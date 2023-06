Wiesbaden: Die Polizei-News

Jugendlicher mit Softairwaffen löst Polizeieinsatz aus,

Wiesbaden-Medenbach, 21.06.2023, 19.45 Uhr,

(pl)Am Mittwochabend löste ein 15-jähriger Jugendlicher einen größeren

Polizeieinsatz aus, nachdem er mit Anscheinswaffen in Medenbach unterwegs war.

Ein Zeuge meldete der Polizei gegen 19.45 Uhr, dass er soeben im Bereich der

Münzenbergstraße einen jungen Mann in Tarnkleidung und mit einem aufgesetzten

Helm aus dem Wald habe kommen sehen. Die Person habe ein Gewehr und eine

Kurzwaffe mit sich geführt und sei in Richtung Waldblickstraße gelaufen. Im

Rahmen der unmittelbar eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnte die beschriebene

Person im Bereich der Straße „Am Sportfeld“ von Polizeikräften angetroffen

werden. Bei dem 15-Jährigen wurden zwei Softairwaffen und ein verbotenes Messer

aufgefunden und sichergestellt. Der Jugendliche gab an, zuvor mit einem weiteren

Jungen in einem nahegelegenen Waldstück mit den beiden Softairwaffen gespielt zu

haben. Er wurde im Anschluss in die polizeilichen Maßnahmen in die Obhut seiner

Mutter übergeben. Wegen des Führens einer Anscheinswaffe in der Öffentlichkeit

wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Darüber hinaus erwartet ihn

wegen des verbotenen Messer ein Ermittlungsverfahren wegen des Verstoßes gegen

das Waffengesetz.

Rettungswagen mit Stein beworfen,

Mainz-Kastel, Wiesbadener Straße, 21.06.2023, 14.45 Uhr,

(pl)Am Mittwochnachmittag wurde in der Wiesbadener Straße ein Stein auf einen

vorbeifahrenden Rettungswagen geworfen. Die im Einsatz befindliche

Rettungswagenbesatzung fuhr gegen 14.45 Uhr mit Sondersignalen die Wiesbadener

Straße entlang, als das Dach ihres Fahrzeugs in Höhe der Hausnummer 120 von

einem etwa faustgroßen Stein getroffen wurde. Nach Angaben eines Zeugens sei der

Stein aus einem angrenzenden Wohngebäude auf den Rettungswagen geworfen worden.

Glücklicherweise wurde durch den Steinwurf niemand verletzt und es entstand

augenscheinlich kein Sachschaden. Die Rettungswagenbesatzung setzte im Anschluss

die Fahrt in Richtung Klink fort. Das 2. Polizeirevier hat die Ermittlungen

aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2240 entgegen.

Auseinandersetzung in der Moabiter Straße, Wiesbaden-Erbenheim, Moabiter

Straße, 21.06.2023, 22.35 Uhr,

(pl)Bei einer Auseinandersetzung in der Moabiter Straße wurde am Mittwochabend

ein 51-jähriger Mann verletzt. Der 51-Jährige und ein 19-jähriger Mann waren

gegen 22.35 Uhr aufgrund bestehender Differenzen vor einem Wohnhaus in einen

Streit geraten. In der Folge sei es zu einem Handgemenge gekommen, woran sich

noch eine dritte, bislang unbekannte, Person beteiligt haben soll. Bei der

Auseinandersetzung trug der 51-Jährige Kopfverletzungen davon, die ärztlich

behandelt werden mussten. Der Unbekannte soll etwa 25 Jahre alt, ca. 1,85-1,90

Meter groß und blond gewesen sein. Er habe eine kurze Hose und ein T-Shirt

getragen. Das 4. Polizeirevier hat die Ermittlungen zum Ablauf der

Auseinandersetzung und dem noch unbekannten Tatbeteiligten aufgenommen und nimmt

Hinweise unter der Telefonnummer (0611) 345-2440 entgegen

Einbrecher erbeuten Schmuckstücke,

Wiesbaden, Simrockstraße, 21.06.2023, 08.00 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Simrockstraße haben unbekannte

Täter am Mittwoch hochwertige Schmuckstücke erbeutet. Die Einbrecher drangen

zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr durch ein aufgehebeltes Fenster in das Haus

ein, durchsuchten die Räumlichkeiten und ergriffen anschließend mit dem

aufgefundenen Diebesgut die Flucht. Hinweise nimmt die Wiesbadener

Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Einbrecher brechen ab,

Wiesbaden, Rauenthaler Straße, 21.06.2023, 17.00 Uhr bis 18.00 Uhr,

(pl)In der Rauenthaler Straße kam es am Mittwoch zu einem Wohnungseinbruch,

dessen Begehung die Täter jedoch abbrachen. Die Einbrecher öffneten zwischen

17.00 Uhr und 18.00 Uhr ein Fenster der betroffenen Wohnung, ergriffen dann aber

augenscheinlich unverrichteter Dinge die Flucht. Möglicherweise wurden die Täter

durch den anwesenden Hund der Bewohner verschreckt. Hinweise nimmt die

Wiesbadener Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Einbruch in Schulgebäude,

Hohenstein-Breithardt, Bleidenstadter Weg, Dienstag, 20.06.2023, 23:30 Uhr bis

Mittwoch, 21.06.2023, 07:15 Uhr

(fh)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch geriet ein Schulgebäude in

Hohenstein-Breithardt in das Visier von Einbrechern. Der oder die Unbekannten

hatten sich im Schutze der Dunkelheit dem im Bleidenstadter Weg gelegenen

Schulgebäude genähert und sich gewaltsam über einen Seiteneingang Zutritt

verschafft. Im Hauptgebäude angekommen wurden mehrere Räume, darunter Klassen-,

Büro- und Verwaltungsräume durchwühlt und mehrere elektronische Geräte

eingesteckt. Mitsamt dem Diebesgut gelang den Einbrechern unbemerkt die Flucht.

Hinweise zur Tat werden von der Polizeistation Bad Schwalbach unter der

Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.

„WhatsApp“-Betrüger zwei Mal erfolgreich, Taunusstein / Hünstetten, Montag,

19.06.2023 und Dienstag, 20.06.2023

(fh)Gleich zwei Bürgerinnen des Rheingau-Taunus-Kreises sind in den vergangenen

Tagen von Unbekannten über „WhatsApp“ hinters Licht geführt und um mehrere

Tausend Euro betrogen worden. In beiden Fällen gingen die Betrüger nach

derselben Masche vor und kontaktierten die Frauen mit einer für sie unbekannten

Nummer über den beliebten Messengerdienst. Die ungewöhnliche Nummer wurde mit

der Anschaffung eines neuen Handys begründet. Im weiteren Verlauf der

Konversation schilderten die angeblichen Töchter von finanziellen Sorgen und

Engpässen und baten um Unterstützung. Leider durchschauten die beiden Damen zu

diesem Zeitpunkt noch nicht, dass sie jeweils nicht mit der eigenen Tochter

kommunizierten und gingen auf die Bitten ein. Gleich mehrere Tausend Euro wurden

so auf die Konten der Täter überwiesen.

Die Polizei rät: Warnen Sie ihre Eltern und sprechen Sie mit ihnen über diese

Masche! Ansonsten gilt ganz allgemein, niemals aufgrund eines Telefonats, einer

Textnachricht oder einer Mail eine Überweisung zu tätigen oder Geld an

unbekannte Personen zu übergeben. Sollten Sie tatsächlich Familienmitglieder um

Geld bitten, dann verlangen Sie immer ein persönliches Erscheinen und übergeben

Sie kein Geld an fremde Personen.

Eingangstür von Bürogebäude hält Einbrechern stand, Aarbergen-Michelbach,

Hauptstraße, Montag, 19.06.2023, 14:45 Uhr bis Mittwoch, 21.06.2023, 09.00 Uhr

(fh)Zwischen Montag und Mittwoch scheiterten Einbrecher bei ihrem Vorhaben in

ein Bürogebäude in der Hauptstraße in Michelbach einzubrechen. Am Mittwochmorgen

stellten Mitarbeiter eines in der Hauptstraße ansässigen

Versicherungsunternehmens fest, dass über die zurückliegenden Tage versucht

wurde, die dortige Haupteingangstür aufzubrechen. Das Unterfangen war den

Unbekannten wohl auch aufgrund der massiven Bauweise der Tür nicht gelungen,

sodass sie erfolglos und ohne ins Gebäude gelangt zu sein die Flucht ergriffen

hatten. Den Sachschaden an der Tür beziffert die Polizei mit knapp 1.500 Euro.

Hinweise zum versuchten Einbruch werden von der Polizeistation Bad Schwalbach

unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 entgegengenommen.