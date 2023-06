Kostenlose Fahrradcodierung am 1. Juli im Alten Lokschuppen in Hünfeld – Jetzt anmelden

Hünfeld

Hünfeld. Die Polizeistation Hünfeld bietet am Samstag (01.07.), in der Zeit von 11 bis 14 Uhr, im Rahmen der Hünfelder Markthalle eine kostenlose Fahrradcodierung im Alten Lokschuppen an. Anmeldungen sind am Montag (26.06.), zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, unter der Telefonnummer 06652/965831 möglich. Eine Voranmeldung ist zwingend erforderlich.

Eine individuelle Fahrradcodierung kann dazu beitragen, mögliche Fahrraddiebe abzuschrecken und die Zuordnung eines aufgefundenen Fahrrades zu seinem rechtmäßigen Besitzer zu erleichtern. Aber auch die richtige Sicherung des Rades ist wichtig. Deshalb noch ein paar Tipps ihrer Polizei:

Nutzen Sie stabile Fahrradschlösser!

Schließen Sie ihr Fahrrad immer an etwas Unbeweglichem an!

Sichern Sie immer Vorder- und Hinterrad!

Schreiben Sie sich die Rahmennummer auf!

Wichtig! Zur Registrierung benötigen Interessierte einen Eigentumsnachweis und ein gültiges Personaldokument (Personalausweis oder Reisepass). Wir weisen darauf hin, dass Fahrräder mit Carbonrahmen leider nicht codiert werden können. Bei Pedelecs oder E-Bikes bringen Sie bitte den Schlüssel für den Akku mit. Für die Codierung muss sich ihr Fahrrad in einem gesäuberten Zustand befinden.

Das Wichtigste noch einmal im Überblick:

Was? Kostenlose Fahrradcodierung

Wann? Samstag (01.07.), 11 bis 14 Uhr

Wo? Alte Markthalle, 36088 Hünfeld

Terminvergabe? Am Montag, 26.06., zwischen 8 Uhr und 16 Uhr, unter der Telefonnummer 06652/965831



Geschwindigkeitsüberschreitung mit Bootsanhänger

Hersfeld-Rotenburg. Am Mittwoch (21.06.), gegen 16 Uhr, meldete ein Zeuge der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld ein polnisches Gespann – bestehend aus dem Zugfahrzeug und einem Anhänger mit Boot – welches deutlich die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit überschreite. Kurze Zeit später gelang es einer Zivilstreife der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld das Gespann auf der A4 ausfindig zu machen. Das mit Mess- und Videotechnik ausgestattete Einsatzfahrzeug dokumentierte sodann auf einer Messstrecke von über 300 Metern eine gefahrene Durchschnittsgeschwindigkeit von 130 km/h. Nach Toleranzabzug bedeutete dies immer noch mehr als 40 km/h über der erlaubten Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h. Bei einer anschließenden Kontrolle musste der Fahrzeugführer aufgrund der hohen Geschwindigkeitsüberschreitung eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.000 Euro hinterlegen. Er durfte seine Fahrt danach, nachdem er von den Polizisten auf die Gefahren zu hoher Geschwindigkeiten, insbesondere mit solch einem Gespann, hingewiesen worden war, fortsetzen.

Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld

Verdacht der Trunkenheitsfahrt mit sehr hohem Alkoholwert – Feststellung dank wichtigem Zeugenhinweis!

Alsfeld. Am Donnerstag (22.06.), gegen 8.45 Uhr, meldete sich ein Lkw-Fahrer bei der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld und teilte einen Schlangenlinien fahrenden Fahrzeugtransporter auf der A5 zwischen Alsfeld West und Alsfeld Ost mit.

Der Lastzug sei dabei derart schwankend gefahren, dass der Mitteiler keine andere Möglichkeit gesehen habe, als die beiden Fahrstreifen mit seinem Sattelzug zu blockieren, um eine Gefährdung anderer Verkehrsteilnehmender zu verhindern. Der Autotransporter fuhr wenig später, gefolgt vom Mitteiler, auf den Parkplatz Eifa ab. Fast zeitgleich trafen Beamtinnen und Beamte der Polizeistation Alsfeld und der Polizeiautobahnstation Bad Hersfeld dort ein und staunten sehr über den Abstellort des Autotransporters. Dieser stand schief und halb auf dem Gehweg. Neben dem Führerhaus lag eine offensichtlich kurz zuvor zerbrochene Flasche hochprozentigen Alkohols.

Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholtest bei dem litauischen Fahrer ergab einen Wert von über vier Promille, weshalb im Anschluss auf der Polizeiautobahnstation eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der Fahrer musste eine Sicherheitsleistung in Höhe von 1.500 Euro bezahlen, die Halterfirma einen Ersatzfahrer schicken. Der Fahrzeugschlüssel wurde vorübergehend sichergestellt. Im Anschluss wurde der litauische Fahrer aufgrund seines gesundheitlichen Gesamtzustandes einer medizinischen Einrichtung zugeführt.

Dank eines aufmerksamen Berufskraftfahrers konnte so ein stark alkoholisierter Fahrzeugführer aus dem Verkehr gezogen und dadurch vermutlich Schlimmeres verhindert werden.

Verkehrsmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Auffahrunfall

Fulda. Am Mittwoch (21.06.) kam es gegen kurz nach 14 Uhr zu einem Verkehrsunfall bei dem Sachschaden in Höhe von circa 5.500 Euro entstand. Eine 33-jährige Ford-Fahrerin aus Künzell sowie ein 21-jähriger VW-Fahrer aus Fulda befuhren in dieser Reihenfolge die Turmstraße in Fahrtrichtung Pilgerzell. Als die Künzellerin nach links in die Peter-Henlein-Straße abbiegen wollte, bremste sie ihr Fahrzeug nach derzeit vorliegenden Erkenntnissen zunächst ab. Dies bemerkte der Mann aus Fulda vermutlich zu spät und fuhr auf den Ford auf. Beide Unfallbeteiligten wurden anschließend leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser transportiert.

Polizeistation Fulda

HEF

Unfall

Philippsthal. Am Dienstag (20.06.), gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 83-jähriger Pkw-Fahrer aus Friedewald die Friedewalder Straße von Philippsthal kommend in Richtung Friedewald. Ein 69-jähriger Pkw-Fahrer aus Heringen und eine 40-jährige Pkw-Fahrerin aus Vacha befuhren zeitgleich in dieser Reihenfolge dieselbe Straße in entgegengesetzter Richtung. Der 83-Jährige geriet dabei aus bislang ungeklärter Ursache im Ortsteil Heimboldshausen auf die Gegenfahrbahn und stieß mit seinem Pkw seitlich gegen das Auto des Fahrers aus Heringen und anschließend frontal gegen das Fahrzeug der Fahrerin aus Vacha. An allen drei Fahrzeugen entstand Totalschaden und sie waren nicht mehr fahrbereit. Alle Fahrzeugführer sowie der Beifahrer der 40-Jähirgen wurden leicht verletzt und in die umliegenden Krankenhäuser verbracht. Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 35.000 Euro.

Roller gestohlen

Gersfeld. Am Dienstagabend (20.06.), gegen 22.15 Uhr, entwendeten Unbekannte ein rotes Kleinkraftrad des Herstellers „Honda“, Modell Vision AS 29, aus der Hofeinfahrt eines Mehrfamilienhauses in der Günter-Groenhoff-Straße. Das Zweirad mit dem Kennzeichen 653 JMR hat einen Wert von etwa 400 Euro. Zeugen beobachteten nach aktuellem Kenntnisstand zwei Jugendliche – davon ein Mädchen mit kräftiger Statur – welche mit dem Roller wegfuhren. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Kennzeichendiebstahl

Feldatal. Unbekannte entwendeten die beiden amtlichen Kennzeichen VB-M 1066 eines schwarzen VW Tiguan. Der Diebstahl wurde am Mittwochmorgen (21.06.), gegen 6 Uhr, in der Straße „In der Unteren Rabenau“ in Windhausen festgestellt. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch in Mehrfamilienhaus

Alsfeld. Am Mittwoch (21.06.), zwischen 12.45 Uhr und 15.30 Uhr, brachen Unbekannte in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Bürgermeister-Haas-Straße ein. Gewaltsam hatten die Täter die Zugangstür geöffnet und anschließend mehrere Räume durchsucht. Ob etwas gestohlen wurde, ist aktuell noch unklar. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 50 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

B 83 – Sattelzug kommt von der Fahrbahn ab – Fahrer zunächst flüchtig

Rotenburg a. d. Fulda

Rotenburg a. d. Fulda. Am Mittwoch (21.06.2023) befuhr ein 57-jähriger Fahrzeugführer aus Kassel gegen 04.40 Uhr mit einem Sattelzug die B 83 aus Richtung Alheim-Heinebach kommend in Richtung Rotenburg. Kurz nach dem Abzweig zur L 3253, kam der Fahrer mit dem Sattelzug nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die angrenzende Schutzplanke. Im weiteren Verlauf entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle, konnte ab im Nahbereich durch eine Streife der Polizeistation Rotenburg angetroffen werden. Da der Fahrer unter Alkoholeinwirkung stand, wurde eine Blutentnahme angeordnet. Der Führerschein wurde sichergestellt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 800 Euro geschätzt.

Schwerer Verkehrsunfall auf der K93 – 4 schwer Verletzte – 3 Rettungshubschrauber und mehrere Rettungswagen im Einsatz

Lauterbach

Freiensteinau (Vogelsbergkreis). Am Mittwoch (21.06.2023) kam es gegen 13.15 Uhr auf der Kreisstraße 93 zu einem schweren Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Nach bisherigen Ermittlungen befuhr eine 56-jährige Fahrzeugführerin aus Fulda mit ihrem Pkw BMW X5 die K93 aus Richtung Weidenau kommend in Richtung Freiensteinau. Im Bereich einer Linkskurve kam die Fahrerin aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet auf die Gegenfahrbahn und stieß dort frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Ford Focus einer 39-jährigen Fahrerin aus dem Vogelsbergkreis zusammen. Im Fahrzeug der 39-jährigen Fahrerin befanden sich zum Unfallzeitpunkt noch zwei Kinder im Alter von 4 Jahren. Durch das Unfallgeschehen wurden alle Fahrzeuginsassen schwer verletzt und nach einer Erstversorgung an der Unfallstelle mit Rettungshubschraubern bzw. Rettungswagen in Krankenhäuser verbracht. Die K93 musste aufgrund der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen bis 18 Uhr komplett gesperrt werden. Neben 3 Rettungshubschraubern und 7 Rettungswagen, waren Einsatzkräfte der Feuerwehr Freiensteinau sowie Notfallseelsorger an der Unfallstelle eingesetzt. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Sachverständiger hinzugezogen. Die Ermittlungen dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 65.000 Euro geschätzt.