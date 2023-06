Unfall mit schwer verletzter Person – Rotes Motorrad gesucht

Gommersheim/L538 (ots) – Am 21.06.2023 gegen 20 Uhr kam es auf der L538 zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Fahrer eines schwarzen BMW M4 befuhr die L538 von Schwegenheim kommend in Fahrtrichtung Gommersheim. Hierbei kam er in einer Linkskurve, in Höhe der Grillhütte Gommersheim, nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte dort mit einem Baum und überschlug sich im Feldbereich.

Der Fahrer konnte sich noch eigenständig aus dem Fahrzeug befreien und wurde zur Behandlung seiner schweren, aber glücklicherweise nicht lebensgefährlichen, Verletzungen in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht. Da bei dem Fahrzeugführer Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden konnte, wurde ihm eine Blutprobe entnommen.

Nach Angaben des Unfallbeteiligten wurde er vor dem Verkehrsunfall von einem roten Motorrad überholt und beim Wiedereinscheren geschnitten.

Zeugen, denen die beiden Fahrzeuge aufgefallen sind oder die Angaben zu dem Unfallhergang machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion in Edenkoben zu melden.

Longboardfahrer auf der K6

Edenkoben (ots) – Ein 62-jähriger Autofahrer traute Dienstag 20.06.2023, 18.30 Uhr, seinen Augen nicht, als er mit seinem PKW die K 6 zwischen Hüttenbrunnen und Naturfreundehaus fuhr und ihm Longboardfahrer entgegen kamen. Die herbei gerufene Streife konnte die jungen Männer antreffen. Wegen der unübersichtlichen Straßenführung wurden die Jungs entsprechend sensibilisiert und über die Rechtslage informiert.

Longboards sind lt. der Straßenverkehrsordnung besondere Fortbewegungsmittel, die nicht zu Fahrzeugen zählen. Die Regeln der Longboardfahrer orientieren sich an denen der Fußgänger. Lt. Rechtsprechung ist ihnen untersagt, Radwege und Fahrbahnen zu benutzen. Vielmehr dürfen die Skater mit ihrem Sportgerät nur auf Gehwegen fahren.