Main-Taunus: Die Polizei-News

Achtung – Taschendiebe unterwegs!,

Hofheim, Sonntag, 18.06.2023, Hattersheim, An der Taunuseisenbahn, Mittwoch, 21.06.2023, 12:00 Uhr

(da)Am Mittwoch wurden der Polizeistation Hofheim gleich zwei Taschendiebstähle gemeldet. Bereits am Sonntag wurde einem 50-Jährigen in Hofheim das Portemonnaie aus dessen Jackentasche entwendet. Der genaue Zeitpunkt und die Örtlichkeit können bisher nicht näher eingegrenzt werden. Am Mittwoch wurde eine 82-Jährige angerempelt, als sie in Hattersheim in der Straße „An der Taunuseisenbahn“ Ihre Einkäufe erledigte. Erst später fiel der Dame auf, dass ihr die unbekannte Anremplerin das Portemonnaie aus der Handtasche gestohlen hatte. Bei der Taschendiebin soll es sich um eine ca. 1,70m große Frau mit dunklen, langen, krausen Haaren gehandelt haben. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Ihre Hinweise unter 06196 / 2073-0 entgegen. Gerade in der Sommerzeit bieten sich Taschendieben regelmäßig Gelegenheiten, um an Ihr Eigentum zu gelangen. Somit bleibt der Polizei der Hinweis, gerade beim Einkaufen, bei Fahrten in öffentlichen Verkehrsmitteln und der Freizeit auf Wertsachen besonders aufzupassen. Bei dichtem Gedränge ist besondere Achtsamkeit geboten. Geldbörsen, Bargeld, Handys sowie Kredit- und EC-Karten sollten dicht am Körper in verschlossenen Innentaschen der Kleidung oder der Handtasche getragen werden. Nutzen Sie darüber hinaus in Schwimmbädern die Möglichkeit, Wertsachen einzuschließen oder lassen Sie diese am besten zu Hause!

Peugeot zerkratzt,

Kelkheim, Münster, Danziger Straße, Dienstag, 20.06.2023, 18:00 Uhr bis Mittwoch, 21.06.2023, 15:15 Uhr

(ste)Zwischen Dienstagabend und Mittwochnachmittag hat ein bislang unbekannter Täter den Pkw eines 41-jährigen Mannes aus Kelkheim zerkratzt. Demnach war der Pkw, ein grauer Peugeot, vorschriftsmäßig in der Danziger Straße geparkt, als er durch den unbekannten Täter zerkratzt wurde. Nach derzeitigem Stand wird der entstandene Schaden auf circa 1.000 Euro beziffert.

Zeuginnen und Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749-0 zu melden.

Versuchter Einbruch in Fahrschule,

Flörsheim am Main, Hochheimer Straße, Montag, 19.06.2023, 22:00 Uhr bis Mittwoch, 21.06.2023, 20:30 Uhr

(ste)In Flörsheim kam es zwischen Montag und Mittwoch zu einem versuchten Einbruch in eine Fahrschule. Einbruchsspuren an der Eingangstür der in der Hochheimer Straße gelegenen Fahrschule fielen dem Inhaber ins Auge, welcher daraufhin die Polizei verständigte. Bei dem versuchten Einbruch entstand ein Sachschaden im niedrigen dreistelligen Bereich.

Zeuginnen und Zeugen, die diesen Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 06196 / 2073-0 zu melden.