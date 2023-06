Jugendliche sorgen für Verspätungen im Bahnverkehr – Zeugen gesucht!

Herborn – Weil drei Jugendliche am Bahnhof Herborn auf den Gleisen Fußball

spielten, waren gestern Abend (21.6. / 18:48 Uhr) Beamte der

Bundespolizeiinspektion Kassel im Einsatz. Ein Triebfahrzeugführer beobachtete

die Jugendlichen beim Spielen im Gleisbereich, weshalb die

Bundespolizeiinspektion Kassel umgehend verständigt wurde.

Der Bereich musste in der Zeit von 18:48 Uhr bis 19:21 Uhr komplett gesperrt

werden. Dadurch hatten vier Züge insgesamt 78 Minuten Verspätung.

Eine Absuche durch die eingesetzte Streife verlief ohne Ergebnis.

Zeugen gesucht

Wer Angaben zu dem Fall machen kann, wird gebeten, sich unter der Tel.-Nr.

0561-81616 0 oder über www.bundespolizei.de zu melden.

Hinweis der Bundespolizei

Das Betreten der Gleisanlagen ist für Unbefugte nicht nur verboten, sondern

extrem gefährlich. Züge können sich relativ lautlos nähern und werden daher oft

erst spät bemerkt. Die Gefahr, von durchfahrenden Zügen erfasst und getötet zu

werden, ist sehr groß. Besonders dann, wenn Züge außerplanmäßig verkehren, wie

beispielsweise Güterzüge. Kinder und Jugendliche informieren:

Erziehungsberechtigte sollten ihre Kinder über diese Gefahren sensibilisieren.

Bei Fragen zu diesem Thema können sich Interessierte unter der Tel. 0561/81616 0

an die Bundespolizeiinspektion Kassel wenden. Informationen zu Gefahren an

Bahnanlagen gibt es auch unter www.bundespolizei.de. Solche Aktionen können auch

viel Geld kosten. Auf die Verursacher (ggf. die Eltern) können bei solchen

Einsätzen jeweils Kosten für den Polizeieinsatz (variiert im dreistelligen

Bereich) sowie zivilrechtliche Forderungen der Verkehrsunternehmen zukommen.

Zivilrechtliche Forderungen können bis zu 30 Jahre danach geltend gemacht

werden.

Haiger – Kennzeichendiebstahl

Kennzeichendiebe waren am Mittwoch (21.06.2023) auf dem PR Parkplatz an der Autobahnabfahrt der A45 Haiger am Werk. Zwischen 06:30 Uhr und 21:30 Uhr machten sie sich die Unbekannten an einem weißen 3-er BMW## zu schaffen. Sie schraubten beide Kennzeichen ab und flüchteten. Wem sind verdächtige Personen im Bereich der Kalteiche aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Kennzeichen, SI-FF 1907, geben? Hinweise erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Dillenburg-Niederscheld: Parkplatzrempler

Zwischen 08:00 Uhr und 13:00 Uhr beschädigte ein Unbekannter offenbar beim Ein- oder Ausparken einen blauen Ford. Der Fiesta stand gestern (21.06.2023) in diesem Zeitraum in der Schelderau 1. Ohne sich um den verursachten Schaden a der hinteren linken Fahrzeugseite zu kümmern, flüchtete der Unfallfahrer. Die Reparatur des Schadens wird rund 500 Euro kosten. Hinweise zum Unfallfahrer oder dessen Fahrzeug erbittet die Dillenburger Polizei unter Tel.: (02771) 9070.

Wetzlar- in Kasse gegriffen

Nach einem Diebstahl in der Wetzlarer Krämerstraße bittet die Polizei um Mithilfe. Dienstagnachmittag (20.06.2023) betrat ein Unbekannter gegen 13:45 Uhr ein Geschäft. Er begab sich in den Kassenbereich des Nagelstudios und griff in die Kasse. Aus dieser entnahm er 280 Euro Bargeld und flüchtete auf einem blauen Damenfahrrad in unbekannte Richtung. Die Polizei sucht nun nach dem Dieb, der als etwa 30-35 Jahre alt und 170 cm groß, mit stämmiger Figur beschrieben wird. Laut Zeugenaussagen hatte er ein osteuropäisches Aussehen und dunkel gebräunte Haut. Er war bekleidet mit einer kurzen schwarzen Hose, einem schwarzen T-Shirt und blauer Basecap, die er falsch herum aufgesetzt hatte. Weiterhin führte er einen blauen Rucksack mit sich. Zeugen die Hinweise zu dem Unbekannten geben können, werden gebeten sich mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180 in Verbindung zu setzen.

Wetzlar: Linienbus gestreift und weitergefahren

Gestern Abend streifte ein Pickup beim Fahrspurwechsel einen Linienbus. Gegen 20:50 Uhr fuhren beiden auf dem Karl-Kellner-Ring in Richtung Buderusplatz. Der Pickup-Fahrer beabsichtigte vom rechten auf den linken Fahrstreifen zu wechseln. Hierbei touchierte er mit dem Anhänger, der an seinem Pickup angebracht war, die Frontstoßstange des Busses. Der Fahrer setzte seine Fahrt fort. Die Reparatur des weißen Mercedes-Linienbusses wird 3.000 Euro kosten. Wer hat den Zusammenstoß beobachtet? Wer kann Hinweise zu dem schwarzen Dodge RAM Pickup mit Hardtop geben, an dem Kfz-Anhänger angebracht war, der einen weißen Mini transportierte? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar-Niedergirmes: in Container eingedrungen

Einen Lagercontainer auf dem Gelände der Stahlfirma suchten Diebe zwischen dem 16.06.2023 und gestern Morgen (21.06.2023) heim. Offensichtlich verschafften sie sich Zutritt zum Gelände am Buderusplatz. Dort hebelten die Unbekannten den Lagercontainer auf und stahlen einen Akku-Trennschleifer, einen Schlagbohrer und mehrere Gerüstbau-Ratschen. Das gestohlene Werkzeug hat einen Wert von rund 1.500 Euro, der Schaden am Container wird mit 150 Euro beziffert. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Wetzlar- Spiegel abgerissen

Auf noch unbekannte Weise wurde der linke Außenspiegel eines in der „Hohen Straße“ geparkten blauen Audi abgerissen. Der Besitzer hatte seinen A1 am Montagabend (12.06.2023) gegen 20:15 Uhr in Höhe der Garagen „Schwalbengraben 1“ abgestellt. Als er Dienstagnachmittag (13.06.2023), 15:00 Uhr zu seinem Pkw zurückkehrte, bemerkte er den 500 Euro teuren Schaden. Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.

Braunfels: Unfall auf dem Lidl-Parkplatz

Im Zeitraum zwischen 11:50 Uhr und 12:20 Uhr beschädigte am Dienstag (20.06.2023) ein Unfallfahrer einen geparkten roten Peugeot an der hinteren Stoßstange, sowie am Kotflügel. Ohne sich um den 1.500 Euro teuren Schaden zu kümmern und seine Personalien zu hinterlassen, flüchtete der bisher Unbekannte. Zeugen, die den Unfall in der Wetzlarer Straße gesehen haben, werden gebeten, sich telefonisch mit der Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.