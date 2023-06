Kaiserslautern – Die Klinik für Unfallchirurgie und Orthopädie am Westpfalz-Klinikum Kaiserslautern lädt am Freitag, 30. Juni, um 17:00 Uhr zu einer Patientenveranstaltung ein. Der Titel der Veranstaltung, die im Tagungszentrum in der Goethestraße 51 stattfindet, lautet: „Neue Knie, neue Hüfte? Moderne Operationsverfahren und Behandlungsergebnisse des Gelenkersatzes“.

Die Veranstaltung beginnt mit einem Vortrag von Prof. Dr. med. Alexander Hofmann, Chefarzt der Klinik, zum Thema „Gelenkschmerz – Wann ist ein Gelenkersatz sinnvoll?“ Des Weiteren steht ein Referat von Dr. med. Ansgar Eberle, Leitender Oberarzt, zu modernen Operationsverfahren an Hüfte und Knie auf dem Programm. Außerdem erläutert Assistenzarzt Dr. med. Dominik Altherr den Weg durch die Klinik und die entscheidenden Faktoren für eine erfolgreiche Operation.

Im Anschluss an die Vorträge der Experten gibt es Gelegenheit zur Diskussion. Weiter ist eine Industrieausstellung geplant.

Vor dem Tagungszentrum stehen kostenfreie Parkplätze zur Verfügung. Die Zufahrt erfolgt derzeit über die Wilhelm-Kittelberger-Straße. Der Zugang zum Veranstaltungsort ist barrierefrei.