Korbach: Die Polizei-News

Einbruch in Bäckerei – Zeugen gesucht

In der Nacht zu Donnerstag (22. Juni), zwischen 22:00 Uhr und 04:20 Uhr, brachen Unbekannte in eine Bäckerei in der Strother Straße, Ecke Kasseler Straße in Korbach ein. Die Täter hebelten eine Schiebetür auf und gelangten so in die Geschäftsräume.Im Büro wurde ein Tresor angegangen und darin befindliches Bargeld entwendet. Die Höhe des Sachschadens kann bislang nicht beziffert werden. Zeugen, die in der fraglichen Nacht verdächtige Wahrnehmungen in Korbach gemacht haben, insbesondere zu verdächtigen Personen, werden gebeten sich unter der Tel. 05631/971-0 bei der Kriminalpolizei Korbach zu melden.