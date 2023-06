Sanitäterin leicht verletzt

Ludwigshafen (ots) – Ein 35-Jähriger sollte am 21.06.2023 gegen 01:50 Uhr, in einem Rettungswagen behandelt werden. Zuvor hatte ein Zeuge den Mann, der augenscheinlich alkoholisiert war, gemeldet, weil er in der Wredestraße auf dem Boden lag. Den Sanitätern gegenüber verhielt sich der 35-Jährige zunehmend aggressiv. Schließlich trat er einer 26-jährigen Sanitäterin unvermittelt ins Gesicht, bespuckte und bedrohte sie. Sie wurde leicht verletzt.

Den Polizeikräften gegenüber, die zur Unterstützung angefordert wurden, verhielt der Mann sich ebenfalls aggressiv. Er wurde schließlich zur Dienststelle mitgenommen und dort in Gewahrsam genommen. Einen freiwilligen Atemalkoholtest verweigerte der 35-Jährige.

Ihm wurde eine Blutprobe entnommen.

Immer wieder werden Rettungskräfte Opfer von Gewalt. Die Taten reichen von Beleidigungen, über Drohungen, anspucken bis hin zu körperlichen Angriffen. Die Polizei duldet keine Gewalt. Nicht gegen Bürgerinnen und Bürger und nicht gegen Rettungskräfte.

Jedwede Gewaltanwendung wird strafrechtlich verfolgt! Bei einem Angriff auf Rettungspersonal drohen dem Täter bis zu drei Jahre Freiheitsstrafe oder eine Geldstrafe.

Polizeieinsatz in Schwimmbad

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstag 20.06.2023 kam es zu einem Polizeieinsatz am Willersinn-Strandbad. Der Bademeister alarmierte die Polizei, da 5 Jugendliche das Bad nicht verlassen wollten. Die Jugendlichen im Alter von 13-17 Jahren hatten sich zuvor rücksichtslos gegenüber anderen Badegästen verhalten und sollten deswegen das Bad verlassen. Erst nach Eintreffen der Polizeikräfte verließen die Jugendlichen das Strandbad.

Fußgängerin angefahren

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmittag 20.06.2023 wurde eine 69-jährige Fußgängerin in der Bgm.-Kutterer-Straße von einem Auto angefahren. Die Frau begleitete eine 93-Jährige zu Fuß auf dem Gehweg. Da ein Auto auf dem Gehweg parkte, mussten beide auf die Straße ausweichen.

Die 62-jährige Fahrerin des geparkten Autos setzte zum ausparken zurück und touchierte die 69-jährige Fußgängerin. Diese stürzte und verletzte sich leicht.

Autofahrerin bei Zusammenstoß mit Lkw verletzt

Ludwigshafen (ots) – Am Dienstagmorgen 20.06.2023 gegen 08 Uhr, übersah ein 61-jähriger Lkw-Fahrer beim Fahrstreifenwechsel auf der Carl-Bosch-Straße ein Auto. Die 41-jährige Fahrerin des Autos wurde durch den Zusammenstoß leicht verletzt.

Durch den Unfall entstand zudem ein Schaden in Höhe von rund 2.500 Euro.

Mofafahrer kontrolliert

Ludwigshafen (ots) – Weil er mit einem alten Versicherungskennzeichen fuhr, wurde am 20.06.2023, gegen 18 Uhr, ein 29-jähriger Mofa-Fahrer in der Burgundenstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei musste festgestellt werden, dass der Mann nicht nur über keinen Versicherungsschutz verfügte, sondern auch ohne gültige Fahrerlaubnis gefahren war.

Nachdem bei ihm zudem Ausfallerscheinungen festgestellt wurden, wurde ihm ein Drogentest angeboten. Dieser reagierte positiv auf Kokain. Ihm wurde in der Polizeidienststelle eine Blutprobe entnommen.

Er wird sich nun wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, einer Trunkenheitsfahrt sowie einem Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz verantworten müssen.

Einbruchsversuch in Schule

Ludwigshafen (ots) – Bislang Unbekannte verschafften sich zwischen Montag (19.06.2023, 17 Uhr) und Dienstag (20.06.2023, 6 Uhr) Zutritt zum Gelände einer Schule in der Georg-Herwegh-Straße. Dort versuchten sie in das Gebäude einzudringen. Dies gelang ihnen jedoch nicht. Durch den Einbruchsversuch entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Sie haben etwas Verdächtiges beobachtet? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per

E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Baugeräte gestohlen

Ludwigshafen (ots) – Im Rampenweg nutzten am 20.06.2023 ein 29-Jähriger und ein 21-Jähriger mehrere Baugeräte in einem Hausflur für Bauarbeiten. Als sie diese für kurze Zeit (13:30 Uhr bis 14:45 Uhr) unbeobachtet ließen, gelang es Unbekannten, die Maschinen aus dem Flur zu stehlen.

In Wohnung eingebrochen

Ludwigshafen (ots) – In eine Wohnung eines Mehrparteienhauses in der Kaiser-Wilhelm-Straße wurde am 20.06.2023, zwischen 18 Uhr und 19:30 Uhr eingebrochen. Es wurden Schmuck sowie Bargeld gestohlen. Wie hoch der Schaden durch das Diebesgut genau ist, wird aktuell ermittelt. Außerdem entstand Sachschaden an der Wohnungstür. Dieser wird derzeit auf 2.500 Euro geschätzt.

Wieder Anrufe falscher Polizeibeamter

Ludwigshafen (ots) – Anrufe von falschen Polizeibeamten erhielten am 20.06.2023 ein 81-Jähriger sowie eine 76-Jährige und eine 81-Jährige aus Ludwigshafen. Allen sollte vorgegaukelt werden, es sei in ihrer Wohngegend zu Einbrüchen gekommen und nun sei auch ihr Hab und Gut gefährdet. Noch bevor die Betrüger Forderungen nach Geld oder anderen Wertgegenständen äußern konnten, beendeten alle Angerufenen das Gespräch.

Beachten Sie die Tipps Ihrer Polizei:

Die Polizei wird Sie niemals um Geldbeträge bitten oder dazu auffordern, Geld oder Wertsachen herauszugeben.

Die Polizei ruft Sie niemals unter der Polizeinotruf-Nummer 110 an. Das machen nur Betrüger. Sind Sie sich unsicher, fragen Sie bei Ihrer Polizeidienststelle nach. Benutzen Sie hierfür nie die Rückruffunktion Ihres Telefons, sondern wählen Sie die Nummer selbst.

Am besten ist, wenn Sie die Nummer Ihrer örtlichen Polizeidienststelle sowie die Notrufnummer 110 griffbereit am Telefon haben, damit Sie diese im Zweifelsfall selbst wählen können.

Sollten Sie einen solchen Anruf erhalten, informieren Sie Ihre örtlich zuständige Polizeidienststelle oder melden Sie den Sachverhalt über unserer Online-Wache: www.polizei.rlp.de/de/onlinewache/.

Unsere Präventionsexperten informieren unter der Tel.: 0621/963-1515, wie man sich am besten gegen Telefonbetrug schützen kann.

Auf der Internet-Seite www.polizei-beratung.de finden Sie umfangreiche Informationen

zu diesem Thema.