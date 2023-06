Mit knapp 2 Promille gegen Laternenmast gefahren

Mannheim (ots) – Am frühen Donnerstagmorgen wurden die Beamten des Polizeirevier Käfertal um 04 Uhr auf einen 34-jährigen E-Scooter-Fahrer aufmerksam, der zunächst den Radweg in der Waldstraße in Richtung Sandhofen entlang fuhr. Auf Höhe der Wasserwerkstraße kollidierte der 34-Jährige mit einem Laternenmast und stürzte in Folge dessen zu Boden. Der 34-Jährige verletzte sich bei dem

Sturz nicht, jedoch wurde der E-Scooter beschädigt.

Die Höhe des Sachschadens kann derzeit noch nicht beziffert werden. Nachdem die Beamten Kontakt mit dem 34-Jährigen aufgenommen hatten, konnten diese deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest bestätigte die Vermutung der Beamten mit einem Wert von 1,82 Promille. Auf dem Polizeirevier musste der 34-jährige Mann eine Blutprobe abgeben.

Er muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten.

Motorradfahrer rast rücksichtslos über Autobahn – Zeugenaufruf

BAB 656/Mannheim/Heidelberg (ots) – Am Donnerstag gegen 10.30 Uhr befuhr eine Polizeistreife die BAB 656 in Fahrtrichtung Heidelberg. Hier fiel ihr in Höhe Seckenheim ein Motorradfahrer mit einer weißen Suzuki auf, der immer wieder in Schlangenlinien und mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit andere Fahrzeuge überholte.

Nur durch viel Glück kam es zu keinem Unfall, obwohl der Motorradfahrer auch den Sicherheitsabstand nicht einhielt und auf die anderen Fahrzeuge sehr dicht auffuhr. Die Polizeibeamten unterzogen den 28-jährigen Fahrer einer Verkehrskontrolle und nahmen auch das Motorrad noch näher in Augenschein.

Hierbei stellten sie fest, dass die Auspuffanlage nicht ordnungsgemäß verbaut war, sodass das Motorrad vorerst stillgelegt wurde. Der Fahrer zeigte sich zwar einsichtig hinsichtlich seines Fehlverhaltens, muss sich aber dennoch wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten.

Die Polizei sucht auf diesem Wege nach Verkehrsteilnehmern, die durch den Motorradfahrer behindert oder gefährdet wurden. Diese werden gebeten, sich Tel: 0621-174 4111 zu melden.

Radfahrer missachtet Vorfahrt und wird schwer verletzt

Mannheim (ots) – Ein 26-Jähriger fuhr am Mittwoch um 20 Uhr mit seinem Fahrrad auf der Tattersallstraße in der Schwetzingerstadt. Als er die Seckenheimer Straße überquerte, missachtete er die Vorfahrt eines Transporters, der auf der Seckenheimer Straße in Richtung Kaiserring unterwegs war.

er Transporter erfasste den Radfahrer mit seiner Front, woraufhin dieser stürzte und mit dem Kopf gegen einen Begrenzungspfahl prallte. Der 26-Jährige kam schwer verletzt in ein Krankenhaus, eine Lebensgefahr bestand jedoch zum Glück nicht.

Die Motorhaube des Transporters wurde durch die Kollision eingedrückt. Der entstandene Schaden ist bis dato nicht bekannt. Die Polizei nahm die Ermittlungen hinsichtlich der genauen Unfallursache auf.

Mit über 2 Promille am Steuer und Unfall verursacht

Mannheim (ots) – Am Dienstag verständigte um 17:30 Uhr die Fahrerin eines Hyundai die Polizei, da ihr an der Kreuzung Helmut-Kohl-Straße/Glücksteinallee ein Mazda aufgefahren war, als sie an der roten Ampel hielt. Nach dem Unfall machte der Verursacher aber keinerlei Anstalten aus seinem Auto auszusteigen und reagierte auch sonst nicht auf sie.

Bei der anschließenden Unfallaufnahme durch die Polizei klärte sich dann, warum sich der 53-jährige Mazda-Fahrer so seltsam verhalten hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,1 Promille.

Auf dem Polizeirevier wurde dem Mann dann Blut abgenommen und seinen Führerschein musste er abgeben. Natürlich durfte er in seinem stark alkoholisierten Zustand auch nicht mehr weiterfahren. Die Höhe des entstandenen Unfallschadens ist bislang noch nicht bekannt.

Der 53-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen der Gefährdung des Straßenverkehrs unter Alkoholeinfluss rechnen.

Drei Fahrzeuge nach Auffahrunfall beschädigt

Mannheim (ots) – Am Dienstag ereignete sich um 07:45 Uhr in der Seckenheimer Landstraße, auf Höhe der Lucas-Cranach-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem 3 Fahrzeuge beschädigt wurden. Nachdem eine 45-jährige Mercedes-Fahrerin verkehrsbedingt abbremsen musste, verwechselte der dahinter

befindliche 60-jährige Toyota-Fahrer das Gaspedal mit der Bremse und fuhr der 45-Jährigen ungebremst hinten auf.

Durch die Wucht des Aufpralls wurden die Fahrzeuge auf einen vorausfahrenden Mercedes eines 60-jährigen Mannes aufgeschoben. Durch die Kollision wurden der 60-Jährige Unfallverursacher sowie der 60-jährige Mercedes-Fahrer leicht verletzt. Eine ärztliche Behandlung durch

den Rettungsdienst war jedoch vor Ort nicht von Nöten.

Sämtliche Fahrzeuge waren noch fahrbereit. Der Sachschaden wird auf 10.000 Euro geschätzt. Die Beamten des Polizeirevier Mannheim-Oststadt ermitteln nun wegen fahrlässiger Körperverletzung