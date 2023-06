Roter Golf GTI flüchtet vor Polizei – 33-Jähriger unter Tatverdacht

Borken-Kerstenhausen

Tatzeit: Freitag, 16.06.2023, 17:06 Uhr

Bereits am Freitag, 16.06.2023, entzog sich der Fahrzeugführer eines roten Golf (6) GTI einer Verkehrskontrolle der Polizei.

Eine Polizeistreife der Polizeistation Fritzlar wollte den roten Golf GTI mit Fritzlarer-Kennzeichen im Bereich einer Tankstelle an der Frankfurter Straße in Borken-Kerstenhausen einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierzu kam es jedoch nicht, da auf die eindeutigen Anhaltezeichen der Polizeistreife nicht reagiert wurde. Stattdessen raste der Golf mit hoher Geschwindigkeit in Richtung Wohngebiet davon.

Die Polizei verfolgte den Golf, brach aber kurz darauf, in der Hoheneicher Straße, die unmittelbare Verfolgung des Golfs ab und konzentrierte sich auf die weitere Fahndung im Nahbereich sowie auf die Überprüfung der aktuellen Halteranschrift.

Der gesuchte Golf konnte im Rahmen der weiteren Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden. Im weiteren Verlauf der Ermittlungen hat sich ein konkreter Tatverdacht gegen einen 33-jährigen Fritzlarer ergeben.

Derzeit wird wegen des Verdachtes der verbotenen Kraftfahrzeugrennen, der Gefährdung des Straßenverkehrs sowie des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

Die Polizeistation Fritzlar führt die weiteren Ermittlungen.

Zeugenhinweise, die mit dem geschilderten Vorfall in Verbindung gebracht werden können, bitte unter Telefon 05622/9966-0.