Nicht angemeldete Versammlung sorgt für Verkehrsbeeinträchtigung

Heidelberg (ots) – Aufgrund einer nicht angemeldeten Versammlung kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen rund um den Bismarckplatz in Heidelberg. Gegen 15 Uhr hatten sich spontan etwa 25 Personen an der Neckarwiese versammelt und sich als Aufzug in Richtung Bismarckplatz formiert. Nach Rücksprache mit der Versammlungsbehörde der Stadt Heidelberg liefen die Teilnehmer vom Bismarckplatz über den Adenauerplatz in die Kurfürstenanlage.

Auf Höhe der Poststraße wendete der Zug und kehrte über die Sofienstraße zurück zum Ausgangspunkt an der Neckarwiese. Dort löste sich die friedlich verlaufende Versammlung kurz nach 17 Uhr auf.

Durch die notwendigen Absperrmaßnahmen der Polizei kam es in dieser Zeit zu

einer Beeinträchtigung des Straßenverkehrs rund um den Bismarckplatz.

69-Jähriger fällt auf falsche Polizeibeamte rein

Heidelberg (ots) – Am Mittwoch gegen 16.00 Uhr erhielt ein 69-Jähriger einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten. Dieser gab an, dass seine Tochter einen Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang verursacht habe und nun eine Kaution für sie gestellt werden müsse. Der 69-Jährige erkannte den Betrug zunächst nicht und verabredete sich mit der bislang unbekannten Täterschaft zur Geldübergabe in der Nähe des Gutleuthofweg in Schlierbach.

Am Treffpunkt übergab er einer bislang unbekannten Abholerin Bargeld und Wertsachen im Wert eines 5-stelligen Betrages.

Die Abholerin kann wie folgt beschrieben werden: weiblich, angeblicher Name Frau Kowalski, übergewichtig, ca. 35 Jahre alt, ca. 168 cm groß, dunkle Haare, Tätowierung am Hals.

Als der 69-Jährige gegen 17.00 Uhr den Betrug doch bemerkte, meldete er sich umgehend bei der Polizei. Zeugen, die Hinweise auf die Abholerin oder den Tathergang geben können, werden gebeten sich bei der Kriminalpolizei zu melden unter: 0621-174 4444.

Tipps zum Schutz vor dieser Betrugsmasche finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/betrug-durch-falsche-polizisten/