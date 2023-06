Offenbach Main-Kinzig: Die Polizei-News

Alle Senioren aufgepasst:

Die Jugendverkehrsschule des Polizeipräsidiums Südosthessen bietet an zwei Terminen ein kostenloses Verkehrssicherheitstraining mit dem Pedelec im Leonhard-Eißnert-Park in Offenbach an. In dieser eintägigen Veranstaltung wird das sichere Fahren auf dem eigenen Pedelec erklärt und geübt. Das Training auf dem Übungsplatz findet jeweils von 9 bis 12 Uhr statt.

Folgende Termine werden angeboten:

Dienstag, 25.Juli 2023

Donnerstag, 27. Juli 2023

Anmeldung:

Per Mail: jugendverkehrsschule.ppsoh@polizei.hessen.de

Telefon: 0162 8896098 (Frau Catapano) und 0162 8895674 (Herr Bethge-Koch)

Wer sah die Auseinandersetzung? – Offenbach

(dj) Die Polizei sucht Zeugen einer handfesten Auseinandersetzung unter mehreren Männern, die sich am frühen Sonntagmorgen (11.06.2023) im Bereich der Friedhofstraße (10er-Hausnummern) ereignet hat. Nach ersten Erkenntnissen gerieten kurz nach Mitternacht vier Männer mit einem 46-Jährigen vor einem Wohngebäude auf dem Gehweg in Streit. Infolgedessen kam zu einer Schlägerei, bei der das Quartett den Offenbacher mit mehreren Schlägen und Tritten verletzte. Der 46 Jahre alte Mann erlitt unter anderem Schürfwunden und offenbar eine gebrochene Nase, sodass er in ein Krankenhaus gebracht wurde. Zeugen der Auseinandersetzung werden gebeten, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Unfallflucht: Motorradfahrer stürzt – Wer sah den E-Scooter? – Offenbach

(jm) Nach einer Verkehrsunfallflucht am Montagnachmittag an der Kreuzung Ludwigstraße/Berliner Straße, bei der ein 46-jähriger Motorradfahrer leicht verletzt wurde, sucht die Polizei einen derzeit unbekannten E-Scooter-Fahrer sowie weitere Zeugen. Gegen 15.45 Uhr befuhr der Unbekannte wohl mit einer weiteren Person auf seinem E-Scooter die Ludwigstraße und wollte an der Kreuzung geradeaus in Richtung Frankfurter Straße weiterfahren. Nach ersten Erkenntnissen übersah er offenbar das für ihn geltende Rotlicht und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Der 46 Jahre alte Zweiradlenker, der auf der Berliner Straße unterwegs war, musste stark bremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Hierbei stürzte der Motorradfahrer und verletzte sich. Er kam mit einem Rettungswagen zur weiteren Behandlung in eine Klinik. Der 13 bis 15 Jahre alte und mit einem blauen Oberteil bekleidete Fahrer machte sich davon, ohne sich um den verletzten Motorradfahrer zu kümmern. Sein Mitfahrer war 10 bis 12 Jahre und trug ein graues Oberteil. Der Schaden am Motorrad wird auf 3.000 Euro geschätzt. Weitere Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Kind stürzt mit Fahrrad: Zeugen nach Unfallflucht gesucht! – Heusenstamm

(dj) Am Montagmorgen ereignete sich ein Verkehrsunfall an der Kreuzung Herrnstraße/Frankfurter Straße, bei dem ein zehnjähriger Fahrradfahrer verletzt wurde. Nach ersten Erkenntnissen bog gegen 8.15 Uhr ein bislang unbekannter Autofahrer von der Herrnstraße in östliche Richtung auf die Frankfurter Straße ab, als das Kind mit seinem Mountainbike die vorfahrtsberechtigte Frankfurter Straße in Richtung Obertshausen entlangfuhr. Zwischen dem Wagen und dem Radfahrer kam es infolgedessen zu einem Zusammenstoß, wobei der Junge stürzte und Schürfwunden sowie eine Zehenfraktur erlitt. Ohne sich um den verletzen Schüler zu kümmern, fuhr der oder die Unbekannte weiter. Nach Angaben des Zehnjährigen soll das Verursacherauto grau gewesen sein. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei den Unfallfluchtermittlern unter der Rufnummer 06183 91155-0 zu melden.

Unbekannte beschmieren Grillhütte – Heusenstamm

(jm) Unbekannte haben Schriftzüge an die Wände einer Grillhütte in der Jahnstraße mit weißer und grauer Farbe besprüht. Der genaue Tatzeitraum ist derzeit noch nicht bekannt. Die Stadt Heusenstamm stellte die Farbschmierereien fest und informierte am Dienstag die Polizei. Die Ermittlungen laufen nun wegen Verdachts der Volksverhetzung und gemeinschädlicher Sachbeschädigung durch Graffiti. Die Kriminalpolizei bittet um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234.

Einbruch in Bäckerei: Mann mit Hund als möglicher Zeuge gesucht! – Rödermark/Waldacker

(jm) Wer war am Samstagabend, gegen 23.20 Uhr, mit seinem Hund in der Hauptstraße in Waldacker unterwegs und hat vor einem Bäckereigeschäft gestanden? Das fragt die Kripo in Offenbach und sucht diesen Passanten mit Hund als möglichen Zeugen. Unbekannte waren am Sonntag zwischen Mitternacht und 1.30 Uhr in die Bäckerei in der Hauptstraße eingebrochen und nahmen unter anderem Bargeld sowie Briefmarken mit. Der Sachbearbeiterin liegen nun neue Erkenntnisse vor, dass die Täter vermutlich bereits schon eine Stunde zuvor an dem Objekt zugange waren und durch den Passanten offenbar gestört wurden. Die Kripo bittet nun den Mann mit Hund, der vermutlich sich kurz vor der Eingangstür der Bäckerei aufgehalten hat und offensichtlich ein Plakat begutachtete sowie weitere Zeugen, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Bereich Main-Kinzig

Unfallflucht: Fahrzeug vor Kindergarten beschädigt – Langenselbold

(jm) Innerhalb von zehn Minuten ereignete sich am Mittwochmorgen auf dem Parkplatz vor einem Kindergarten in der Gartenstraße eine Unfallflucht, bei der ein geparkter Skoda angefahren wurde. Ein unbekannter Fahrzeugführer beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken den grauen Fabia und machte sich anschließend davon. Der entstandene Schaden wird auf etwa 700 Euro geschätzt. Zeugen die zwischen 8.50 und 9 Uhr Beobachtungen gemacht haben und Hinweise auf die Verursacherin oder den Verursacher haben, melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 9010-0 bei der Polizeistation Hanau II.

58-Jährige nach erhöhten CO-Werten leblos in Wohnung aufgefunden – Bad Orb

(dj) Nach erhöhten CO-Werten in einer Wohnung in der Raiffeisenstraße ist am Mittwochmittag eine 58-Jährige tot aufgefunden worden. Den Leichnam entdeckten Einsatzkräfte im Haus, nachdem ihnen erhöhte Kohlenmonoxidwerte gemeldet wurden und sie die Wohnung betreten hatten. Gegen 13.30 Uhr wurde der Rettungsdienst aufgrund des Verdachts eines medizinischen Notfalls zur Wohnung der Dame entsandt. Beim Betreten der Wohnung durch die Rettungskräfte schlug der CO-Warnmelder Alarm und zeigte erhöhte Werte an, sodass die Feuerwehr aus Bad Orb sowie die Polizei nachalarmiert wurden. Im Zuge der Maßnahmen wurde die bereits regungslose Person vorgefunden, die im weiteren Verlauf durch den Notarzt vor Ort für tot erklärt wurde. In einem der Zimmer der Räumlichkeiten stellten die Fachleute eine bereits erloschene Brandstelle fest, die nach ersten Einschätzungen zu den erhöhten CO-Werten geführt haben dürfte. Die noch völlig unklare Brand- und die genaue Todesursache sind weiterer Bestandteil der weiter andauernden Ermittlungen, die nun durch die zuständigen Brandermittler der Kriminalpolizei geführt werden und die bereits eingeleitet wurden.