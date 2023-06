Trickdieb hat Schmuck im Visier,

Limburg a. d. Lahn, Schaumburger Straße, Mittwoch, 21.06.2023, 13:10 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag hat in Limburg ein als Mitarbeiter eines Telekommunikationsunternehmens getarnter Mann einen Anwohner bestohlen. Den Angaben des Geschädigten aus der Schaumburger Straße zufolge, habe er gegen 13:10 Uhr den als besagten Mitarbeiter legendierten Mann in seine Wohnung gelassen. Dort bat ihn der Mann um etwas zu trinken. Während der hilfsbereite Wohnungsinhaber dem Wunsch nachkam, nutzte der Unbekannte die Gunst der Stunde aus und nahm mehrere Ringe an sich, ehe er unter einem Vorwand aus der Wohnung flüchtete.

Der Täter wurde wie folgt beschrieben:

Ca. 30 Jahre alt

Schwarzer Vollbart

Ca. 1,85 m groß

Stämmige Figur

Weißes T-Shirt

Weiße Bermudashorts

Die Kriminalpolizei in Limburg ermittelt und nimmt Hinweise zu der besagten Person unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

Mann von mehreren Personen angegriffen, Limburg a. d. Lahn, Bergstraße, Mittwoch, 21.06.2023, 21:45 Uhr

(fh)Am Mittwochabend wurde ein Mann in Limburg auf offener Straße von mehreren Personen geschlagen und getreten. Auch ein Pfefferspray soll zum Einsatz gekommen sein. Den Angaben des 30 Jahre alten Limburgers zufolge sei dieser in der Bergstraße auf zwei, etwa 14-15 Jahre alte, männliche Jugendliche gestoßen. Plötzlich sei ein schwarzer Audi SUV und ein schwarzer BMW in der Bergstraße erschienen, aus denen fünf bis sechs Personen im Alter von 30-40 Jahren ausgestiegen seien. Daraufhin sei der 30-Jährige von einem der ausgestiegenen Personen zu Boden geschlagen und anschließend von weiteren Insassen geschlagen und getreten worden. Als die Gruppe von ihm abgelassen habe, soll dann noch einer der beiden Jugendlichen an ihn herangetreten sein und ihn mit Reizgas besprüht haben. Im Anschluss sollen alle Personen in die Fahrzeuge gestiegen und geflüchtet sein. Im Rahmen einer polizeilichen Fahndung konnten die zwei Pkw und die beteiligten Personen nicht mehr angetroffen werden. Der Angegriffene wurde leicht verletzt. Die Hintergründe des Angriffs sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, welche von der Kriminalpolizei in Limburg geleitet werden. Zum gegenwärtigen Stand kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Vorfall im Zusammenhang mit einem Streit vom vergangenen Mittwoch steht. Einer der Jugendlichen hatte gelockte Haare und führte eine Louis Vuitton Umhängetasche mit sich. Der zweite trug eine Jogginghose des Fußballvereins „Manchester United“. Zeuginnen und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 zu melden.

Zigarettenautomat aufgebrochen,

Runkel, Steeden, Auf der Rahmschauer, Donnerstag, 22.06.2023, 02:30 Uhr bis 03:00 Uhr

(fh)In der Nacht zum Donnerstag hatten es Diebe in Runkel-Steeden auf Zigaretten abgesehen. Zwischen 02:30 Uhr und 03:00 Uhr hebelten sie den Automaten nahe einiger Tennisplätze in der Straße „Auf der Rahmschauer“ auf und gelangten so an den Inhalt in Form von einigen Zigarettenpäckchen und Bargeld. Nach der Tat suchten die Unbekannten unbemerkt das Weite. Der Sachschaden an dem Automaten beträgt schätzungsweise 2.000 Euro.

Hinweise nimmt die Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 entgegen.

23-Jähriger angegriffen und leicht verletzt, Limburg, Am Philippsdamm, Mittwoch, 21.06.2023,18:45 Uhr

(he)Gestern Abend wurde in Limburg ein 23-Jähriger den eigenen Angaben zufolge von mehreren Personen angegriffen und dabei leicht verletzt. Den ersten Erkenntnissen zufolge traf der 23-Jährige gegen 18:45 Uhr vor, bzw. in einer Shisha-Bar auf die späteren Angreifer. Hier habe es einen Streit gegeben, welcher sich nach draußen verlagert habe. Der eigentliche Übergriff fand unterhalb der „neuen Lahnbrücke“ im Bereich eines Busparkplatzes statt. Bezüglich der Größe der Angreifergruppe liegen derzeit unterschiedliche Angaben vor; von drei bis circa 15 Personen. Ein Messer und ein Baseballschläger sollen ebenfalls eingesetzt worden sein. Das Opfer wurde leicht verletzt und lehnte eine ärztliche Behandlung vor Ort ab. Im Zusammenhang mit dem Vorfall wurde auch ein schwarzer BMW gemeldet. In welchem Zusammenhang dieses Fahrzeug mit dem Übergriff steht ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Limburger Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen, bzw. Personen, welche Angaben zu der Auseinandersetzung machen können sich unter der Rufnummer (06431) 9140-0 sich zu melden.

Anhänger löst sich und verletzt Fußgänger, Weilburg, Limburger Straße, Mittwoch, 21.06.2023, 13:45 Uhr

(fh)Am Mittwochnachmittag hat ein nicht ausreichend befestigter Pkw-Anhänger in Weilburg einen Fußgänger verletzt. Gegen 13:45 Uhr befuhr eine 50 Jahre alte Weilburgerin mit ihrem Ford C-Max samt Pkw-Anhänger die Limburger Straße, als sich in Höhe der Hausnummer 39 eben jener Anhänger von der entsprechenden Anhängerkupplung löste und ohne Kontakt zum Pkw weiterrollte. Dabei stieß der Anhänger gegen einen Fußgänger und verletzte diesen. Der 59 Jahre alte Mann musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.