Bergstrasse

Viernheim: Auf Fahrräder abgesehen / Wer kann Hinweise geben?

Viernheim (ots) – Fahrraddiebe haben zwischen Mittwochnachmittag (21.6.) und

Donnerstagmorgen (22.6.) ihr Unwesen getrieben und zwei Fahrräder gestohlen. Das

Kommissariat 42 ist mit den Ermittlungen in beiden Fällen vertraut und sucht nun

Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen.

Zwischen 16.30 und 7.20 Uhr hatten sie es in der Schwetzinger Straße auf ein

schwarzes Herrenrad abgesehen, dass in einer Hofeinfahrt stand. Zu diesem

Zeitpunkt war das Fahrrad des Herstellers Prophete mit einem Spiralschloss am

Hinterrad gesichert. Im gleichen Zeitraum geriet ein in der Ketteler Straße

hochwertiges Pedelec Advanced Trekking Pro in den Fokus Krimineller. Auch in

diesem Fall suchten die Diebe mit ihrer Beute unerkannt das Weite. Ersten

Erkenntnissen zufolge entwendeten die Unbekannten die Fahrräder mitsamt Schloss.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder

Hinweise zu dem Verbleib der geklauten Zweiräder geben können, werden gebeten,

sich bei den ermittelnden Beamten unter der Rufnummer 06204/9377-0 zu melden.

Viernheim: Erneuter Diebstahl eines Ausliefererfahrzeuges

Viernheim (ots) – Am Mittwoch (21.6.) hatten es Diebe erneut auf ein

Ausliefererfahrzeug abgesehen. Ob die Tat mit einem gleich gelagerten Fall am

Vortag (wir haben berichtet) im Zusammenhang steht, ist Gegenstand der

Ermittlungen. Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu dem Verbleib des

geklauten Autos oder den Tätern machen können.

Nach ersten Erkenntnissen befand sich ein Paketzulieferer gegen 15.15 Uhr mit

seinem weißen Kleinbus (GI-TG 134) in der Weinheimer Straße. Als er nach der

Auslieferung zurück zu seinem Fahrzeug kam, fehlte von diesem jede Spur.

Der männliche Täter soll laut Angaben von Zeugen etwa 40 Jahre alt und 1,85

Meter groß gewesen sein. Er trug zum Tatzeitpunkt offene, schulterlange braune

Haare sowie eine Sonnenbrille.

Zeugen werden gebeten, sich bei sachdienlichen Hinweisen unter der Telefonnummer

06252/706-0 mit der zuständigen Kripo (K 21/22) in Heppenheim in Verbindung zu

setzen.

Bensheim: Drogenvortest reagiert positiv auf THC

Bensheim (ots) – Weil er vermutlich berauscht am Steuer eines Kleinkraftrades

saß, muss sich ein 44-Jähriger nach einer Verkehrskontrolle am

Mittwochnachmittag (21.6.) in einem Ermittlungsverfahren strafrechtlich

verantworten.Gegen 14 Uhr fiel der Bensheimer Zivilfahndern der Polizei im

Bereich der Schwanheimer Straße auf seinem Mofa auf, da er statt erlaubten 25

km/h mit etwa 45 Stundenkilometern vor ihnen fuhr. Das Fahrzeug wurde angehalten

und einer Kontrolle unterzogen. Der Mann war zuvor bereits mehrfach polizeilich

in Erscheinung getreten. Es konnten körperliche Anzeichen beim Gestoppten

festgestellt werden, die einen Konsum von Drogen vermuten ließen. Ein vor Ort

durchgeführter Urintest reagierte positiv auf THC. Der Mann wurde im Anschluss

zur Blutentnahme auf die Wache gebracht und sein Zweirad sichergestellt. Nach

Durchführung der polizeilichen Maßnahmen verließ der Mann die Dienststelle.

Bensheim: Unbekannte erbeuten Bargeld aus Firmenbüro

Bensheim (ots) – Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum

Donnerstag (22.6.) auf bislang unbekannte Weise Zutritt in ein Firmenanwesen an

der Örtlichkeit ‚Neuwiesenfeld‘. Im Innenraum durchwühlten die Täter diverse

Schränke und entwendeten Bargeld aus einem Büro. Nach ersten Erkenntnissen fand

die Tat um 1 Uhr statt.

Beamte der Kriminalpolizei (K 21/22) in Heppenheim suchen nun Zeugen, die in

diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise werden

unter der Rufnummer 06252/706-0 entgegengenommen.

VU-Flucht in Lampertheim

Lampertheim (ots) – Am Donnerstag, 22.06., gegen 09:40 Uhr, befuhr ein schwarzer

Pkw mit einem Wohnwagenanhänger die Bürstädter Straße in Lampertheim, stieß

dabei gegen einen am rechten Fahrbahnrand haltenden Pkw und beschädigte dessen

Fahrertür. Im Anschluss entfernte sich der Fahrer, ohne seinen Pflichten als

Unfallbeteiligter nachgekommen zu sein. Zeugen oder Hinweisgeber auf das

Fahrzeug werden gebeten, sich mit der Polizei Lampertheim in Verbindung zu

setzen.

Von der Unfallstelle geflüchtet

Viernheim (ots) – Am Dienstag (21.06.) kam es gegen 15:30 Uhr an der Einmündung

von Weinheimer Straße und Wasserstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem

grauen Opel Meriva und einem weißen Ford Transit. Dabei fuhr der Transit-Fahrer

auf das Heck des Opel-Fahrers auf. Der Fahrer des Transits flüchtete daraufhin

mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle. Er konnte zwar noch kurz von dem

anderen Unfallbeteiligten verfolgt werden, wurde aber in der Rathausstraße, im

Bereich hinter der Sparkasse, letztendlich aus den Augen verloren, als er dort

zu Fuß weiterflüchtete. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden

gebeten, sich bei der Polizeistation Lampertheim unter der Tel.Nr. 06206-94400

zu melden.

Groß-Rohrheim: Fahrzeug gerät ins Visier Krimineller / Wer kann Hinweise geben?

Groß-Rohrheim (ots) – Zwischen Dienstagabend (20.6., 22 Uhr) und

Mittwochvormittag (21.6., 10 Uhr) machten sich Kriminelle an einem weißen Kia

EV6 zu schaffen, der im Bereich der Neugasse abgestellt war. Nach derzeitigem

Ermittlungsstand gelangten die Täter auf bislang unbekannte Weise in das

Fahrzeuginnere und entwendeten unter anderem ein Mobiltelefon, eine Sonnenbrille

sowie Kopfhörer. Ebenfalls weist das Auto am vorderen Kotflügel und auf der

Beifahrerseite Kratzer auf. Die Unbekannten traten ihre Flucht mitsamt der Beute

unerkannt an.

Sachdienliche Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat 42 in Lampertheim unter

der Rufnummer 06206/9440-0 entgegen.

Darmstadt

Darmstadt: Polizeirevier lädt zum Beginn des Heinerfestes zur Fahrradcodierung ein / Anmeldungen laufen- noch sind Plätze frei!

Darmstadt (ots) – Wie bereits berichtet bietet die Polizei in

Darmstadt pünktlich zum Starttag des Heinerfests, allen interessierten

Fahrradfahrern und Fahrradfahrerinnen am Donnerstag (29.6.) eine kostenlose

Fahrradcodierung an.

Die Aktion findet zwischen 10 und 16 Uhr in der Bismarckstraße bei dem 1.

Polizeirevier statt. Die erforderlichen Anmeldungen laufen bereits und noch sind

Plätze frei!

Eine Terminvereinbarung ist werktags von Montag bis Freitag, zwischen 8 und

14.30 Uhr unter der Rufnummer 06151/969-41102 oder -41103 möglich.

Anmeldeschluss ist spätestens Dienstag, der 27. Juni 2023.

Für einen reibungslosen Ablauf am Tag der Codierung bitten wir alle

Teilnehmenden einen Eigentumsnachweis, ein Ausweisdokument und für alle, die mit

einem E-Bike erscheinen, den Schlüssel nicht zu vergessen. Carbon-Räder sind

grundsätzlich nicht geeignet.

Darmstadt: Kneipenbesuch endet mit räuberischem Diebstahl / Vorläufige Festnahme, Blutprobe und Strafverfahren

Darmstadt (ots) – Der Besuch eines 40 Jahre alten Mannes, mit Wohnsitz in

Darmstadt, endete am frühen Donnerstagmorgen (22.6.) mit seiner vorläufigen

Festnahme und der Einleitung eines Strafverfahrens. Gegen 2.30 Uhr hatte eine

Mitarbeiterin der Lokalität in der Zeughausstraße die Polizei alarmiert, nachdem

der Tatverdächtige ihr Handy gestohlen hatte und die 34-Jährige, bei ihrem

Versuch ihn festzuhalten, leicht verletzte. Mit seiner Beute flüchtete er. Vor

der Polizeiwache erfolgte seine vorläufige Festnahme und die Sicherstellung des

gestohlenen Handys, das bei seiner Durchsuchung aufgefunden wurde. Im Zuge der

Anzeigenerstattung erfolgte auch eine Blutprobenentnahme. Ein zuvor

durchgeführter Atemalkoholtest hatte einen Wert von 1,92 Promille anzeigt. Nach

Abschluss aller Maßnahmen wurde der Mann wieder auf freien Fuß gesetzt.

Darmstadt-Bessungen: Schwarzer Seat Ibiza gestohlen / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – In der Zeit zwischen Dienstag (20.6.), 20.30 Uhr und

Mittwochmorgen (21.6.)haben Kriminelle einen schwarzen Seat Ibiza in der

Osannstraße entwendet. Zum Zeitpunkt des Diebstahls waren an dem Auto die

Kennzeichen GG-J 7700 angebracht. Die Darmstädter Kripo (K21/22) ermittelt.

Hinweise zu den Tätern oder dem Verbleib des Fahrzeuges werden unter der

Rufnummer 06151/9690 entgegengenommen.

Darmstadt: 17-Jährige auf gestohlenem Roller gestoppt

Darmstadt (ots) – Zwei 17 Jahre junge Männer aus Ober-Ramstadt und Waldems

werden sich nach ihrer vorläufigen Festnahme am Mittwoch (21.6.) zukünftig

strafrechtlich wegen des Diebstahls eines Motorrollers verantworten müssen.

Gegen 14 Uhr war das Duo Streifenbeamten des 1. Polizeireviers in der Karlstraße

ausgefallen. Dort fuhren sie ohne Helm auf einem blauen Motorroller. Im Rahmen

der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Roller gestohlen war. Das Gefährt

wurde sichergestellt und beide kamen mit zur Wache. Nach Abschluss aller

polizeilichen Maßnahmen wurden sie in die Obhut ihrer Erziehungsberechtigten und

nach Hause entlassen.

Darmstadt-Arheilgen: Einbrecher erbeutet Schmuck und Geld

Darmstadt (ots) – Am Mittwoch (21.6.) haben Einbrecher in der Zeit zwischen 17

und 18 Uhr ein Einfamilienhaus in der Kleiststraße heimgesucht. Die Täter

hebelten ein Fenster auf, durchsuchten die Räume und entwendeten Schmuck und

Geld. Das Kommissariat 21/22 ermittelt zu diesem Fall und nimmt unter der

Rufnummer 06151/9690 sachdienliche Hinweise entgegen.

Gross-Gerau

Rüsselsheim: Umfangreiche Verkehrs- und Personenkontrollen der Polizei – Zahlreiche Verfahren eingeleitet

Am Mittwoch (21.06.), zwischen 10 und 18 Uhr, führten Beamte der Polizei in Rüsselsheim umfangreiche Verkehrskontrollen im Kurt-Schuhmacher-Ring durch. Tatkräftige Unterstützung erhielten sie dabei durch Einsatzkräfte der Hessischen Bereitschaftspolizei sowie Mitarbeitern der Stadt Rüsselsheim. Schwerpunkt des Einsatzes war eine Geschwindigkeitskontrolle.

Insgesamt 108 Verkehrsteilnehmer wurden hierbei überprüft. Davon überschritten mehr als die Hälfte (56) die an der Örtlichkeit zulässige Höchstgeschwindigkeit von 50 km/h. Die Ordnungshüter verwarnten 45 zu schnell fahrende Verkehrssünder vor Ort, da sie bis zu 15 Stundenkilometern mehr auf dem Tacho hatten. Weitere zehn Fahrzeugführer müssen sich in einem Bußgeldverfahren verantworten, bei fünf drohen zusätzlich Punkte in Flensburg. Unrühmlicher Spitzenreiter war ein 55-jähriger Motorradfahrer aus Rüsselsheim, der die Messstelle mit 85 Stundenkilometern passierte. Auf ihn kommen 260 Euro Bußgeld, 2 Punkte in Flensburg und ein einmonatiges Fahrverbot zu.

Die eingesetzten Beamten lotsten während den drei Stunden 68 Kraftfahrzeuge in einzelne Kontrollboxen und führten 79 Personenkontrollen durch. Dabei konnten weitere 5 Gurtverstöße und der Handyverstoß eines Radfahrers geahndet werden. Zudem muss sich ein gestoppter Autofahrer wegen Verdachts des Fahrens ohne Fahrerlaubnis strafrechtlich verantworten. Er hielt sich bereits seit mehr als einem halben Jahr in Deutschland auf und konnte den Beamten ausschließlich eine nicht EU Fahrerlaubnis vorlegen. Gegen die Halterin des Fahrzeuges wird wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Im Anschluss an die Verkehrsmaßnahmen führten die Kräfte zwischen 14:30 und 17:30 Uhr weitere Personenkontrollen im Innenstadt- und Bahnhofsgebiet sowie im Bereich Raunheim durch. Es konnten drei Verstöße bei 26 Kontrollierten festgestellt werden. Zwei Mal beschlagnahmten die Beamten Kleinstmengen Haschisch. Ein Bürger führte unerlaubt ein Springmesser mit einer Klingenlänge von über 8,5 cm mit sich. Das Messer wurde sichergestellt. Gegen ihn läuft ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen das Waffengesetz.