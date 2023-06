Neustadt: Baustelle Schillerstraße – Einbahnstraße im Bereich Zwockelsbrücke

Neustadt an der Weinstraße – Aufgrund der Stützwandsanierung in der Schillerstraße oberhalb des Hauptbahnhofs kommt es von Montag bis voraussichtlich Freitag, 26. bis 30. Juni 2023, zu Verkehrseinschränkungen. Grund sind in diesem Bereich eingesetzte Betonmischer.

Ab Montag gegen 7 Uhr ist von der Hambacher Höhe kommend für mehrere Tage keine Durchfahrt durch die Schillerstraße (ab Hausnummer 7) über die Zwockelsbrücke bis zur Landauer Straße (B 39) möglich. Es kann auch nicht nach links in den Alten Viehberg und die Karolinenstraße eingebogen werden. Eine Einbahnstraßenregelung erlaubt nur die Fahrtrichtung von der B 39 (Innenstadt) Richtung Hambacher Höhe. Es kann also aus der Berg- und Karolinenstraße sowie vom Alten Viehberg kommend nur nach rechts (bergauf) in die Schillerstraße eingebogen werden.

In Richtung Innenstadt werden innerörtliche Umleitungen – unter anderem über die Stiftstraße – zur B 39 ausgeschildert. Zudem gibt es großräumigere Umleitungen. So wird von Hambach kommend über die Mittelhambacher Straße oder die Dr.-Siebenpfeiffer-Straße auf die B 39 geführt.

Für einen besseren Verkehrsfluss auf den Umleitungsstrecken werden einzelne Haltverbote eingerichtet. Dies betrifft vor allem die Stiftstraße. Betroffene Linienbusse fahren ebenfalls Umleitungen, weshalb es zu leichten Verspätungen kommen kann. Es sollen aber alle Haltestellen angefahren werden. Die Einbahnstraßenregelung und damit alle Einschränkungen und Umleitungen sollen nach aktueller Planung im Laufe des Freitags, 30. Juni, wieder aufgehoben werden. Dies ist jedoch vom Baufortschritt abhängig.