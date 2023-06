Mainz: „Summer in the City“ – Hollywood Vampires am 30. Juni 2023

Mainz – Am 30.06.2023 spielen im Rahmen „Summer in the City“ die Hollywood Vampires im Volkspark in Mainz. Aber wer ist das?

Die Hollywood Vampires ist eine Rockband, die 2015 von Johnny Depp, Joe Perry und Alice Cooper gegründet wurde. Die Besetzung der Band besteht aus Johnny Depp an der Gitarre, Joe Perry an der Gitarre und Alice Cooper als Sänger. Der Name der Band geht auf einen Club zurück, in dem Cooper und andere Rockmusiker in den 1970er Jahren regelmäßig zusammenkamen.

Das Konzert im Volkspark in Mainz verspricht ein Highlight für alle Rockfans zu werden. Johnny Depp und Joe Perry werden ihr Können an der Gitarre unter Beweis stellen und Alice Cooper wird als charismatischer Frontman das Publikum in seinen Bann ziehen. Mit ihrer einmaligen Kombination aus Rock, Blues und Hardrock werden die Hollywood Vampires für eine unvergessliche Stimmung im Volkspark sorgen.

Also sichern Sie sich jetzt Ihre Tickets für die Hollywood Vampires im Volkspark in Mainz am 30.06.2023!

SUMMER IN THE CITY „The Hollywood Vampires“ (summerinthecity-mainz.de)