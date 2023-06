Bergstrasse

VU-Flucht Bensheim

Bensheim (ots) – Am Donnerstag, den 22.06., zwischen 14.50 Uhr und 15.20 Uhr

beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer auf dem Parkplatz eines Baumarktes im

Berliner Ring 100 einen dort geparkten weißen Mercedes E 220 und entfernte sich

anschließend unerlaubt von der Unfallstelle.

Hinweise dazu nimmt die Polizeistation Bensheim unter der Telefonnummer 06251

84680 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Schule und Kita nach telefonischer Bombendrohung geräumt / Kripo ermittelt

Darmstadt (ots) – Nach einer telefonischen Bombendrohung am Freitagmorgen

(23.6.) ist eine Schule sowie eine angrenzende Kindertagesstätte in der

Bessunger Straße vorsorglich geräumt und das Umfeld rundum die Einrichtungen

weiträumig abgesperrt worden. Der Straßenverkehr war zeitweise in diesem Bereich

eingeschränkt.

Gegen 9.15 Uhr hatte die Schulleitung und das 1.Polizeirevier einen anonymen

Anruf erhalten, in dem eine männliche Stimme damit drohte, dass eine Bombe

hochgehe. Nahezu zeitgleich ging die Mitteilung einer noch unbekannten Person

über eine Notruf-App ein, dass in der Turnhalle Gasgeruch wahrnehmbar sei. Doch

dem nicht genug. Auch wurde von einem weiteren Mitteiler die Notruf-App genutzt

und ein angeblich geplanter Amoklauf angekündigt. Nach ihrer Alarmierung und

Bekanntwerden der Drohungen rückten Polizei und Feuerwehr gemeinsam aus.

Unterstützt von Diensthunden durchsuchten die Einsatzbeamten systematisch alle

Räume beider Gebäude.

Ein sprengstoffverdächtiger Gegenstand wurde nicht gefunden und kein Gasgeruch

festgestellt. Derzeit dauern die intensiven Ermittlungen zu den Hintergründen,

die auch die Frage umfassen, wer für die Androhung des Amoklaufes verantwortlich

ist, an. Diese hat das Kommissariat 35 von der Darmstädter Kripo übernommen. Die

Erreichbarkeit der Beamten für sachdienliche Hinweise ist unter der Rufnummer

06151/9690 gegeben.

Infolge der Androhungen und den notwendigen Maßnahmen wurde der Schulbetrieb für

diesen Tag beendet und alle Schülerinnen und Schüler nach Hause geschickt.

Neben den strafrechtlichen Konsequenzen werden die Verantwortlichen mit

Schadensersatzforderungen rechnen und möglicherweise auch für die Kosten des

Einsatzes aufkommen müssen.

Darmstadt: Abstands- und Geschwindigkeitsmessungen auf A 5 / Raser mit 170 km/h unterwegs

Darmstadt (ots) – In der vergangenen Woche führten Beamte der Verkehrsinspektion

Südhessen Abstands- und Geschwindigkeitskontrollen auf der A 5 zwischen dem

Frankfurter Kreuz und Darmstadt durch. Die Ordnungshüter konnten insgesamt 161

Verstöße feststellen.

Ein Abstandverstoß liegt vor, wenn der Sicherheitsabstand um mehr als die Hälfte

des halben Tachowertes (5/10 und weniger) unterschritten wird.

Bei vier Fahrzeugführern wurde der Sicherheitsabstand zu ihrem Vordermann so

weit unterschritten, dass auf sie ein Fahrverbot von mindestens einem Monat

sowie ein Bußgeldverfahren zukommt. Eine derartige Unterschreitung liegt vor,

wenn der Sicherheitsabstand lediglich 3/10 des halben Tachowertes beträgt.

Im Rahmen der Geschwindigkeitsmessung überschritten 82 Fahrzeugführer die

zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.

Sieben Wagenlenker hatten es besonders eilig und wurden mit mindestens 41

Stundenkilometern zu viel gemessen. Die Fahrzeugführer müssen hier mit einem

Bußgeld von mindestens 320 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem

einmonatigen Fahrverbot rechnen.

Unrühmlicher Spitzenreiter an diesem Tag war ein Verkehrsteilnehmer aus

Frankfurt am Main, der die Messstelle mit einer Überschreitung von 70 km/h

passierte. Auf ihn kommt nun ein Bußgeld von mindestens 600 Euro, zwei Punkte,

und zwei Monate Fahrverbot zu. Auch eine Fahrerin aus dem Kreis Groß-Gerau hatte

es offenbar eilig. Sie fuhr an der Örtlichkeit mit 54 km/h zu schnell, was 480

Euro, zwei Punkte und ein Monat Fahrverbot zur Folge hat.

Hohe Geschwindigkeiten und zu geringer Abstand sind eine der Hauptursachen für

schwere und teils tödliche Verkehrsunfälle. Die Kontrollen werden diesbezüglich

auch in der Zukunft weiterhin fortgesetzt.

Südhessen/Kreis Bergstraße: „Brich Dein Schweigen“ – Verein Bürger und Polizei e.V. bei Vergabe des Hessischen Präventionspreises für Kampagne gewürdigt

Südhessen/Kreis Bergstraße (ots) – Bei der Vergabe des 13. Hessischen

Präventionspreises im Historischen Saal des Hessischen Justizministeriums in

Wiesbaden wurde am Mittwoch (21.06.) auch der Verein Bürger und Polizei

Bergstraße e. V. für die Präventionskampagne gegen sexuellen Missbrauch von

Kindern und Jugendlichen „Brich Dein Schweigen – Hinter jedem Missbrauch steckt

ein Gesicht“ mit dem Anerkennungspreis ausgezeichnet.

Die Präventionskampagne wurde zusammen mit dem Polizeipräsidium Südhessen,

Rotary-Clubs aus der Region sowie zahlreichen weiteren Unterstützern,

Hilfestellen und Akteuren im Frühjahr 2022 angestoßen. Sie leistet mittlerweile

weit über die Grenzen Südhessens hinaus einen wichtigen Beitrag zum Schutz von

Kindern und Jugendlichen. Der 1. Vorsitzende des Vereins, Gottfried Störmer,

seine Vertreterin Juliane Ries und Schriftführer Johannes Hofmann, nahmen die

Urkunde für den Anerkennungspreis aus den Händen von Justizstaatssekretärin

Tanja Eichner entgegen. „Die schöne Veranstaltung war für den Verein und alle

anderen daran Beteiligten eine tolle Wertschätzung und Anerkennung der vielen

Arbeit, die in das Präventionsprojekt investiert wurde“, sagte die

stellvertretende Vereinsvorsitzende Juliane Ries nach der Urkundenüberreichung.

Mit dem erstmals vor 27 Jahren vergebenen Hessischen Präventionspreis werden

kriminalpräventive Projekte in Hessen unterstützt, die Vorbildfunktion besitzen

und von anderen Präventionsgremien zur Bewältigung von übereinstimmenden

Problemlagen übernommen werden können.

Justizstaatssekretärin Tanja Eichner erklärte während der Verleihung des

Hessischen Präventionspreises: „Neben der konsequenten Verfolgung und Ahndung

von Straftaten stellt die Präventionsarbeit eine wichtige Säule bei der

Bekämpfung der Kriminalität dar. Der beste Opferschutz, den wir leisten können,

ist Straftaten erst gar nicht geschehen zu lassen. Oder anders ausgedrückt:

Vorsorge ist besser als Nachsorge. Dabei ist die Kriminalprävention eine

gesamtgesellschaftliche Aufgabe, die in unterschiedlichen Facetten und Feldern

mannigfaltig geleistet wird. Auch der diesjährige Wettbewerb zeigt

eindrucksvoll, wie wichtig gesellschaftliches und oft ehrenamtliches Engagement

in der Präventionsarbeit ist. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Wettbewerbs

haben in 17 verschiedenen Projekten vorgestellt, wie Präventionsarbeit durch

kreative Ideen bei verschiedenen Zielgruppen in unterschiedlichen hessischen

Orten funktioniert. Die Projekte reichen von pädagogisch ausgerichteten

Projekten für Kinder und Jugendliche z.B. zu gewaltfreier Sprache in der

Grundschule über Konzepte zur Integration bis hin zu Kampagnen zur Steigerung

der Medienkompetenz. Jedes dieser 17 Projekte ist sehr wichtig und trägt auf

seine Weise dazu bei, die Sicherheit in Hessen zu erhöhen, wofür ich sehr

dankbar bin.“

„Wir fühlen uns als Polizei geehrt, von Anfang an gemeinsam mit den Initiatoren

in das Projekt einbezogen worden zu sein und leisten sehr gerne unseren

fachlichen Beitrag.“, so Rudi Heimann, Polizeivizepräsident des

Polizeipräsidiums Südhessen, der die Preisverleihung mit großer Freude

verfolgte.

Brensbach: Roller von Kriminellen gestohlen Wer kann Hinweise geben?

Am Mittwoch (21.6.) ist es zwischen 15 bis 15.20 Uhr zu einem Diebstahl eines Zweirades gekommen. Ersten Erkenntnissen zufolge konnten zwei männliche Personen durch einen Zeugen dabei beobachtet werden, als sie sich auf ein Grundstück in der Berndsgasse begaben. Auf diesem war zu diesem Zeitpunkt ein blauer Roller der Marke Honda (621 KTD) abgestellt. Die Täter entwendeten das Fahrzeug sowie einen mattschwarzen Rollerhelm und fuhren davon.

Beide Täter sollen zwischen 14 und 20 Jahre alt sowie etwa 1,70 bis 1,80 Meter groß gewesen sein. Einer der beiden hatte eine schlanke Figur und trug einen schwarzen, dünnen Schnurrbart. Bei der Tatausführung war er mit einem schwarzen T-Shirt, einer schwarzen Jogginghose sowie schwarzen Nike Air Force bekleidet. Der zweite Dieb soll von kräftiger Statur gewesen sein. Er war bei der Tatausführung mit einem orangenfarbenen T-Shirt, einer braunen Arbeitshose und schwarzen Arbeitsschuhen des Herstellers Engelbert Strauß bekleidet.

Sachdienliche Hinweise von Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Beute oder den Tätern machen können, werden von der Polizeistation Höchst unter der Rufnummer 06163/941-0 entgegengenommen.

Darmstadt: Ungebetene Gäste suchen Wohnung in Mehrfamilienhaus heim / Täter erbeten Schmuck und Geld / Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – In einem Mehrfamilienhaus in der Heidelberger Straße, nahe

Ecke Weinbergstraße, haben ungebetene Gäste am Donnerstag (22.6.) zwischen 15

und 23.45 Uhr, ihr Unwesen getrieben. Die Täter gelangten über das Treppenhaus

in das erste Obergeschoss und verschafften sich dort gewaltsam Zugang zu einer

Wohnung. Dort entwendeten sie unter anderem Schmuck und Geld. Mit ihrer Beute

traten sie die Flucht an. Zurück blieb ein Schaden, der sich auf mehrerer

Tausend Euro beläuft. Zeugen, die in diesem Zusammenhang sachdienliche Hinweise

geben können, werden gebeten, sich bei der Kripo in Darmstadt (K21/22), zu

melden (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Nord: Vier E-Bikes aus Verkaufsraum gestohlen

Darmstadt (ots) – Vier E-Bikes im Wert von mehreren Tausend Euro haben noch

unbekannte Täter am Donnerstag (22.6.) zwischen 2 und 4 Uhr aus einem Geschäft,

das Autos ankauft, entwendet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu

dem Laden und transportierten die Räder ab. Möglicherweise konnten sie dabei

beobachtet werden? Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Personen oder

Fahrzeuge wahrgenommen hat, wird gebeten, sich mit der Kripo in Darmstadt

(21/22) unter der Rufnummer 06151/9690 in Verbindung zu setzen.

Gefahrstoff löst Brandmeldeanlage aus

Am heutigen Donnerstag um 13:30 Uhr wurde die Feuerwehr Darmstadt zu

einer ausgelösten Brandmeldeanlage ins Carree gerufen. Bei der Erkundung

der Lage wurde ausgetretene Flüssigkeit festgestellt. Bei der

Flüssigkeit handelt es sich um mehr als 1000 Liter Kühlflüssigkeit.

Wegen der Gesundheitsgefährdung durch die Flüssigkeit, konnte diese nur

unter schwerem Atemschutz abgepumpt werden. Die Flüssigkeit war über

mehrere Räume im Kellergeschoss verteilt, dadurch war der Einsatz

langwierig und kräftezehrend. Im Laufe des Einsatzes, verletzte sich ein

Feuerwehrmann leicht und konnte nach einer ambulanten Versorgung durch

den Rettungsdienst, vor Ort seinen Dienst weiterführen. Während des

Einsatzes, wurde der Innenhof des Carree gesperrt. Eine besondere

Herausforderung für die Einsatzkräfte, waren neben den hohen

Außentemperaturen, auch die vielen zeitgleichen Einsätze im

Stadtgebiet Darmstadt.

Im Einsatz waren neben der Berufsfeuerwehr, die Freiwillige Feuerwehr

Arheilgen und Innenstadt, die Stadtpolizei und das 2. Revier der

Polizei. Ein Rettungswagen des DRK war für den Eigenschutz vor Ort. Die

Freiwillige Feuerwehr Innenstadt besetzte in dieser Zeit die Wache und

sicherte den Grundschutz. Der Einsatz dauerte bis ca. 20:00 Uhr.

Darmstadt-Dieburg

Ober-Ramstadt: Ungebetener Besucher nutzt offenstehende Terrassentür / Bewohner halten 52-Jährigen fest

Ober-Ramstadt (ots) – Die offenstehende Terrassentür einer Wohnung in einem

Mehrfamilienhaus im „Unterer Schachmühlenweg“ hat ein Krimineller am frühen

Freitagmorgen (23.6.) als Einstieg in die Erdgeschossräume genutzt. Gegen 5.45

Uhr bemerkten die Wohnungsinhaber den ungebetenen Gast und hielten ihn bis zum

Eintreffen der alarmierten Polizei fest. Die Beamten nahmen den 52-Jährigen fest

und brachten ihn zur Wache. Dort erfolgte die Einleitung gleich mehrere

Strafverfahren unter anderem wegen des versuchten Diebstahls und des

Hausfriedensbruchs. Nach Abschluss aller Maßnahmen wurde der Tatverdächtige

entlassen. Das Kommissariat 41 in Ober-Ramstadt ist mit dem Fall betraut

(Rufnummer 06154/63300).

Münster: Zigarettenautomat im Visier Krimineller / Zeugen beobachten verdächtiges Duo und alarmieren die Polizei

Münster (ots) – Am frühen Freitagmorgen (23.6.) geriet ein Zigarettenautomat in

der Goethestraße in das Visier Krimineller. Zeugen hatten gegen 1 Uhr die

Polizei verständigt, als sie auf das verdächtige Treiben zweier Männer

aufmerksam wurden. Noch vor Eintreffen der Beamten flüchtete das Duo in einem

dunklen Auto. Zuvor hatten sie den Zigarettenautomaten gewaltsam geöffnet und

mehrere Päckchen entwendet. Der Schaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro.

Das Kommissariat 41 in Dieburg ermittelt in diesem Fall und nimmt unter der

Rufnummer 06071/96560 sachdienliche Zeugenhinweise entgegen.

Seeheim: Rüttelmaschinen von Baustelle entwendet

Seeheim-Jugenheim (ots) – In der Nacht zum Donnerstag (21.-22.6.) haben Diebe im

Weedring eine Baustelle heimgesucht und eine Rüttelmaschine entwendet. Der

Schaden beläuft sich auf geschätzte 5000 Euro. Das Kommissariat 42 in Pfungstadt

ist mit den weiteren Ermittlungen betraut und nimmt sachdienliche Hinweise zu

den Tätern oder dem Verbleib der Beute unter der Rufnummer 06157/95090 entgegen.

Weiterstadt OT Gräfenhausen: Eine leicht verletzte Person bei Küchenbrand in Gräfenhausen

Weiterstadt OT Gräfenhausen (ots) – Eine leicht verletzte Person und Sachschaden

an der Küche einer Doppelhaushälfte im Weiterstädter Ortsteil Gräfenhausen ist

die Bilanz eines Brandes am späten Donnerstagabend (22.06.). Um kurz vor 23:00

Uhr wurde der Zentralen Leitstelle Dieburg eine Rauchentwicklung aus einem Haus

im Oberwiesenweg gemeldet. Die entsandten Feuerwehren aus Weiterstadt und dem

Ortsteil Gräfenhausen konnten den Brand zügig löschen. Zuvor war ein 29-jähriger

Bewohner bei eigenen Löschversuchen an der Hand leicht verletzt worden. Er wurde

noch vor Ort im bereitgestellten Rettungswagen untersucht und nach Versorgung

wieder entlassen. Nachdem die Feuerwehr das Haus durchgelüftet hatte, konnten

die Bewohner wieder in das Gebäude zurückkehren. Die Polizei hat die

Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen und geht nach derzeitigen

Ermittlungsstand von einem technischen Defekt aus. Nach erster Schätzung ist ein

Sachschaden im unteren bis mittleren, vierstelligen Bereich entstanden

BAB 5, Höhe Abfahrt Griesheim – Fahrzeugbrand sorgt für Behinderung

BAB 5, Höhe Abfahrt Griesheim (ots) – Ein Brand eines Pkw sorgte am

Donnerstagabend für Behinderung auf der BAB 5 in Fahrtrichtung Norden. Verletzt

wurde niemand. Nach Angaben des allein im Pkw befindliche Fahrers wurde diesem

gegen 21.45 Uhr während der Fahrt von seinem Pkw eine Störung angezeigt. Er

hielt unverzüglich auf dem Standstreifen an und stellte dort dann eine

Rauchentwicklung im Motorraum fest. Daraufhin verständigte er über Notruf die

Polizei. Von dort wurde die FW alarmiert. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte

hatte sich im Motorraum offenes Feuer entwickelt und der Brand sich weiter

ausgedehnt. Die BAB 5 musste auf Grund der Rauchentwicklung und der

Löscharbeiten in Fahrtrichtung Nord für rund 25 Minuten voll gesperrt werden.

Eine Rundfunkwarnmeldung wurde geschaltet. Der Verkehr wurde über die BAB 67 und

BAB 672 in Richtung Norden umgeleitet. Am Pkw entstand erheblicher Sachschaden.

Er wurde im Anschluss abgeschleppt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen

und geht nach derzeitigem Sachstand von einem technischen Defekt als

Brandursache aus.

Gross-Gerau

Stockstadt: Schwarzer Mercedes gestohlen – Polizei sucht Zeugen

Im Zeitraum zwischen Dienstag- und Donnerstagabend (20.6, 20.20 Uhr – 22.6., 19 Uhr) haben Kriminelle einen schwarzen Mercedes C-Klasse im Wert von über 30.000 Euro entwendet. Das Fahrzeug mit den amtlichen Kennzeichen GG-LM 255 war auf einem Parkplatz in der Lindenstraße abgestellt.

Die Beamten der Kriminalpolizei (K 21/22) in Rüsselsheim sind mit dem Fall betraut. Unter der Telefonnummer 06142/696-0 werden alle sachdienlichen Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des gestohlenen Autos entgegengenommen.

Gernsheim Biebesheim: Kontrolle der Polizei und Zoll

Am Donnerstag (22.6.), zwischen 17 und 23:30 Uhr, führten Beamte der Polizeistation Groß-Gerau und Kollegen der Verkehrsinspektion in Darmstadt gemeinsame Kontrollen durch. Tatkräftige Unterstützung erhielten sie dabei durch Einsatzkräfte der Hessischen Bereitschaftspolizei sowie Mitarbeitern des Hauptzollamts Darmstadt. Die Kontrollen wurden im Bereich von Gernsheim und Biebesheim durchgeführt. Schwerpunkt des Einsatzes richtete sich auf Verkehrskontrollen mit Augenmerk technischer Veränderungen an Autos und Krafträdern.

Während den sechseinhalb Stunden wurden insgesamt 31 Fahrzeuge und 54 Personen polizeilich überprüft. Ein 67-jähriger Mann aus Gernsheim wurde von den Ordnungshütern auf seinem Zweirad gestoppt. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass für den Roller kein gültiger Versicherungsschutz mehr bestand und der Fahrer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war. Das Fahrzeug wurde durch die Ordnungshüter vorläufig sichergestellt. Gegen ihn wird ermittelt. Es wurden außerdem mehrere Bußgeldverfahren eingeleitet.

Neben den Verkehrsmaßnahmen führten Kollegen vom Zollamt in Darmstadt in einer Shishabar in Biebesheim Kontrollen hinsichtlich Verstößen gegen das Steuergesetz durch. Diese verliefen ohne nennenswerte Feststellungen. Bei einer im Anschluss durchgeführten Personenkontrolle konnte bei einem Mann eine Kleinstmenge Heroin und Amphetamin aufgefunden und beschlagnahmt werden.

Groß-Gerau: Polizeibeamtin bei Widerstand verletzt – 48-Jähriger vorläufig festgenommen

Eine Polizeibeamtin wurde bei einem Widerstand am Donnerstagabend (22.6.) leicht verletzt.

Zeugen verständigten gegen 21.55 Uhr die Polizei und meldeten eine stark alkoholisierte Person, die gegenüber dem Personal eines Supermarktes sehr aggressiv auftrat. Als die eingesetzte Streife der Polizeistation Groß-Gerau vor Ort eintraf, ging der 48-Jährige mit einer Glasflasche auf sie los. Die Beamten erteilten dem Mann mehrere Platzverweise, gegen die er sich widersetzte. Nach kurzer Zeit konnte er gemeinsam durch beide Beamten auf den Parkplatz des Einkaufsmarktes begleitet werden. Plötzlich soll sich der Mann aus Groß-Gerau umgedreht und eine seiner beiden Hände zu einer Faust zusammengeballt haben. Kurz darauf kam es zu einem Gerangel zwischen ihm und den uniformierten Kräften, infolgedessen der Angreifer zu Boden gebracht wurde. Bei der Festnahme leistete er erheblichen Widerstand und beabsichtigte, sich der Festnahme zu entziehen, bis er schließlich überwältigt werden konnte. Während des gesamten Einsatzes zeigte sich der Mann äußerst unkooperativ und sprach Beleidigungen gegen beide Ordnungshüter aus.

Eine Beamtin wurde durch den Angriff leicht verletzt, konnte ihren Dienst jedoch weiter fortführen.Der 48-Jährige wurde vorläufig festgenommen und kam zur Blutentnahme mit auf die Wache. Gegen ihn wurde ein Verfahren wegen des Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.