle, glatte Haare gehabt haben. Weiterhin sei sie mit einem locker sitzenden Hemd sowie einer schwarzen Hose bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06196 / 2073-0 Hinweise entgegen.

Betrügerische WhatsApp Nachricht in Hofheim, Hofheim, Dienstag, 20.06.2023 bis Mittwoch, 21.06.2023

(da)In den vergangenen Tagen ist eine Frau aus Hofheim von Betrügern aufs Glatteis geführt und um knapp 2.000EUR betrogen worden. Mit der bundesweit angewandten Betrugsmasche über den Messenger-Dienst „WhatsApp“ versuchen die Täter seit mehreren Monaten an das Geld von Bürgerinnen und Bürgern zu gelangen. Diese erhalten auf ihrem Smartphone zunächst eine Nachricht von einer unbekannten Rufnummer. In dieser geben sich die Betrüger als ein Familienmitglied aus, welches angeblich das Handy verloren und aufgrund dessen eine neue Rufnummer bekommen habe. Bereits nach wenigen Nachrichten bitten die angeblichen Verwandten die Angeschriebenen darum, ihnen finanziell auszuhelfen. Häufig wird geschildert, dass aufgrund des „verlorenen Mobiltelefons“ Onlinebanking nicht möglich sei und sie somit eine dringende Rechnung nicht selbst bezahlen könnten. Hierdurch gelingt es den Betrügern regelmäßig, die Angeschriebenen dazu zu bringen, Geld zu überweisen. So auch im jüngsten Fall, der sich in Hofheim ereignete. Hier wurde die Kontaktierte dazu verleitet, in hilfsbereiter Absicht einen Betrag von knapp 2.000EUR zu überweisen, um ihrer angeblichen Tochter bei der Begleichung einer Rechnung auszuhelfen. Dass es sich um einen Betrug handelte, stellte sich erst später heraus.

Die Polizei rät dazu, bei Nachrichten von unbekannten Absendern zunächst über die bekannten Rufnummern Kontakt zu der Person, um die es sich angeblich handelt, aufzunehmen und bei Geldforderungen stets misstrauisch zu sein. Im Zweifel hilft ein Anruf bei Ihrer Polizei.

Aktueller Blitzerreport

(da)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. In der kommenden Woche finden im Main-Taunus-Kreis ausschließlich unangekündigte Messungen statt.