Betrugsmasche mit falschem Gewinnversprechen

Worms (ots) – Mit einem falschen Gewinnversprechen ist eine 72-jährige Wormserin betrogen worden. Am 09.06.2023 erhielt die Seniorin erstmals den Anruf einer Betrügerin, welche ihr mitteilte, dass sie 38.700 Euro gewonnen habe. Damit die Bank ihr das Geld auszahlen könne, müsse sie als Sicherheit Vorauszahlungen in Form von Google Play Gutscheinkarten leisten.

Die 72-Jährige folgte den Anweisungen und übermittelte die Gutscheincodes telefonisch. In den Folgetagen wurden unter immer neuen Vorwänden weitere Vorauszahlungen dieser Art verlangt,

bis die Seniorin misstrauisch wurde und Anzeige erstattete. Insgesamt kaufte sie Gutscheinkarten im Wert von 6.000 Euro.

Das Versprechen angeblich hoher Gewinne ist eine Masche, die Betrüger in den unterschiedlichsten Varianten anwenden. Die Methode ist immer die gleiche: Vor einer Gewinnübergabe werden die Opfer dazu aufgefordert, eine Gegenleistung zu erbringen, zum Beispiel „Gebühren“ zu bezahlen, eine kostenpflichtige Hotline zu wählen oder an Veranstaltungen teilzunehmen, auf denen minderwertige Ware zu überhöhten Preisen angeboten wird.

Daher rät die Polizei:

Seien Sie misstrauisch, wenn Gewinnauszahlungen mit Gebühren verbunden sind.

Überlegen Sie, ob Sie tatsächlich an einem Gewinnspiel teilgenommen haben.

Gehen sie keinesfalls auf telefonische Geldforderungen ein.

Notieren Sie sich die Telefonnummer des Anrufers, wenn diese in Ihrem Telefon angezeigt wird.

Melden Sie einen solchen Anruf direkt der Polizei

Nähere Informationen zu falschen Gewinnversprechen sowie den Tricks der Täter

erfahren Sie unter

https://www.polizei-beratung.de/presse/detailseite/hurra-sie-haben-gewonnen/

Auffahrunfall mit zwei Verletzten

Worms (ots) – Bei einem Auffahrunfall wurden am Dienstag zwei Personen leicht verletzt. Ein 61-jähriger Wormser war um kurz vor 15:00 Uhr in der Friedrich-Ebert-Straße unterwegs, als er an der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Bebelstraße/Erenburger Straße verkehrsbedingt bremsen musste.

Ein nachfolgender 53-jähriger Wormser fuhr mangels ausreichendem Sicherheitsabstand auf das

vorausfahrende Auto des 61-Jährigen auf. Durch den Aufprall wurden beide Fahrer leicht verletzt. Der 61-Jährige musste zur weiteren Untersuchung und Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt.

Kreis Alzey-Worms

Unfall mit zwei leicht verletzten Personen

Erbes-Büdesheim (ots) – Bereits am Montag gegen 17:15 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der K7 bei Erbes-Büdesheim. Ein 71-jähriger PKW-Fahrer befuhr die K7 aus Erbes-Büdesheim kommend in Fahrtrichtung zur L409. Auf dieser Strecke überholte er einen Fahrradfahrer.

Ihm entgegen kam ein 62-Jähriger mit seinem PKW, dieser musste eine Vollbremsung durchführen um einen Zusammenstoß zu verhindern. Eine 23-jährige PKW-Fahrerin, die sich hinter dem 62-Järhigen befand, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf diesen auf.

Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge wurden zwei Personen leicht verletzt. Der zuvor überholte Fahrradfahrer entfernte sich von der Unfallstelle.