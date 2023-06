Wiesbaden: Die Polizei-News

Pkw erfasst Radfahrer, Wiesbaden, B 417 in Höhe Abfahrt alte Platter Straße, Donnerstag, 22.06.2023, 22:50 Uhr

Wiesbaden (ots) – (mv)Am späten Donnerstagabend wurde bei einem Verkehrsunfall

auf der B 417 zwischen Taunusstein und Wiesbaden, ein Radfahrer schwer verletzt.

Die B 417 musste für die Dauer der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Ein 52-Jähriger Autofahrer befuhr mit seinem Pkw der Marke BMW die B 417 aus

Richtung Taunusstein in Richtung Wiesbaden. Laut Zeugenberichten soll dieser

kurz hinter der Abfahrt zum Jagdschloss Platte die Kontrolle über seinen BMW

verloren haben. Der BMW kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß dort gegen

die Leitplanke. Hier wurde er abgewiesen und fuhr auf die Gegenfahrbahn, wo in

diesem Moment zum Glück kein Fahrzeug fuhr. Danach gelang dem Autofahrer seinen

BMW wieder auf seinen Fahrstreifen steuern. Hier übersah er einen 39-Jährigen

Radfahrer, der ebenfalls in Richtung Wiesbaden unterwegs war. Der Radler wurde

durch den Zusammenstoß in den Graben geschleudert und blieb dort schwer verletzt

liegen. Bei der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Autofahrer unter

Alkoholeinfluss stand. Er wurde mit zur Polizeiwache genommen, wo er eine

Blutentnahme über sich ergehen lassen musste. Der Führerschein wurde zudem

sichergestellt. Der verletzte Radfahrer wurde in ein Wiesbadener Krankenhaus

verbracht, wo er notoperiert wurde. Ein Sachverständiger wurde nach Rücksprache

mit der Bereitschaftsstaatsanwältin zur Klärung des Unfallherganges

hinzugezogen. Sowohl der BMW als auch das Fahrrad wurden zum Zwecke der

Rekonstruktion des Unfalls ebenfalls sichergestellt. Für den Zeitraum der

Unfallaufnahme und der Aufräumungsarbeiten wurde die B 417 komplett gesperrt. Um

04:13 Uhr wurde die Sperrung wieder aufgehoben.

Veröffentlichung der Verkehrsunfallstatistik 2022 für die Polizeidirektion Wiesbaden

Wiesbaden (ots) – Die Polizeidirektion Wiesbaden veröffentlicht hiermit die

Verkehrsunfallstatistik für das Jahr 2022. Die Verkehrsunfallzahlen stehen im

Zusammenhang mit der stetig wachsenden Bevölkerungszahl, dem Fahrzeugbestand und

dem Pendel-/Berufsverkehr. Seit nun zwei Jahren stellt der Wegfall und Neubau

der Salzbachtalbrücke hinzukommend eine besondere Herausforderung für die

Verkehrsteilnehmenden in und um Wiesbaden dar. Im Jahr 2022 ist im Vergleich zu

den „Corona-Jahren“ 2020 und 2021 auch wieder eine Trendwende des

Verkehrsaufkommens festzustellen.

Im Jahr 2022 wurden im Zuständigkeitsgebiet der Polizeidirektion Wiesbaden

insgesamt 8.585 (2021: 8.313) Verkehrsunfälle registriert. Damit stieg die Zahl

der Verkehrsunfälle gegenüber dem Vorjahr um 3,27%. Bedauerlicherweise

ereigneten sich sieben (1) tödliche Unfälle, bei denen acht (1) Menschen

starben. Dies ist eine deutliche Steigerung zum Vorjahr. Insgesamt wurden 1.276

(1.212) Personen verletzt. Die Zahl der Verunglückten mit schweren Verletzungen

stieg um rund 2,2% auf 141 (138).

Die von Jahr zu Jahr zunehmende Verkehrsbeteiligung von Pedelecs und E-Scootern

wirkt sich auch auf die Unfallstatistik aus. Während die Unfälle mit „normalen

Fahrrädern“ von 256 auf 228 gesunken sind, stiegen die Unfälle mit Pedelecs von

58 auf 71 um 22,41% deutlich an. Bei den insgesamt 299 (314) Unfällen mit

Radfahrenden wurden 218 (233) Personen verletzt. Die „E-Scooter“ stehen

insbesondere im innerstädtischen Bereich im Fokus. Die Zahl der registrierten

Verkehrsunfälle mit Beteiligung dieser Elektrokleinstfahrzeuge ist im Vergleich

zum Vorjahr um 17,39% von 68 auf 81 gestiegen. Hierbei stieg auch die Gesamtzahl

der Verletzten von 41 auf 44 und die Zahl der Schwerverletzten von 8 auf 12

deutlich an.

Mit 152 Verkehrsunfällen wurden sechs Unfälle unter Einfluss von Alkohol

und/oder anderer berauschender Mittel mehr registriert als im Vorjahr. 58

Personen wurden bei diesen Verkehrsunfällen verletzt. Um die Verkehrssicherheit

weiterhin zu stärken, werden die Wiesbadener Polizeidienststellen und die Kräfte

des Regionalen Verkehrsdienstes, insbesondere die KG Argus, im Stadtgebiet in

2023 den Fokus auf die folgenden Themenfelder richten:

Kontrollmaßnahmen im Schwerpunkt Raser, Poser, Tuning

Geschwindigkeitsüberwachung

Fahrten unter Einfluss berauschender Mittel und Alkohol

Prävention und Kontrollmaßnahmen für die Risikogruppe der Zweiräder

Weitere ausführliche Informationen zur Verkehrsunfallstatistik der

Polizeidirektion Wiesbaden können Sie der angefügten Presseinformation

entnehmen.

Trickdiebin täuscht Hilfsbereitschaft vor,

Wiesbaden-Auringen, Bornbaum, 22.06.2023, 13.30 Uhr,

(pl)Eine Seniorin aus Auringen ist am Donnerstagmittag in ihrer Wohnung einer

Trickdiebin zum Opfer gefallen. Die Täterin sprach die Geschädigte gegen 13.30

Uhr vor ihrem Wohnhaus in der Straße „Bornbaum“ an und täuschte ihre „Hilfe“

beim Herauftragen der Einkäufe vor. Hierdurch verschaffte sie sich Zutritt zu

deren Wohnung und lenkte die Frau dort im weiteren Verlauf geschickt ab. Später,

als die Frau die Wohnung wieder verlassen hatte, musste die Seniorin das Fehlen

ihrer Geldbörse feststellen. Damit nicht genug, wurden mit der erbeuteten

Bankkarte noch Geldabhebungen vorgenommen. Die Trickdiebin soll etwa 25-30 Jahre

alt, sowie schlank gewesen sein und dunkelblonde zurückgebundene Haare gehabt

haben. Sie habe blaue Sommerkleidung, vermutlich einen Einteiler oder ein Kleid,

mit einem Muster getragen und eine Wasserflasche mit sich geführt. Die

Wiesbadener Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (0611)

345-0.

Friseurgeschäft von Einbrecher heimgesucht, Wiesbaden, Bahnhofstraße,

22.06.2023, 00.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde ein Friseurgeschäft in der Bahnhofstraße

von einem Einbrecher heimgesucht. Der Täter brach gegen 00.30 Uhr durch ein

Fenster in die Räumlichkeiten ein, entwendete eine Kasse mit Bargeld und ergriff

anschließend mit der Beute die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Fahrzeuginnenräume nach Wertsachen durchsucht, Wiesbaden, 20.06.2023 bis

22.06.2023,

(pl)Zwischen Dienstag und Donnerstag drangen unbekannte Täter in Wiesbaden in

die Innenräume von mindestens vier geparkten Fahrzeugen ein und durchsuchten

diese nach Wertsachen. In drei Fällen wurden sie bei der Suche nach

Wertgegenständen fündig und entwendeten unter anderem Kleidungsstücke,

Sonnenbrillen sowie eine Handtasche. Die betroffenen Autos waren im Bereich

Hergenhahnstraße, Kopernikusstraße, Frau-Holle-Weg sowie Rotkäppchenweg

abgestellt. Hinweise nimmt die Wiesbadener Polizei unter der Telefonnummer

(0611) 345-2540 entgegen.

Handy- und Gurtkontrollen in Wiesbaden, Wiesbaden, Rheingaustraße,

22.06.2023, 09.15 Uhr bis 12.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstag hat der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion

Wiesbaden in der Rheingaustraße im Bereich des Biebricher Schlosses

Verkehrskontrollen durchgeführt. Den Schwerpunkt legte die Polizei auf das

Erkennen und Ahnden von Gurt- und Handyverstößen. Zwischen 09.15 Uhr und 12.00

Uhr wurden bei insgesamt 19 kontrollierten Fahrzeugen und 27 kontrollierten

Personen 15 Gurtverstöße und in sieben Fällen die Nutzung eines Handys während

der Fahrt geahndet. Darüber hinaus hatten sich zwei Personen unter dem Einfluss

von Betäubungsmitteln hinter das Steuer gesetzt. Bei beiden wurden Blutentnahmen

durchgeführt und Ermittlungsverfahren eingeleitet.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei

für die kommende Woche:

Montag: Bundesautobahn 66, Fahrtrichtung Rüdesheim, zwischen Schierstein und

Frauenstein

Mittwoch: Bundesautobahn 3, Fahrtrichtung Frankfurt, Höhe Parkplatz Theißtal

Mittwoch: Bundesstraße 54

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den

veröffentlichen, auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Kellerabteil,

Idstein, Ziemerweg, Mittwoch, 21.06.2023, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 22.06.2023,

12:40 Uhr

(da)In den letzten Tagen wurde in Idstein in ein Kellerabteil eingebrochen und

ein E-Bike entwendet. Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich in der Zeit

vom Mittwochnachmittag bis Donnerstagmittag gewaltsam Zutritt zu den

Kellerräumlichkeiten im Ziemerweg und entwendete ein E-Bike aus einem Abteil.

Eine Besucherin des Hauses stellte eine Person fest, bei der es sich

möglichweise um den Einbrecher handeln könnte. Sie beschrieb die Person als

männlich, ca. 20-30 Jahre alt, ca. 180-185cm groß, schlank mit blonden, kurzen

Haaren. Auffällig an dem Mann sei darüber hinaus ein dunkelgrüner Schlauchschal

gewesen, den er halb über das Gesicht gezogen hatte. Die Polizeistation Idstein

hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt unter 06126 / 9394-0 Hinweise

entgegen.

Gescheiterter Einbruch in Engenhahn,

Niedernhausen-Engenhahn, Kranichweg, Montag, 19.06.2023, 12:00 Uhr bis Mittwoch,

21.06.2023, 20:00 Uhr

(da)In den vergangenen Tagen kam es zu einem Einbruchsversuch in

Niedernhausen-Engenhahn. Die bisher unbekannten Täter versuchten vergeblich die

Terrassentür eines Einfamilienhauses im Kranichweg aufzuhebeln. Sodann

flüchteten sie vom Grundstück, ohne in das Innere des Wohnobjekts gelangt zu

sein. Die zurückgelassenen Beschädigungen an der Tür fielen den Bewohnern am

Mittwochabend auf. Die Tat könnte jedoch auch zwei Tage zurückliegen. Die

zuständigen Ermittlerinnen und Ermittler der Polizeidirektion Rheingau-Taunus

haben sich dem Fall angenommen und nehmen unter 06124 / 7078-0 Hinweise

entgegen.

Ausweichmanöver führt zu Totalschaden, L3273, Idstein, Heftrich, Donnerstag,

22.06.2023, 15:30 Uhr

(da)Das Ausweichmanöver eines 20-Jährigen führte am Donnerstagnachmittag zu

einem Totalschaden seines PKW. Der 20-Jährige war gegen 15:30 Uhr mit seinem PKW

auf der L3273 aus Lenzhahn in Richtung Heftrich unterwegs. Nach ersten Angaben

am Unfallort kreuzte hier ein Hase die Fahrbahn, weshalb der Fahrer nach rechts

auswich, die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor und schließlich im Seitengraben

zum Stehen kam. Der 20-Jährige wurde durch den Unfall leicht verletzt. Sein PKW

wurde erheblich beschädigt und musste abgeschleppt werden.

Fahrradfahrer bei Unfall leicht verletzt, Idstein-Walsdorf, Idsteiner Straße,

Donnerstag, 22.06.2023, 16:00 Uhr

(da)Am Donnerstag wurde ein Fahrradfahrer bei einem Verkehrsunfall in

Idstein-Walsdorf leicht verletzt. Gegen 16:00 Uhr wollte ein Postfahrzeug von

einem Seitenarm der Idsteiner Straße nach rechts in ebendiese einbiegen.

Zeitgleich befuhr ein 36-jähriger Fahrradfahrer den parallel zur Idsteiner

Straße verlaufenen Radweg in Richtung Walsdorf. Im Einmündungsbereich der

Idsteiner Straße sowie deren Seitenarm kollidierte das Fahrrad mit dem

Postfahrzeug. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden. Darüber hinaus

verletzte sich der 36-jährige Radfahrer leicht und wurde zur weiteren Abklärung

in ein Krankenhaus gebracht.

Aktueller Blitzerreport

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit. Für die nächste Woche wird im Rheingau-Taunus-Kreis

die folgende Messstelle angekündigt:

Montag, 26.06.2023: B 42, Gemarkung Eltville Es wird darauf hingewiesen, dass

weiterhin auch unangekündigte Messungen durchgeführt werden.