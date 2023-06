Vandalismus in Kirche

Dielheim (ots) – Als ein 37-Jähriger am Mittwoch um kurz nach 16:30 Uhr die Kirche in der Zähringer Straße betrat, traute er seinen Augen kaum, angesichts der großflächigen Verwüstungen im Inneren. Eine bislang unbekannte Täterschaft hatte in der für die Allgemeinheit frei zugänglichen Kirche randaliert und zahlreiche Gegenstände beschädigt.

So wurde das Glas eines teuren Apostelleuchters zerschlagen, eine Vielzahl an Kerzen zerbrochen oder umhergeworfen, der Inhalt eines Verbandskastens auf dem Boden verstreut, ein

Weihwasserbecken entleert und selbstgemalte Bilder der Erstkommunion mit Wasser durchtränkt. Der Schaden wird auf 3.000 Euro geschätzt.

Die Polizei ermittelt wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung.

Technischer Defekt verursacht Fahrzeugbrand

Schwetzingen (ots) – Am Mittwoch gegen 19:30 Uhr geriet ein Mercedes-Benz aufgrund eines technischen Defekts in Brand. Als die Fahrerin des Mercedes-Benz Rauchentwicklungen aus der Motorhaube wahrnehmen konnte, parkte sie ihren Pkw unverzüglich in der Lessingstraße und verließ das Fahrzeug. Kurz darauf stand der Pkw in Vollbrand.

Nachdem die alarmierte Freiwillige Feuerwehr Schwetzingen das Feuer löschte, musste der Mercedes abgeschleppt und die Fahrbahn gereinigt werden. Die Flammen griffen jedoch auch auf einen am

Straßenrand geparkten VW über und hinterließen einen leichten Schaden am Fahrzeugheck.

Die Höhe des gesamten Sachschadens ist derzeit noch unklar.

Unfall aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit

BAB 6/St. Leon-Rot (ots) – Ein 56-jähriger Skoda-Fahrer und ein 52-jähriger Mercedes-Fahrer befuhren am Mittwoch gegen 17.45 Uhr den linken der 3 Fahrstreifen an genannter Örtlichkeit. Als der Mercedes-Fahrer sein Fahrzeug aufgrund einer Verkehrsstockung sehr stark abbremsen musste, fuhr der Skoda-Fahrer aufgrund der nicht angepassten Geschwindigkeit, dem Mercedes-Fahrer

hinten auf.

Beide Verkehrsteilnehmer wurden bei dem Aufprall leicht verletzt und wurden zur medizinischen Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die beiden Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge musste der linke und mittlere Fahrstreifen gesperrt werden und es kam zu vorübergehenden

Verkehrsbeeinträchtigungen.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist bislang noch nicht bekannt.

In Gartenhaus eingedrungen – Polizei sucht Zeugen

Sandhausen (ots) – Zwischen Dienstag 19 Uhr, und Mittwoch 11 Uhr, gelangte eine bislang unbekannte Täterschaft auf ein Gartengrundstück in der Gottlieb-Daimler-Straße indem sie den umgrenzenden Maschendrahtzaun herunterdrückte. Aus einem Geräteschuppen entwendete sie dann mehrere Gartenwerkzeuge.

Nach bisherigem Ermittlungsstand stieg die Täterschaft anschließend über ein unverschlossenes Fenster in dort befindliche Gartenhäuschen ein und stahl Lebensmittel. Andere, wertvollerer Gegenstände wurden aus unbekannten Gründen ignoriert. Die genaue Schadenshöhe des Diebstahls

ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei leitet die Ermittlungen wegen des besonders schweren Falls des Diebstahls ein.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Wiesloch, unter der Telefonnummer 06222-5709-0, zu melden.