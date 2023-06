Polizei sucht Geschädigten

Schifferstadt (ots) – Bereits am vergangen Dienstag 20.06.2023 kam es in der Speyerer Straße zu einem polizeilichen Einsatz. Dort hatte ein 33-jähriger Schifferstadter laut Zeugenaussagen gegen 21 Uhr die Fahrbahn betreten und habe ein bisher unbekanntes Fahrzeug angehalten. Im Anschluss schlug der Mann mehrfach mit der flachen Hand auf die Motorhaube des Fahrzeuges.

Der Fahrer des Fahrzeuges setzte danach seine Fahrt in Richtung Innenstadt fort. Da gegen den 33-jährigen nun wegen des Verdachts der Nötigung und versuchter Sachbeschädigung ermittelt wird, sucht die Polizei nach dem Eigentümer bzw. Fahrer des genannten Fahrzeuges.

Auch weitere Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt zu wenden.

Unfallzeugen gesucht

Waldsee (ots) – Bereits am 01.06.2023 kam es in der Mörschstraße zu einem Verkehrsunfall mit einer schwer verletzten Fahrradfahrerin. Gegen 14 Uhr musste eine 67-jährige Frau aus Waldsee mit ihrem Fahrrad einem ihr entgegenkommenden LKW ausweichen. Hierbei fuhr sie dann über eine Fahrbahnschwelle und stürzte daraufhin.

Passanten fanden die bewusstlose Frau und verständigten daraufhin einen Krankenwagen. Durch den Sturz erlitt die 67-jährige einen Trümmerbruch im linken Arm sowie mehrere Prellungen am Körper.

Hinweise zu dem flüchtigen LKW oder dem Unfallhergang bitte telefonisch unter 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Überwachung Nachtfahrverbot

B10/AS LD-Nord (ots) – Erneut wurde in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag 21.06./22.06.2023, das Nachtfahrverbot auf der B10 bei Landau-Nord überwacht und zwei 31 Jahre alte LKW-Fahrer kontrolliert, die keine Genehmigung für das Befahren der B10 zur Nachtzeit vorzeigen konnten. Weil die Fahrer keinen Wohnsitz in Deutschland hatten, wurde eine Sicherheitsleistung einbehalten.

Anschließend mussten sie wenden und die B10 in Richtung Autobahn verlassen. Alle 3 Fahrer mussten wenden und die B10 in Richtung Autobahn verlassen.

Eine Sicherheitsleistung hat den Zweck, den staatlichen Strafverfolgungs- und Strafvollstreckungsanspruch bei ausländischen Verkehrsteilnehmern zu sichern.

Betrüger ergaunert 130.000 Euro

Schifferstadt (ots) – Opfer einer perfiden Betrugsmasche wurde am vergangenen Dienstag eine 80-jährige Frau aus Schifferstadt. Diese erhielt gegen Nachmittag einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten eines Einbruchsdezernats. Angeblich sei es in der Umgebung der Dame zu Auffälligkeiten gekommen, so dass man ihre Wertgegenstände sichern wolle. Die betagte Dame legte daraufhin Wertgegenstände sowie ihren Geldbeutel samt EC-Karte und Bargeld vor die Haustüre.

Nach einem zweiten Telefonat erfolgte schließlich eine persönliche Übergabe von weiteren Wertgegenständen. Die Geschädigte konnte den „Abholer“ wie folgt beschreiben:

circa 16-18 Jahre alt, komplett schwarz gekleidet, sprach akzentfreies Deutsch.

Am nächsten Morgen erfolgte ein weiterer Anruf eines Polizeibeamten, den jedoch der Sohn der 80-jährigen entgegennahm. Hierauf wurde das Gespräch beendet. Insgesamt dürfte der Dame ein Schaden von ca. 130.000 Euro entstanden sein.

Hinweise bitte unter der Telefonnummer 06235/495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) an die Polizeiinspektion Schifferstadt.

Fast Opfer einer ähnlichen Masche wurde am Mittwochmorgen eine 81-jährige Frau aus Dannstadt-Schauernheim. Diese erhielt ebenfalls einen Anruf auf ihrem Festnetz. Eine unbekannte Person habe sie dabei aufgefordert zur Bank zu gehen und dort 33.000 Euro für Renovierungsarbeiten abzuheben. Dank einer aufmerksamen Bankmitarbeiterin, die die Polizei verständigte, konnte dies verhindert werden.

Noch im Beisein der echten Polizeibeamten erfolgte dann ein zweiter Anruf bei der Frau. Hier gab sich dann eine männliche Stimme als „Herr Neumann von der Kriminalpolizei“ aus. Das Gespräch wurde jedoch im Anschluss durch den unbekannten Anrufer beendet.

Der Frau entstand kein finanzieller Schaden.