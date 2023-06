Frankfurt – Sachsenhausen: Diebstahl von Flüssigkeiten

Frankfurt – (lo) Gestern entwendeten zwei Männer mehrere

Verkaufsgegenstände aus einer Tankstelle in der Darmstädter Landstraße. Die

beiden Täter konnten flüchten.

Gegen 05.30 Uhr betraten zwei Männer den Verkaufsraum der Tankstelle. Einer der

beiden Täter verwickelte den Tankstellenangestellten in ein Gespräch, während

der andere sich die Taschen mit Motoröl und Schnapsflaschen füllte.

Anschließend verließen beide Personen die Tankstelle und entfernten sich in

unbekannte Richtung. Der aufmerksame Mitarbeiter bemerkte den Verlust der

Flüssigkeiten und nahm die Verfolgung auf. In der Nähe konnte er die beiden

Tatverdächtigen stellen. Diese rissen sich von ihm los und flüchteten in

unterschiedliche Richtungen.

Täterbeschreibung

Täter 1:

Männlich, südasiatisches Erscheinungsbild, ca. 170 – 175 cm groß, etwa 30 Jahre

alt, schmale Statur, kurze schwarze Haare mit Geheimratsecken, bekleidet mit

einem schwarzen Pullover, dunke Jeans, schwarze Schuhe und trug einen schwarzen

Rucksack der Marke „Nike“.

Männlich, südasiatisches Erscheinungsbild, ca. 175 – 180 cm groß, etwa 30 – 35

Jahre alt, kurze schwarze Haare und schwarze Oberbekleidung.

Personen, die sachdienliche Hinweise zum Tathergang und / oder den Tätern geben

können, werden gebeten, sich bei der Frankfurter Polizei unter der Rufnummer

069/755-10800 zu melden, oder sich mit jeder anderen Polizeidienststelle in

Verbindung zu setzen.

Frankfurt – Unterliederbach: Großband in einer Hofreite

Frankfurt – (lo) Ein Großbrand mit mehreren betroffenen Häusern ereignete

sich gestern Mittag in der Liederbacher Straße. Bewohner und Passanten blieben

unverletzt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Gegen 14.35 Uhr gingen mehrere Notrufe bei der Polizei ein, dass in der

Liederbacher Straße eine größere Rauchentwicklung in einer Hofreite sichtbar

sei. Die eingesetzten Kräfte konnten dann vor Ort eine brennende Garage in der

Hofreite feststellen.

Aufgrund der Bauweise und der dichten Bebauung griff das Feuer auf

Nachbargebäude über. Nach Beendigung der Löscharbeiten zeigte sich das Ausmaß

des Brandes. Zwei in der Garage abgestellte Traktoren und die Garage brannten

vollständig aus. Der Dachstuhl des Nachbargebäudes wurde durch das Feuer stark

in Mitleidenschaft gezogen. Aufgrund der Löscharbeiten musste der Verkehr im

Bereich Liederbacher Straße großräumig umgeleitet werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an.

Schwerer Bandendiebstahl, Einbruchdiebstahl, Betrug, Trunkenheit im Straßenverkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis – zahlreiche Haftbefehle am Flughafen Frankfurt

Bundespolizisten haben am Mittwoch am Frankfurter Flughafen einen Mann verhaftet, der vom Amtsgericht Stuttgart wegen des Verdachts des schweren Bandendiebstahls gesucht wurde. Der Rumäne soll, zusammen mit weiteren Komplizen, in den Jahren 2022 und 2023 zahlreiche Pedelecs, E-Bikes und E-Scooter entwendet und verkauft habe. In mindestens 14 Fällen soll dabei ein Gesamtschaden von mehr als 38.000 Euro entstanden sein. Die Beamten nahmen den 31-Jähringen bei seiner Ankunft aus Bukarest fest. Er wird nun der Justiz übergeben.

Die Fahnder der Bundespolizei haben am Mittwoch zudem einen 37-Jährigen verhaftet, der wegen Trunkenheit im Verkehr verurteilt worden war und daher von der Staatsanwaltschaft Mannheim gesucht wurde. Die Beamten stellten den bestehenden Haftbefehl gegen den Albaner bei seiner Ankunft aus Athen fest. Der Mann konnte die Geldstrafe in Höhe von 450 Euro zuzüglich der Verfahrenskosten von 143,14 Euro zahlen und somit eine 30-tägige Ersatzfreiheitsstrafe vermeiden.

Gleich mit zwei Haftbefehlen der Staatsanwaltschaft Mainz wurde eine 40-jährige Frau gesucht. Bundespolizisten stellten sie bei der Einreisekontrolle aus London fest. Die Deutsche war in beiden Fällen wegen Betruges verurteilt worden und sollte nun eine insgesamt 48-tägige Ersatzfreiheitsstrafe antreten. Die zur Vermeidung der Freiheitsstrafe fällige Geldstrafe in Höhe von insgesamt 910 Euro konnte Sie mit Hilfe der Familie aufbringen und blieb somit auf freiem Fuß.

Auch eine weitere Deutsche konnte den Weg ins Gefängnis durch Zahlung der Geldstrafe vermeiden. Der 31-Jährigen drohte, wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, eine Ersatzfreiheitsstrafe von 40 Tagen. Der Haftbefehl der Staatsanwaltschaft Köln war den Beamten im Rahmen einer Kontrolle der Frau auf ihrem Weg nach Paris aufgefallen.

Aus Paris kam hingegen ein 44-jähriger Kolumbianer an, der wegen des Verdachts des Subventionsbetruges vom Amtsgericht Heidelberg gesucht wurde. Der Mann soll im Jahr 2020 insgesamt 9000 Euro Corona-Soforthilfen durch falsche Angaben betrügerisch erlangt haben. Die Bundespolizisten nahmen ihn fest. Er wird nun dem Haftrichter vorgeführt.

Wegen des Verdachts des Wohnungseinbruchdiebstahls gesucht wurde ein 38-jähriger Rumäne. Ihn nahmen Beamte der Bundespolizei, aufgrund eines Untersuchungshaftbefehles des Amtsgerichts Neuruppin, bei seiner Ankunft aus Bukarest fest. Der Mann soll 2019 in ein Wohnhaus eingebrochen sein und Schmuck im Wert von 1015 Euro entwendet haben. Auch er wird nun der Justiz übergeben.

Frankfurt-Polizeipräsidium: Innerdienstliche Konfliktlage in einem Polizeirevier – Maßnahmen wurden schnell ergriffen – keine Hinweise auf Rassismus

Frankfurt – Im August 2022 kam es zu einer innerdienstlichen

Konfliktsituation mit hervorgebrachten Mobbing- und Ausgrenzungs-Vorwürfen

gegenüber einem Beamten des 1. Polizeireviers sowie Hinweisen auf weitere,

individuelle Pflichtverletzungen durch einen Mitarbeiterkreis, der aus fünf

Beamten bestand. Die Aufklärung des Gesamtsachverhalts, auch zur Motivlage,

wurde seitens des Frankfurter Polizeipräsidiums umgehend aufgenommen und ist

weiterhin Gegenstand eines laufenden Verfahrens. Hinweise auf rassistische

Beleidigungen gegen den betroffenen Beamten auf dem 1. Revier liegen derzeit

nicht vor.

Hintergrund der Konfliktaufarbeitung war ein sich im August 2022 an den

regulären Versetzungstermin und damit einhergehender personeller Veränderungen

anschließender Konflikt in einer Dienstgruppe des 1. Polizeireviers. Durch die

Dienststellenleitung und die Behörde wurden verschiedene Maßnahmen initiiert, um

der internen Konfliktlage im Kollegenkreis aktiv entgegenzuwirken. Unter anderem

wurden mit allen Beteiligten Mediations- und Supervisionsgespräche mit

Unterstützung des Zentrums für polizeipsychologische Dienste und Service (ZPD)

durchgeführt, die aber leider nicht zum erhofften Erfolg führten.

Dem nachteilig betroffenen Polizeibeamten wurde zunächst und bereits nach kurzer

Zeit der Dienst in einem anderen Revier angeboten, woraufhin mit seiner

Zustimmung im Oktober 2022, also nur drei Monate nach Beginn des Konflikts, die

Umsetzung erfolgte. Gegen alle fünf Polizeibeamtinnen und -beamte wurde ein

Disziplinarverfahren eingeleitet. Zudem zeigte die Behördenleitung Sachverhalte,

die den Anfangsverdacht einer Straftat erfüllen, von Amts wegen konsequent an.

Hierbei handelt es sich um Strafverfahren unter anderem wegen des

Anfangsverdachts der Beleidigung, Verleumdung sowie der üblen Nachrede. Die

Beamten, gegen die Straf- und/oder Disziplinarverfahren eingeleitet wurden,

werden getrennt voneinander und in anderen Bereichen des Polizeipräsidiums

Frankfurt ihren Dienst versehen.

Ungeachtet des Verdachts eines Dienstvergehens werden neben den genannten

Maßnahmen auch Personalgespräche geführt, die eine kritische Selbstreflexion des

eigenen Verhaltens in einer derartigen Situation zum Ziel haben sollen.

Die enge Betreuung des nachteilig betroffenen Polizeibeamten sowie der weiteren

Polizeibeamtinnen und -beamten ist durch die personalberatenden Stellen des

Polizeipräsidiums Frankfurt am Main sichergestellt.

Ausgrenzendes Verhalten hat im Polizeipräsidium Frankfurt am Main keinen Platz.

Sobald derartiges Fehlverhalten festgestellt wird, wird konsequent dagegen

vorgegangen. Dies beinhaltet zum einen das oben geschilderte

disziplinarrechtliche Vorgehen und bei Vorliegen entsprechender Vorwurfslagen

auch strafrechtliche Schritte. Zum anderen stehen zur Konfliktbewältigung

verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, die auch kurzfristig eingesetzt werden

können. Wenn diese zur Konfliktbewältigung nicht ausreichen, werden darüber

hinaus auch Personalmaßnahmen ergriffen, die in der Folge zu Umsetzungen von

Beamtinnen und Beamten führen können.