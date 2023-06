Homburg v.d.H.: Die Polizei-News

Zwei Einbrüche – Eine Festnahme,

Kronberg, Im Haak & Jaminstraße, Mittwoch, 21.06.2023, 05:20 Uhr

(da)Am Mittwoch gelang es der Polizei einen 40-jährigen Mann festzunehmen, der zuvor zwei Einbrüche in Kronberg verübt hatte. Gegen 05:20 Uhr meldete sich eine Kronberger Bürgerin bei der Polizei. Diese hatte soeben einen fremden Mann auf frischer Tat ertappt, wie dieser in ihr Wohnhaus einsteigen wollte. Der Unbekannte sei zunächst geflüchtet, habe jedoch zwei Fahrräder aus der zum Grundstück gehörigen Garage entwendet. Nun traf eine Polizeistreife den Einbrecher im Rahmen unverzüglich eingeleiteter Fahndungsmaßnahmen auf einem ebendieser Fahrräder an. Als ob die darauffolgende Festnahme nicht schon genug für den 40-Jährigen gewesen wäre, meldete sich kurze Zeit später ein weiterer Kronberger Bürger bei der Polizei. Dieser hatte auf der Videoüberwachung seines Hauses festgestellt, dass heute Nacht auch bei ihm in der Jaminstraße eine unbekannte Person eingebrochen hatte. Die Sichtung der Videoaufnahmen ergab, dass es sich auch hier um den zuvor Festgenommenen handelte. Von einer erfolgreichen Beutetour konnte somit nicht die Rede sein.

Baustellendiebstahl in Oberursel,

Oberursel, Erich-Ollenhauer-Straße, Montag, 19.06.2023, 09:00 Uhr bis Mittwoch, 21.06.2023, 10:00 Uhr

(da)Unbekannte entwendeten in den vergangenen Tagen Werkzeug von einer Baustelle in Oberursel. Im Zeitraum von Montag- bis Mittwochvormittag wurden von einer Baustelle in der Erich-Ollenhauer-Straße Werkzeuge im Wert von ca. 2.500EUR entwendet. Da zum jetzigen Zeitpunkt keinerlei Täterhinweise vorliegen, bittet die Polizeistation Oberursel unter 06171 / 6240-0 um Hinweise aus der Bevölkerung.

Verbale Streitigkeiten enden in Faustschlägen, Bad Homburg v. d. Höhe, Gonzenheim, Am Pilgerrain, Mittwoch, 21.06.2023, 07:45 Uhr

(ste)Ein 69-Jähriger aus Bad Homburg wurde in der Straße „Am Pilgerrain“ Opfer einer Körperverletzung. Gegen 07:45 Uhr geriet ein bisher unbekannter Mann mit dem 69-Jährigen in einen Streit, in dessen Verlauf der Unbekannte ihn zunächst von sich wegstieß und solange auf ihn einschlug, bis der Angegriffene zu Boden ging. Anschließend stieg der Unbekannte in seinen weißen Mercedes GLE Coupé und fuhr davon. Der Angreifer soll circa 175cm groß gewesen sein. Er habe schwarze, kurze Haare gehabt und eine dunkle Hose sowie ein weißes T-Shirt mit einer dunklen Sonnenbrille getragen. Seine Erscheinung wurde als „südeuropäisch/mediterran“ beschrieben.

Zeuginnen und Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer (06172) 120-0 zu melden.

Alleinunfall sorgt für Vollsperrung,

B 456, bei Oberursel-Oberstedten, Mittwoch, 21.06.2023, 11:20 Uhr

(da) Ein Alleinunfall einer 18-Jährigen sorgte am Mittwoch zeitweise für eine Vollsperrung der B 456. Gegen 11:20 Uhr befuhr die junge Frau die B 456 aus Bad Homburg, Dornholzhausen kommend in Richtung der A 661. In Höhe Oberstedten kam die 18-Jährige nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte dort mit der Leitplanke. Durch den Aufprall geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse, bevor es auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Glücklicherweise blieb die Insassin unverletzt. Ihr PKW hingegen sowie die Leitplanke wurden erheblich beschädigt. Im Zuge der Unfallaufnahme sowie der Abschleppung des verunfallten PKW musste die Bundesstraße kurzzeitig in beide Richtungen gesperrt werden.