Zeuge gibt Hinweis auf Trunkenbold

Mutterstadt (ots) – Nach einem Zeugenhinweis auf einen möglicherweise alkoholisierten Pkw-Fahrer in der Waldstraße konnte am Dienstagabend ein 41-jähriger Schifferstadter zuhause angetroffen werden. Bei der Ansprache konnte bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt werden.

Ein durchgeführter Alkoholtest ergab einen Wert von 1,64 Promille. Nach der Entnahme einer Blutprobe wurde der Mann wieder auf freien Fuß entlassen. Ihn erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Unfall mit zwei verletzten Radfahrern

Dudenhofen (ots) – Am 20.06.2023 gegen 07:57 Uhr befuhr ein 19-Jähriger mit seinem PKW die Carl-Zimmermann-Straße. An der Einmündung zur Adolph-Kolping-Straße übersah er die vorfahrtsberechtigten 65- und 63-Jährigen Fahrradfahrer. Es kam zunächst zum Zusammenstoß mit dem 65-jährigen, welcher mit einem 3-rädrigen Rad unterwegs war.

Neben diesem befand sich zu diesem Zeitpunkt die 63-jährige Radfahrerin. Sie wurde infolgedessen mittelbar durch den 65-Jährigen in den Unfall verwickelt. Beide stürzten jeweils von ihren Fahrrädern und mussten durch den Rettungsdienst in nahegelegene Krankenhäuser gebracht werden. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden.