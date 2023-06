Ergebnisse der Kontrollwoche Alkohol und Drogen im Straßenverkehr

Kaiserslautern (ots) – Das Polizeipräsidium Westpfalz beteiligte sich vom 14.

bis zum 20. Juni 2023 erneut an der europaweiten Kontrollwoche zur Bekämpfung

und Verhinderung von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr. In diesem Zeitraum

wurde bei den Verkehrskontrollen ein besonderer Schwerpunkt auf Fahrzeugführer

gelegt, die unter dem Einfluss von Alkohol-und/oder Drogen standen. Neben der

Erhöhung der Verkehrssicherheit durch die Kontrollen, sollten auch die Risiken

von Alkohol und Drogen im Straßenverkehr erneut ins öffentliche Bewusstsein

gerückt werden. Daher führten die Polizistinnen und Polizisten mit allen

Kontrollierten auch präventive Gespräche, um Fahrten unter Alkohol- und/oder

Drogeneinfluss zu verhindern.

Während der Kontrollwoche wurden insgesamt 557 Fahrerinnen und -fahrer

kontrolliert. Dabei stellten die Einsatzkräfte 27 Alkoholverstöße und 24

Drogenverstöße fest. Bei den Kontrollen konnten in elf Fällen Drogen aufgefunden

und in zwei Fällen gesuchte Personen aufgegriffen werden. Zudem wurde vier

weitere Straftaten geahndet.

Die Verkehrsunfallstatistiken der vergangenen Jahre zeigt deutlich, dass Alkohol

und Drogen im Straßenverkehr nach wie vor relevante Verkehrsunfallursachen

darstellen. So kam es im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westpfalz

im Jahr 2022 zu insgesamt 270 Verkehrsunfällen unter Alkoholeinfluss. Die Zahl

der Verkehrsunfälle bei denen eine Drogenbeeinflussung unfallursächlich war

belief sich im Gesamtjahr 2022 auf 47. Vielen ist nicht bewusst, dass, im

Gegensatz zu Alkohol, die konsumierte Droge noch mehrere Tage oder sogar mehrere

Wochen die Fahrtüchtigkeit negativ beeinflussen kann.

Die Polizei weist ausdrücklich darauf hin: Wer unter Alkohol- oder

Drogeneinfluss fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch andere und begeht

eine Ordnungswidrigkeit oder sogar eine Straftat. Lassen Sie deshalb immer Ihr

Auto stehen, wenn Sie nicht nüchtern sind!

Der Kontrolltag war ein Teil von Maßnahmen des europaweiten Polizeinetzwerks

ROADPOL (siehe: https://s.rlp.de/lfrmR), dessen Ziel es ist, die Zahl der

Verkehrsunfallopfer zu senken. |kfa

17-Jähriger tödlich verunglückt – Information über den

Fortgang der Ermittlungen

Heltersberg (Kreis Südwestpfalz) (ots) – Ergänzende gemeinsame Pressemitteilung

der Staatsanwaltschaft Zweibrücken und des Polizeipräsidium Westpfalz

Im Fall des tödlich verunglückten 17-Jährigen (wir berichteten:

https://s.rlp.de/D4R8D) liegt mittlerweile das vorläufige Obduktionsergebnis

vor. Zudem wurden bestehende Aufzeichnungen einer Überwachungskamera

ausgewertet. Auch nach der Obduktion und der Auswertung des Videomaterials

bestehen weiterhin keine Hinweise auf eine Einwirkung durch andere Personen.

Weitergehende Auskünfte – insbesondere zum Inhalt des Obduktionsergebnisses – werden aktuell nicht erteilt. Die Ermittlungen dauern an. |stazw

Streit wegen eines Messers eskaliert

Kaiserslautern (ots) – Am frühen Dienstagabend kam es in der

Martin-Luther-Straße zu einem Streit zwischen zwei Männern, bei dem einer der

beiden verletzt wurde. Nach Angaben des 24-jährigen Geschädigten fiel ihm ein

augenscheinlich alkoholisierter Mann auf, der mit einem Taschenmesser hantierte.

Er sprach ihn darauf an und bat den Herrn das Messer wegzulegen. Dies führte zu

einem verbalen Streit, der sich kurz darauf in eine Rangelei hochschaukelte. Im

Rahmen dessen wurde der 24-jährige durch das Messer am Unterarm leicht verletzt.

Der Unbekannte lies das Messer fallen und lief davon. Bei dem Täter soll es sich

um einen etwa 1,80 Meter bis 1,85 Meter großen Mann handeln, der zwischen 40 und

50 Jahre alt sei. Er hatte kurze braune Haare, einen Drei-Tage-Bart und trug ein

braunes T-Shirt sowie kurze schwarze Hosen. Zeugen, die entsprechende

Wahrnehmungen gemacht haben, oder Hinweise zu dem Täter geben können, werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369-2250 bei der Polizei

Kaiserslautern zu melden. |kfa

Unfall zwischen Motorrad und Pkw

Kaiserslautern (ots) – Am Dienstagnachmittag kam es in der Pfaffstraße zu einem

Unfall zwischen einem Motorrad und einem Pkw. Die 54-jährige Autofahrerin fuhr

mit ihrem VW Passat auf der Albert-Schweitzer-Straße. Als sie in die Pfaffstraße

einbog, übersah sie den 46-jährigen Motorradfahrer, auf seiner BMW R 1250. Es

kam zum Zusammenstoß. Der Kradfahrer stürzte. Er wurde vorsorglich von einem

Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. An der BMW sowie an dem Passat entstand

Sachschaden. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung. |kfa

Einbruch in Gaststätte und Sporthalle

Kaiserslautern (ots) – Einbrecher haben in der Nacht zum Mittwoch in der

Hermann-Löns-Straße eine Gaststätte und eine Sporthalle heimgesucht. Die Täter

drangen durch zwei Fenster des Lokals ein. Sie gelangte in den Gastraum, in die

angrenzende Halle und in ein Geschäftszimmer. Die Unbekannten stahlen Bargeld.

Bei dem Einbruch verursachten sie einen Sachschaden, den die Polizei auf

mindestens 3.500 Euro schätzt. Die Polizei sicherte Spuren und nahm die

Ermittlungen auf. Die Beamten bitten um Hinweise: Wem sind Personen oder

Fahrzeuge aufgefallen? Wer hat Verdächtiges wahrgenommen? Zeugen werden gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0631 369-2620 mit der Polizei Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |erf